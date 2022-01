No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el Partido Nacional (PN) de Canelones existen discrepancias internas respecto de las acciones a tomar en torno al aumento de la tasa de gestión de residuos, que comenzó a regir en enero. El sector liderado por el diputado nacionalista Sebastián Andújar se muestra más abierto al diálogo, mientras que los diputados Alfonso Lereté y Javier Radiccioni entienden que el camino es el “institucional” y que lo que corresponde es llamar a sala al intendente Yamandú Orsi, quien recientemente compareció en la Junta Departamental por voluntad propia a explicar la propuesta.

El lunes pasado, tras la reunión en el Palacio Legislativo de dirigentes de la coalición en el departamento canario, Andújar hizo hincapié en seguir apostando al diálogo con Orsi y sostuvo que se resolvió solicitar al intendente una reunión con representantes de la coalición de Canelones. “Yo desde el punto de vista personal considero que nuestro intendente es una persona de mucho diálogo, y a eso tenemos que sacarle provecho”, dijo a la diaria Andújar, quien manifestó que, como último recurso, se manejaba la comparecencia a la Junta Departamental del equipo de gobierno y el intendente.

Sin embargo, no todos coinciden en que la estrategia de la oposición en Canelones sea apostar al diálogo con el intendente. Lereté (Lista 400) dijo a la diaria que se valoró positivamente que la intendencia diera marcha atrás y pusiera el tope, pero señaló que ratificaron su posicionamiento en contra del aumento de la tasa. En ese sentido, sostuvo que el planteo de la reunión con Orsi fue una propuesta, pero no hubo unanimidad y por eso no se incluyó en el comunicado posterior.

“Acá no hay que reunirse en una oficina o entre cuatro paredes para discutir este tema. Ya lo que planteó la coalición es que se deje sin efecto el aumento. Punto. Por lo tanto, el intendente tiene que actuar en consecuencia. El diálogo por todos los temas de Canelones siempre va a estar, pero en este no hay necesidad”, apuntó.

También son afines a esta postura los ediles Luis Pera (Lista 40) y Gustavo Morandi, que responden al sublema que impulsó al diputado Radiccioni y consideran que el único camino a seguir es convocar a Orsi a la Junta Departamental, ya que argumentan que la oposición se vio limitada por el tiempo de exposición que dispuso el Frente Amplio para las preguntas.

“Nosotros no queremos el tope, queremos su eliminación. Que se revea completamente esto, no parcialmente”, dijo Pera, y agregó que es necesario que la coalición continúe insistiendo con el tema. “La propuesta que propuso Sebastián Andujar fue la posibilidad de pedirles una reunión los ediles al intendente, cosa que a la mayoría, tanto la Lista 40 como la de Radiccioni, no estamos de acuerdo, porque el lugar de resolución de todas estas cuestiones es la Junta Departamental”.

Morandi explicó que no están dispuestos “a instalar una mesa de diálogo” con la comuna en la medida en que no observan “gestos” del intendente. Esos gestos, explicó, deben apuntar a que la comuna sea “más austera” y que se “cuiden los recursos que son escasos”. La intendencia, dijo, “tiene una enorme carga con respecto a la asistencia social; entendemos que es necesario, pero hay que racionalizar algunas cosas que están pasando en Canelones”.

La coalición en la Junta Departamental tiene 11 ediles: diez del PN y uno del Partido Colorado (PC), por lo que para llamar a sala a Orsi, además de adoptar una postura común, los blancos necesitan el voto del PC. El dirigente colorado local e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Heber Duque, destacó en diálogo con a la diaria el rol de los ediles de la coalición, que, según dijo, llevó a que el intendente adoptara la decisión del tope. “Creo que de las posibilidades se ha llegado a un punto de bastante acuerdo; si bien no es todo lo que los canarios queríamos, entiendo que es bueno que se vaya reflexionando y adecuando un poco a las circunstancias actuales”, acotó respecto del tope.

Duque, al igual que Andújar, se mostró afín al espacio de diálogo. Según dijo, es importante que continúen “dialogando los ediles y encontrando aquellos puntos que beneficien a todos los canarios”. Para el dirigente colorado, el intendente ya compareció a la Junta Departamental, aunque algunos ediles entienden que fueron insuficientes las explicaciones que dio. “Indudablemente, yo entiendo que los ediles deben estar en contacto y plantear todas las cosas que son necesarios para el departamento, porque lo primero es Canelones”, recalcó.

Meses atrás, también hubo discrepancias entre los tres sectores con ediles en Canelones respecto de la aprobación del fideicomiso de 80 millones de dólares, que luego no prosperó. En ese entonces, el sector de Radiccioni marcó sus discrepancias desde el inicio con el proyecto de Orsi. Lo mismo el de Amín Niffouri y Lereté, que integran Aire Fresco, que luego de varias semanas de negociaciones se alinearon en contra de dar el voto para concretar el préstamo. El de Andújar, al igual que en esta oportunidad, se había mostrado abierto al diálogo, pero luego votó alineado con sus correligionarios.