La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera se contagió de covid-19; transcurre la enfermedad con síntomas leves y se realizó un seguimiento de sus contactos sin que haya hasta el momento positivos, según informó Telemundo y confirmó la diaria con fuentes parlamentarias. En diálogo con Montevideo Portal dijo que “no sabe dónde se contagió”: “La verdad que no tengo ni idea, para nada”.

Capillera fue una de las tres representantes de Cabildo Abierto que habían informado que preferían no vacunarse contra el coronavirus. A principios de mes, consultada por El País, Capillera argumentó que no se vacunó por la protección que le brinda su fe: “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas. Tampoco tomo medicación alguna. Tengo un cuidado personal de la salud”, dijo.

Ante los cuestionamientos, Capillera puntualizó en su cuenta de Twitter que la principal razón para no vacunarse es que no tiene la información que necesita. Aunque reconoció el trabajo del Ministerio de Salud Pública para brindar a la población las dosis necesarias, opinó que “para tomar la decisión de vacunarse hay que hacer un análisis de riesgos. Yo entiendo muy bien que no vacunarse implica riesgos, pero ¿esos riesgos son mayores o menores a los que tengo si me vacuno? Es muy difícil responderlo si no tenemos la información suficiente”, lanzó.

Capillera había asegurado que no es población de riesgo y que por eso decidió esperar para tomar la decisión. Aclaró que no es una posición de negación ante las vacunas, sino de falta de información: “No es un sí ni un no, es un ‘quiero saber más’”.

Tras sus declaraciones, Capillera puntualizó en diálogo con Telemundo que no había usado las palabras correctas. “Por supuesto que por ser cristiano uno no pasa a ser inmune, eso sería un disparate. Me refería a que como cristiana, creo en la ciencia, y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural”, dijo la cabildante, y puntualizó que “intentaba decir que soy del equipo que entiende la inmunidad natural”.

En su momento, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que también pertenece a Cabildo Abierto, fue consultado por esas declaraciones. Se tomó unos segundos para reflexionar y lanzó: “¿Qué quiere que le diga?”. Salinas señaló que “es una representante nacional y tiene derecho a expresarse”, al igual que lo tiene César Vega, que intentó que se concretara una comisión en el Parlamento para estudiar las vacunas. “Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa”, finalizó.