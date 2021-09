Un sector de Cabildo Abierto (CA) llamado Orientales Unidos, presidido por la diputada Silvana Pérez Bonavita, emitió un comunicado este domingo para responder a la diputada del mismo partido Elsa Capillera, quien afirmó que no se vacunó contra la covid-19 debido a una falta de “información suficiente” y a que tiene “inmunidad natural”.

En el comunicado, la agrupación expresó: “Reafirmamos nuestra confianza en la ciencia y completo respaldo al accionar del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Dr. Daniel Salinas”. El sector celebró el plan de vacunación existente en Uruguay “para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos del país”.

Asimismo, rechazó la iniciativa del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente César Vega, y adelantó que no apoyará ninguna iniciativa parlamentaria “que busque cuestionar el trabajo serio y responsable realizado por nuestras autoridades”.

En diálogo con el diario El País, Capillera había dicho: “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas”. Luego en su cuenta de Twitter dijo que “para tomar la decisión de vacunarse hay que hacer un análisis de riesgos” y preguntó si los de no vacunarse “son mayores o menores” a los que puedan existir por hacerlo. “Es muy difícil responderlo si no tenemos la información suficiente”, agregó.