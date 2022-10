En una rueda de prensa, la vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió este martes a la polémica por el juicio político resuelto por los ediles de la oposición contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Si bien la oposición alcanzó los votos para aprobar el inicio del juicio político en la Junta Departamental, la medida impulsada por el edil nacionalista Javier Barrios Bove no tendrá andamiento cuando llegue a la Cámara de Senadores, que será la que tenga que definir sobre la actuación de Cosse: se requiere una mayoría de 21 votos para aprobar la separación del cargo de la intendenta, y la coalición multicolor tiene 18.

Argimón contó que se enteró de la decisión de los ediles “a través de los medios de comunicación”. En la misma línea que otros dirigentes del Partido Nacional, consideró que la medida “está dentro de la independencia de la bancada de legisladores comunales”, pero opinó que “en lo personal siento que siempre es una medida extrema”.

La vicepresidenta dijo que no sabía si el Partido Nacional estaba al tanto en su totalidad de la medida que impulsaría la oposición departamental, y añadió: “Por lo menos el órgano máximo, el Directorio, creo que no estaba notificado de este tema”. “Muchas veces la independencia en el accionar legislativo es lo que se prioriza, pero me parece que hubiera estado bueno una coordinación con el partido”, dijo.