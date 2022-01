Los comandos del presidente electo del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, mantendrán una reunión este viernes en aras de definir una reunión entre ambos, que será en Chile, posiblemente en el mes de febrero. Pereira confirmó la información a la diaria y reconoció que si bien el escenario ideal es que el encuentro se produzca luego de su asunción como presidente de la fuerza política, el 5 de febrero, y antes de la de Boric, el 11 de marzo, “hay dos agendas complicadas”, y existe la chance de que la instancia se posponga hasta marzo.

Pereira señaló que la reunión con Boric, que ganó las elecciones el 19 de diciembre contra el ultraderechista José Antonio Kast, con el apoyo de la coalición Apruebo Dignidad –integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile–, tiene un “valor simbólico”, en el sentido de que “hay una intención de la izquierda uruguaya de construir, nuevamente, un bloque progresista en la región”. “Es una señal”, afirmó el expresidente del PIT-CNT, pero negó que esa señal tenga que ver con el hecho de reunirse con Boric antes que el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La importancia de que la reunión se concrete luego de su asunción en el FA, pero antes de la asunción de Boric, radica en que se busca generar una “interlocución de partido a partido”, y probablemente “luego de que asuma Boric [el rol de interlocutor] lo va a tener algún presidente del partido o del núcleo de partidos que se configuró para que Boric llegara al gobierno”. Sostuvo que eso “no quiere decir que Boric no se pueda reunir con el presidente del FA siendo gobernante”, pero insistió en que “la interlocución principal es de partido a partido; por eso mi idea de apurarla, pero tampoco es que sea de vida o muerte”, apuntó.

El presidente electo de la oposición explicó que la concreción de la reunión afronta “dos dificultades: la agenda de Boric y la agenda del referéndum” contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Sin embargo, la reunión de este viernes parece agrandar las chances, y en cualquier caso, señaló que no es “nada que no se pueda resolver después de marzo”. “En términos de valor político debe ser exactamente lo mismo. Quienes están en el área nos recomiendan hacerla antes [de la asunción de Boric], pero no es un buen momento para ninguno de los dos. Acá hay un referéndum el 27 de marzo y él asume” la presidencia, resaltó. Dijo que la reunión sería presencial, en Chile, a donde viajaría sólo por un día, para no desatender la campaña por el referéndum.

El de Pereira no es el único contacto que está teniendo el FA uruguayo con el gabinete de Boric; vínculo que además no es nuevo. El exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, se comunicó esta semana con el ministro de Economía, Fomento y Turismo electo, Nicolás Grau, según informó él mismo a la diaria. Liberoff, que integra Marea Frenteamplista, dijo que la iniciativa surgió a título personal y no del sector, como tampoco de la Unidad de Turismo del FA, que forma parte de la Comisión Nacional de Programa del partido. La idea, señaló, es intercambiar experiencias y mantener un vínculo que trascendió los períodos de gobierno.

“Uruguay con Chile por mucho tiempo ha tenido un intercambio fluido, más allá de que los gobiernos fueran de la Concertación [de Partidos por la Democracia, la coalición de izquierda] o de [Sebastián] Piñera. En temas como las estadísticas, la accesibilidad, el turismo social y temas vinculados a cruceros, en particular, eran áreas en las cuales intercambiábamos regularmente, no sólo esporádicamente”, explicó el exjerarca. Señaló que en su caso en particular ha mantenido los intercambios con el país trasandino “permanentemente”, incluso “luego del 1º de marzo de 2020”, cuando cambió el gobierno.

Liberoff explicó que se trató de “un primer intercambio” con Grau, que abrió las puertas para un futuro contacto. “Ellos están armando los equipos” del gabinete, “por lo cual quedamos en que él me volvía a contactar en el momento en que los avances permitieran conversar un poco más”, sostuvo, y agregó que el ministro electo por Boric “agradeció la disponibilidad para poder charlar sobre las experiencias que tuvo Uruguay en el terreno turístico en estos años”.

El diálogo con el gabinete de Boric, que tendrá mayoría de mujeres y dirigentes de su generación, que también fueron líderes estudiantiles y luego diputados, es recurrente a nivel orgánico del FA, según dijo a la diaria Sebastián Hagobian, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del FA (Carifa). Señaló que personalmente él tiene vínculo con los dirigentes del futuro gobierno chileno “por tanto Gabriel [Boric], como Camila [Vallejo, ministra vocera designada] son compañeros de generación del movimiento estudiantil, de la Oclae [Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes]”. Dijo que incluso se piensa en ir a la asunción presidencial y remarcó que la Carifa tiene “permanentemente diálogo con los compañeros de Chile”.

El 22 de diciembre, tres días después de las elecciones en Chile, Alejandro Zavala, integrante de la dirección del Ir, posteó una foto de Giorgio Jackson, designado secretario general de la Presidencia chilena, en la plaza Independencia de Montevideo. La imagen fue tomada en diciembre de 2017, cuando Jackson –entonces diputado– vino a Uruguay para asistir al primer congreso del ⁦Ir. “Cuatro años después tenemos el corazón henchido de lo que han logrado en Chile”, escribió Zavala.

En diálogo con la diaria, Zavala dijo que ese vínculo continuó hasta la actualidad por la “cercanía y confianza política” del sector, “en particular con Revolución Democrática”, partido que integra Jackson. “Tenemos un largo camino recorrido de vínculos y consulta. Uno se forma la opinión de lo que pasa en Chile hablando con ellos, y ellos hacen lo mismo con Uruguay, hablando con nosotros. Tenemos una posición revisionista sobre la izquierda sesentista, sobre la política de nuestros padres”, explicó.

Para Zavala, el proceso político en Chile tiene que ser un ejemplo para la izquierda uruguaya, “al igual que ellos lo hicieron con Uruguay, por algo armaron el Frente Amplio” chileno, en 2017. “La izquierda latinoamericana tiene que aprender de sus aciertos y de sus errores. Me parece que hay que tener un diálogo que sirva para aprendizajes mutuos y tiene que ser de colaboración, igual que con Lula [Da Silva, candidato a la presidencia de Brasil] o el presidente de Bolivia [Luis Arce]”. En una entrevista reciente con la cadena BBC, Boric dijo que espera poder trabajar en el futuro con el exmandatario brasileño, favorito a imponerse en las elecciones que se realizarán en octubre.