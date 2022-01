La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo esta mañana que “Uruguay queda un poco pegado internacionalmente” si no se aprueba el préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno departamental para su programa de saneamiento.

En declaraciones al programa Nada que perder de M24, Cosse destacó que el proyecto se trabajó en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas y de Medio Ambiente, a tal punto que el ministro Adrián Peña sostuvo que el programa está en línea con la política de gestión integral de residuos que se plantea para el país.

En este sentido, recordó que luego de un año de trabajo, se presentó a principios de agosto el proyecto a las bancadas con representación en la Junta Departamental de Montevideo. Fue allí cuando la bancada del Partido Nacional (PN) pidió incluir tres barrios más dentro del programa, cosa que la intendencia hizo sumando dinero al presupuesto departamental. “Al único planteo de incluir tres barrios más […] encontramos que podíamos tener ahorros en seis años para cubrirlos y contestamos que lo vamos a hacer”, recordó.

Sin embargo, desde el PN se rechazó la posibilidad de aprobar el préstamo si la inclusión de estos barrios dentro del proyecto implica aumentar el gasto de la comuna. Por su parte, a fines de 2021 la bancada colorada se alineó con los nacionalistas y emitió un comunicado en el que señalaba que en las “actuales circunstancias” no están dados los “requisitos necesarios” para votar favorablemente la iniciativa.

“Yo me reuní con el presidente Luis Lacalle Pou porque creo que Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si este préstamo no se vota”, señaló la intendenta. A su vez, recordó que el representante de Uruguay en el directorio del BID también votó a favor del préstamo.

Cosse sostuvo que “hay que votar” el préstamo y que aún no ha tenido una respuesta formal por parte de la bancada nacionalista, por lo que sigue siendo optimista al respecto.

En cuanto a las críticas planteadas sobre la vida útil de algunos camiones que se comprarían con la aprobación del préstamo, la intendenta manifestó que “es un proyecto, no es un puzle, no es una lista de cosas. Es un proyecto que tiene distintas formas de recolección en distintas zonas de Montevideo”. “De hecho, el BID jamás aprobaría en su directorio una lista de partes, porque es un organismo multilateral”, continuó.

En este sentido, detalló que la propuesta plantea que “en Carrasco y Lezica hay recolección intradomiciliaria para todos los residuos; en Pocitos y La Teja, hay recolección intradomiciliaria para residuos secos, contenedores antivandálicos para los húmedos y contenedores para vidrio en lugares vigilados”.

Ante el planteo de la bancada nacionalista de que el presupuesto para incluir tres barrios más saliera del mismo préstamo, Cosse dijo en M24 que “cuando los ediles del PN se reunieron con nosotros, les dijimos que el préstamo no se puede tocar porque es un proyecto en sí mismo. […] Dijimos que íbamos a estudiar la forma de poder hacer esos barrios y buscar otra fuente de financiamiento y encontramos una forma, porque esta nueva estrategia de limpieza nos está generando más eficiencias. Ahora, como esto es presupuesto propio, lo va a votar la Junta, es institucional. Tiene todas las garantías, son ellos quienes lo van a votar”.

En este sentido, Cosse planteó que “si vienen los ediles del PN y me hacen una propuesta escrita y nosotros les contestamos por escrito, con un mecanismo institucional, que es el presupuestal, y andan diciendo por ahí que no, ¿es una propuesta para trabajar o para trabar? ¿Esa es la política que queremos en Uruguay? ¿Eso es Uruguay? Yo creo que no. La democracia no es eso. Cada uno tiene sus roles, el nuestro es armar y ejecutar los proyectos; la Junta tiene su rol. Si nos hacen una propuesta y contestamos que sí, ¿para qué es la propuesta? ¿Para decir que no? Esa no es la manera de hacer política que quiero para Uruguay”.

El plazo para aprobar el préstamo vence el 17 de febrero.

LUC

Consultada sobre el referéndum del 27 de marzo contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, Cosse dijo a Nada que perder que esos artículos “son muy malos y le van a hacer mal a la democracia en Uruguay”, porque “tienen un efecto de larga data que se va a ir develando con el correr de los años”.

Para ejemplificar esto, se refirió a los artículos sobre educación. “¿Nosotros podemos prescindir de la opinión de los docentes para la educación de nuestros hijos? Cuando vas a hablar con la maestra o con el profesor, ese es un diálogo constructivo en el que es la maestra quien sabe cómo viene tu hijo y vos sabés otra parte desde el hogar. Ahí no está el gobierno. ¿Vamos a sacar a los docentes de opinar sobre educación? Esos artículos son malos y es hacia ahí que hay que enfocar la cosa”, planteó la intendenta de Montevideo.

En este sentido, planteó que en materia de educación “hay que cambiar cosas” y que incluso se podría hacer “con más gente” en la conversación, pero “sin los docentes, jamás”.