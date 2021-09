Al igual que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que también “le hizo ruido” que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refiriera a la ley de urgente consideración en la cumbre de la Celac que se celebró el sábado, luego de que Luis Lacalle Pou acusara al país caribeño de violar los derechos humanos.

El mandatario isleño le había dicho al presidente uruguayo: “Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad, un paquetazo neoliberal”.

Por su parte, Delgado dijo que le “sorprendieron” esas declaraciones y deslizó en tono de broma que quizás “alguno tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay”, según consignó la radio Universal. El secretario de Presidencia consideró que Lacalle Pou se mantuvo “consecuente con lo que venía haciendo”, en tanto los mandatarios contra los que apuntó no habían sido invitados a su asunción como presidente. “Me parece que en esos ámbitos está bueno decir lo que uno piensa, con respeto pero de frente”, agregó.

En tanto, en su audición semanal en Radio 41, de San José, Orsi fue en la misma línea que Delgado, pero opinó que no le corresponde a Lacalle Pou “intervenir” como “tampoco me gusta a mí que intervengan en la política interna de Uruguay”. “Mala cosa sería, y cuando el presidente de Cuba opina sobre la LUC a mí me hace mucho ruido también. Porque se está metiendo en un tema interno de los uruguayos, pero cuando mi presidente, que me representa en el mundo, opina sobre la calidad de cada proceso democrático de otros países, creo –puedo equivocarme- que estamos rompiendo una línea que tiene la diplomacia uruguaya y que ha sido partidaria siempre de no intervenir en problemas de otros”, expresó.

Asimismo, aseguró que “es bueno que todos compartamos la preocupación permanente” por la libertad: “Es distinto. Yo soy sólo un intendente, yo también tengo que tener cuidado, es como que me pregunten qué pienso sobre lo que ocurre en tal departamento con decisiones o con la línea que lleva tal intendente… no, jamás me voy a meter en esos temas, aunque tenga opinión, pero me las guardo. Porque es parte de lo que he aprendido en esto de ser ejecutivo y tener responsabilidades”.

Para Orsi, finalmente, Lacalle Pou le puso la “cuota de picante” a la reunión de la Celac, aunque diferenció el discurso del mandatario de las declaraciones que surgieron de la cumbre. “Cuando uno lee las declaraciones, van en otro sentido. Por las cosas que salieron de ahí, evidentemente, la línea que marca el presidente uruguayo no fue la que predominó en esa declaración, que hacen llamándole la atención a Estados Unidos”, indicó.

Sobre el proceso que atraviesa Nicaragua, Orsi recordó que él fue un “enamorado” de los “procesos” en ese país en la década de los 80, en alusión a la revolución sandinista. Sin embargo, consideró que “hoy derivó en cualquier otra cosa” que “no tiene nada que ver con aquellos sueños que teníamos la gente de izquierda en su momento”. “Una cosa es el contenido, o hablar de Cuba de si es o no dictadura; desde que se instaló yo siempre oí hablar de la dictadura del proletariado, es la consigna de aquellos revolucionarios que se mandaron aquella patriada gigantesca en épocas de Batista y de la invasión americana”, apuntó.