El aumento de 100% de la tasa que cobra la Intendencia de Canelones por la gestión de residuos, que comenzó a implementarse este mes, dejó de ser un tema de la esfera departamental para convertirse en un debate a nivel nacional. Los legisladores de la coalición del departamento preparan una reunión para esta semana para tratar este asunto, mientras que los ediles canarios del Partido Nacional ya manifestaron su intención de llamar a sala al intendente frenteamplista Yamandú Orsi. Sin embargo, para conseguirlo necesitan el voto del edil colorado, Jerónimo Costa, que por ahora no está asegurado, según supo la diaria.

El objetivo de los legisladores de la coalición es que la medida quede sin efecto y en caso contrario se analizarán otros “recursos”, que pueden ser judiciales o administrativos, según dijo a El País el senador nacionalista Amín Niffouri. En diálogo con la diaria, el diputado blanco Sebastián Andújar afirmó que la idea de la reunión prevista para el jueves o el viernes de esta semana es “sacar un comunicado exhortando a Orsi a que tome algunas medidas” en el sentido de “reestructurar [el aumento], para que no tenga tanto impacto”, y “ver cómo reacciona” el jerarca. “Ahora somos mano nosotros; hay que ver qué nos dice el intendente y después ver qué herramientas pueden utilizar los ediles”, agregó.

Andújar hizo hincapié en la necesidad de esperar por la respuesta del intendente antes de dar otros pasos, como el llamado a sala. “El intendente todavía no se ha pronunciado, en algún momento va a tener que salir a hablar del tema”, reflexionó.

A su vez, sostuvo que se debería hacer una evaluación “del servicio en las distintas zonas del departamento, como para ver lo que pueda ser justo o injusto”. “Creo que es una charla que hay que tener con el ejecutivo departamental y tomárselo con calma; tampoco [se trata de] tomar medidas todas de apuro, que no tengan ningún efecto. Lo importante es que nosotros logremos algo efectivo para el ciudadano, que no sean sólo gritos políticos”, manifestó.

La postura de los colorados

Sin embargo, la decisión de la bancada de ediles nacionalistas sobre este punto parece ya estar tomada: según lo que dijo el edil blanco Gustavo Morandi a El País, promoverán que la comparecencia de Orsi sea el 25 de enero, fecha en que está previsto un plenario del legislativo departamental. Sobre lo que no hay certeza es si los curules blancos tendrán el apoyo que precisan del colorado Jerónimo Costa, cuyo voto es necesario para alcanzar los 11 con los que es posible aprobar el llamado a sala.

El dirigente colorado en Canelones e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Heber Duque, dijo a la diaria que la postura de Costa todavía no está definida y que se está analizando por estas horas. Señaló que el edil no votó el aumento de esta tasa –contenido en el presupuesto departamental–, pero igualmente no están “bien convencidos de que haya que rechazar estos aumentos”, reconoció. “Si bien a nadie le gustan los aumentos, hay cosas que a veces son necesarias, y no se puede ir en contra de la realidad”, analizó.

Por otra parte, Duque cuestionó que los legisladores del oficialismo a nivel nacional quieran intervenir en el tema, ya que en su opinión “lo tienen que evaluar los ediles y la Junta Departamental”. “En la coalición hay sectores y partidos que no tienen representatividad en la Junta Departamental. Es un tema que corresponde a los legisladores departamentales, es la función que tienen que cumplir ellos”, observó.

“Juego político”, según el FA

“Es la oportunidad que tiene la oposición para jugar un rato”, aseguró la edila frenteamplista Cecilia Martínez al ser consultada por la diaria sobre las repercusiones que generó la puesta en marcha del aumento tributario. La excoordinadora de bancada del Frente Amplio en Canelones señaló que el incremento “pasó totalmente inadvertido” durante la discusión del presupuesto en la Junta Departamental, pese a que “los directores [de la intendencia] desfilaron por varias semanas en la comisión permanente que estudia estos temas”. Aunque reconoció que los ediles de la oposición departamental “no lo votaron” en ese momento, afirmó que no se hizo énfasis en este asunto por entonces, y calificó la reacción actual como “un juego político”. “La bancada de la oposición tuvo oportunidad de discutir el tema en la comisión y en el plenario. Está claro que es un oportunismo político, algo a lo que ya estamos acostumbrados”, aseveró.

Por otra parte, Martínez reconoció que el aumento tributario también generó reacciones de los vecinos del departamento, y dijo que eso es lo que le “importa” a la bancada oficialista. “La gran mayoría de los padrones aumentaron 5.000 pesos por año –70%–. Pero hay una cierta cantidad que subió un máximo de 11.000 pesos por año, y esto cuando vos tenías una tasa de 4.500 [pesos], por ejemplo, se nota; no hay dudas de eso”, analizó. Asimismo, dijo que el impacto será más notorio en la zona costera del departamento, y lo matizó con que Canelones “es el segundo departamento con menor carga tributaria per cápita”.

Martínez también defendió las explicaciones que dieron las autoridades departamentales para el aumento: “No es sólo la recolección de la basura, es todo un sistema de recolección de residuos que está desarrollando la intendencia, que hasta este año no llegaba a recaudar por esta tasa 40% del costo operativo”, destacó, y añadió que el incremento no fue observado por el Tribunal de Cuentas. “Es bastante ingrato para un gobierno plantear un ajuste en ese sentido, pero no quiere decir que no sea justo”, apuntó.

Los ediles frenteamplistas se reunirán este martes para tomar una decisión respecto del llamado a sala planteado por los blancos, y Martínez no quiso adelantar qué postura se adoptará, aunque afirmó que “jamás se cuestiona” un llamado a sala “si no es para hacer un circo”. “Nosotros siempre estamos abiertos a dar las explicaciones que sean, porque además en el debate se caen muchas mentiras y engaños que tiran para afuera”, acotó.

Por otro lado, Martínez vinculó la intervención de los legisladores de la coalición con el caso del fideicomiso para Canelones, que no se votó luego de la participación de jerarcas del gobierno nacional en el debate. “Eso no es porque sí, todos tenemos claro que el que dirige el gobierno de Canelones es Yamandú Orsi y que la proyección política que tiene es importantísima. Sabemos que todo lo que puedan hacer juntos para ensuciar o deteriorar la imagen del intendente lo van a hacer”, sentenció.

En Montevideo, la coalición no da los votos El edil blanco por Montevideo, Diego Rodríguez, confirmó en la noche del lunes vía Twitter que tras una reunión de la “mesa de trabajo de la oposición” en la capital, se definió no dar los votos que precisa la Intendencia de Montevideo (IM) para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento. Si bien no se “acompaña” la solicitud “tal cual está redactada”, hay disposición “a negociar con las autoridades de la comuna para que se destinen más recursos a saneamiento”. De esta forma, los ediles rechazan la contrapropuesta de la intendenta Carolina Cosse, que atendía con recursos propios de la IM las obras de saneamiento que reclama la coalición.

