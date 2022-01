No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Intendencia de Canelones anunció este miércoles que resolvió disponer un tope al aumento de 100% de la tasa por gestión de residuos que comenzó a regir a partir de enero. En concreto, la comuna estableció que el pago no será mayor a los 4.000 pesos por año -333 pesos mensuales- y que se reembolsará a quienes ya hayan abonado un monto superior.

Previo al anuncio, la oposición había cuestionado la decisión del aumento, al que calificó de “inoportuno” ante la situación de la pandemia. La comuna pidió ser recibida ante la Junta Departamental para explicar los motivos de los cambios en la tasa y este jueves concurrió una delegación, encabezada por el intendente Yamandú Orsi.

El jerarca municipal explicó que la tasa de servicios se incluyó en el presupuesto de la intendencia, pero que ahora que se genera la “materialización de lo decidido” despertó diversas reacciones. Según relató, en los últimos días surgieron “voces de preocupación” tanto desde la oposición como desde su propio partido.

“Estoy convencido que los tiempos que corren y los que se vienen requieren de herramientas para gestionar bastante mejor de lo que históricamente hemos hecho de lo ambiental y del residuo, por eso estoy convencido que no es responsable que se cubra sólo la mitad del presupuesto de la gestión” de residuos, dijo en referencia a la tasa que regía, creada en 1977 y ajustada en 1988. “Por lo tanto, es un acierto corregir, es una decisión acertada”, valoró.

“Es necesario recoger los fondos para gestionar mejor”, señaló. De todas formas, señaló que cuando aparecieron “voces de todas las filas”, pero fundamentalmente críticas de los vecinos”, decidieron analizar “la magnitud del impacto que tendría el cambio” y reconoció que “hubo impactos que no fueron los deseados, de verdad”. Fundamentalmente, en una franja donde disparaba el incremento, en algunos casos incluso, en “el valor final, se visualizaba un aumento de 30% en contribuciones que no son bajas”.

“Examinamos formas de amortiguar y evitar ese tipo de picos y decidimos una fórmula de poner un límite a ese salto”, dijo y agregó que es “un tema, que reconozco, tiene sus bemoles. Nadie gana una campaña política diciendo que va a poner más impuestos”, señaló.

Según explicó, además del tope que se determinó, los residentes pueden presentar su situación particular al Tribunal de Revisión Tributaria. Según explicó, del “100% de solicitudes de revisión que la gente presenta, el 70% viene para acá [a la Junta Departamental]”. Es una herramienta que se utiliza para situaciones particulares vinculadas a tributos, en particular para cuestiones particulares vinculadas a la propiedad, explicó. “Como somos conscientes de la situación de gente, se habilitó esa puerta y ustedes nos devuelven las solicitudes de exoneraciones”, con el objetivo de analizar las situaciones de “aquellos a los que le trepa de una forma que no le permite bancar” y que la comuna revisará.

A su turno, el secretario general, Francisco Legnani, cuestionó a “las voces” que han vinculado la decisión de implementar este aumento con el fideicomiso para obras en el departamento, que se frustró luego de que la oposición no diera sus votos al oficialismo, y agregó que el tratamiento del instrumento fue en julio del año pasado.

Legnani subrayó que el aumento de la tasa se enmarca en el Plan Nacional de Residuos y señaló que el ministro de Ambiente, que “pone a Canelones como ejemplo”, los “insta a generar una tasa para financiar el 100% de esos residuos, que hasta ahora venía financiando el 50%”.