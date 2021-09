En su comparecencia del jueves 9 en la Comisión de Presupuesto del Senado el ministro de Defensa Nacional, Javier García, cuestionó la demora del Frente Amplio (FA) en darle una devolución sobre el anteproyecto de ley para modificar la Ley 19.775 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), que le entregó en junio. Dijo que ese día se cumplieron exactamente tres meses desde que envió el borrador a la fuerza política y aseguró que está “a la espera de las respuestas necesarias para poder constituir rápidamente un grupo de trabajo” y llegar a un proyecto de ley para enviar al Parlamento este año.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, García explicó que su objetivo es que la reformulación de la Ley Orgánica Militar “cuente con el mayor consenso político de todos los partidos con representación parlamentaria en nuestro país” para poder “construir una política de Estado en materia de defensa nacional”. El anteproyecto consta de 63 artículos y algunos de sus contenidos fueron calificados como “preocupantes” por el diputado frenteamplista Gerardo Núñez en junio.

Quien respondió a García fue el senador de Fuerza Renovadora e integrante de la Comisión de Defensa Nacional Mario Bergara, que dijo que la intención del FA es “tener ámbitos de diálogo y de discusión en temas de enfoque y de visión” sobre la ley antes de entrar a discutir “un articulado ya definido porque, evidentemente, acordar primero el enfoque puede modificar la lógica del articulado”. En ese sentido, afirmó que “hay temas de enfoque” que “no son del todo consistentes” con la “visión” del FA y lo que plantea la Ley Marco de Defensa Nacional de 2010. “Esa ley también se hizo con muchos años de diálogo, de todas las partes, y el hecho de que se haya votado unánimemente en el Parlamento muestra que fue un proceso exitoso. Nosotros respaldamos la visión y el enfoque que tiene la Ley Marco de Defensa Nacional”, aseveró.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Defensa del FA, Gustavo Scaron, dijo a la diaria que si la idea del gobierno de “hacer una política de Estado es real”, hay que sentarse “a conversar sobre lo que son políticas de Estado” y no sobre un “proyecto puntual”. Por otro lado, señaló que la opinión del FA es que la Ley 19.775 “es una ley relativamente nueva”, por lo que “habría que darse un tiempo para evaluar su funcionamiento y recién después considerar alguna modificación”. “Si no, vamos a caer en modificarla cada vez que hay cambio de gobierno. Ya la modificaron en la LUC [ley de urgente consideración] y en el Presupuesto, y en esta Rendición de Cuentas la vuelven a modificar. La modificación permanente no nos parece una buena idea”, acotó.

Pese a estas diferencias, Scaron aseguró que el FA está dispuesto a “conversar” cuando el ministro los “invite”. “En realidad el ministro no nos citó nunca. Sigue hablando por la prensa de lo que va a hacer, pero en la práctica no lo concreta. El anteproyecto lo entregó a la vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Sandra Lazo, pero en ningún momento nos invitó a sentarnos a conversar sobre el alcance de la propuesta. No es una forma de elaborar políticas de Estado”, afirmó.

“A los bifes”

Tras escuchar el planteo de Bergara, García volvió a hacer uso de la palabra, esta vez “no sólo como ministro, sino también como dirigente de la coalición de gobierno”, adelantó. Señaló que nada impedía al gobierno hacer las modificaciones a la ley sin consultar a otros actores políticos, no obstante lo cual se definió transitar otro camino “por la importancia institucional que tiene el tema y por la visión a mediano y largo plazo que se debe tener”. “Como ministro de Defensa Nacional fui, con el equipo del ministerio, a la sede del FA; no recuerdo ningún ministro de Defensa Nacional que haya ido a la sede del Directorio del Partido Nacional ni a la de los demás partidos” a “tender la mano”, manifestó.

“Se nos pidió tiempo y dijimos que no teníamos inconveniente, dentro de ciertos parámetros”, apuntó el jerarca. En ese sentido, señaló que “un plazo adecuado” para presentar el proyecto de ley sería antes de que finalice el año, “porque después va a llevar su tiempo de análisis”.

Respecto de la propuesta de la oposición de discutir sobre “enfoques”, García opinó que “no hay otra forma” para debatir que no sea sobre artículos “porque, si no, sería etéreo”. “Si no hablamos de un proyecto de ley articulado, hablamos de conceptos que no bajan a tierra. Es decir, para discutir un proyecto de ley referido a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas tenemos que discutir artículos, tenemos que discutir misiones, tenemos que discutir responsabilidades, tenemos que discutir sistemas de ascenso, tenemos que discutir sistemas de retiro, tenemos que discutir la formación, etcétera, etcétera, etcétera”, enumeró, y agregó que en Uruguay “durante mucho tiempo tuvimos un debate sobre la defensa y tuvimos reuniones en las que discutimos abiertamente conceptos, definiciones y cosas más o menos precisas y también imprecisas”. “Ahora, como dicen los gurises, hay que ir a los bifes y examinar artículo por artículo”, aseveró.

El ministro recalcó que la iniciativa de su gobierno “no tiene comparación” porque la ley vigente “se aprobó a tapas cerradas” en la anterior administración. “Se lo digo con conocimiento de causa porque durante 15 años integré la Comisión de Defensa Nacional y me tocó no sólo ser uno de sus integrantes sino también miembro informante, en representación de mi partido, en el Senado de la República”, apuntó. En ese sentido, dijo que el gobierno está dispuesto “a recorrer el camino que sea” para “integrar la opinión del sistema político en su conjunto”, pero insistió en que la discusión debe hacerse “sobre cosas concretas”. “Si se quiere comenzar con un paneo general breve para entrar al articulado, si se quiere empezar mañana, empezamos mañana. Cuando sea”, finalizó.