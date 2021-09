Este miércoles la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, comentó sobre la resolución que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió sobre la construcción del Antel Arena en la que concluye que estuvo ausente la buena administración.

El informe de la Jutep está basado en la auditoría externa realizada por la empresa Ecovis Uruguay a pedido del nuevo directorio de Antel. Sobre este punto Cosse pidió recordar que la “pseudo auditoría” viene de la consultora de “un notorio militante herrerista” y fue pedida para antes del 27 de setiembre de 2020, día de las elecciones departamentales: “Era tan obvia la maniobra y tan fuerte fue la denuncia pública que dieron un paso atrás y dijeron ‘puede estar pronta para después’. Cuando llegó esa pseudo auditoria sin ninguna información relevante quedó ahí y esto es lo mismo con otra firma”.

En rueda de prensa, la exresponsable de Antel afirmó: “Para mí es una no noticia. Detrás de esto parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una intención de matrizar en la población que Antel, como empresa pública, no tiene que tener un arena y en realidad eso denota una concepción de las telecomunicaciones errónea, demostrada a nivel mundial de manera inevitable, y una concepción del rol del Estado de que cada vez haya menos Estado”.

Para Cosse este informe “forma parte de una campaña en la que están destrozando Antel” y “nadie habla” de los avances hechos en los períodos pasados que permitieron una inversión de 3.400 millones de dólares o de los informes del actual director de la oposición en Antel, que advierte que de continuar con la estrategia actual habrá una pérdida de 1.000 millones de dólares. Además, aseguró que en 2019 la participación de mercado de Antel era de 54%, mientras que “ahora yo sospecho que debe estar bastante por debajo de 50%”.

“Hay una campaña que no nos puede confundir. Yo no me voy a confundir: quiero expresar mi total confianza en todas las personas y trabajadores de Antel que trabajaron para la concreción del Antel Arena. Esta es la última vez que me voy a referir a este suceso, porque el Antel Arena se explica a sí mismo y, como digo, tengo total confianza en todas las personas que trabajaron en este proyecto”, culminó.

El rol de la Jutep

En tanto, el vocal por el Frente Amplio en la Jutep, Jorge Cabrera, que dio su voto para el dictamen, defendió la posición del organismo en torno al análisis de la auditoría sobre el Antel Arena. Según dijo a El Observador, la Jutep “simplemente” se remitió “a la información que nos enviara el ente del auditor externo. Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la Jutep”.

“Si según la información que yo tengo hay hechos que contravienen normas éticas o de transparencia, así como es responsabilidad de la asesoría haber realizado una verificación de los hechos dando las mayores garantías, es una responsabilidad mía juzgar la información que yo miro”, afirmó.

Cabrera, que es dirigente del Partido Comunista del Uruguay, también cuestionó los dichos de Cosse sobre la “pseudo auditoría” y manifestó que si se tienen elementos para “cuestionar la asesoría”, se debe hacer la denuncia “pertinente” a la Jutep y, en dicho caso, “el organismo investigará”.

Además, cuestionó que se politicen las resoluciones de la Jutep: “Acá queremos politizar una cuestión que en el caso del pronunciamiento de la Jutep no es politizada. La Jutep lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que mandó Antel. En todo caso cuestionen a Antel. Si quieren ir al fondo de la cuestión, y existen elementos, hay lugares para hacer la denuncia formal”, acotó.