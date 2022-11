El Nuevo Espacio (NE) atraviesa en este período de gobierno un momento complejo desde el punto de vista de su representación parlamentaria, enmarcado en el contexto de la derrota electoral del Frente Amplio (FA). El sector liderado por Rafael Michelini obtuvo una sola banca en la Cámara de Diputados, una cifra baja para lo que marca su historia, ya que tanto dentro como fuera de la coalición de izquierda habitualmente conseguía tener representación en el Senado.

Este fin de semana fue su congreso en el Centro Pontevedrés de Montevideo, y la instancia sirvió para discutir un documento de más de 40 páginas que se fue elaborando previamente, donde el NE sentó las bases para una actualización ideológica y estratégica en la búsqueda de una “socialdemocracia auténtica”. Michelini lo caracterizó como la “resignificación” del sector.

La agrupación no esconde sus críticas a los sectores que integran la coalición de gobierno pero tampoco hacia otros de los que integran el FA como la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP), de cuyas conversaciones iniciales el NE participó aunque finalmente no adhirió. Esas diferencias no sólo quedaron de manifiesto en el documento redactado sino en el propio congreso, ya que Michelini, orador central, también deslizó cuestionamientos.

El tema electoral estuvo presente en el congreso pero no específicamente referido a las internas de mediados de 2024, ya que las definiciones en esa materia el NE las tomará en 2023. No obstante, si bien han surgido precandidaturas como la ya confirmada del intendente de Salto, Andrés Lima, o la probable del senador Mario Bergara, varias fuentes del NE consultadas por la diaria coincidieron en que el sector apoyará a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, o al de Canelones, Yamandú Orsi, los dos que cuentan con más chances de vencer, según marcan las encuestas.

Todos los consultados señalaron que el sector se divide prácticamente “50% y 50%” entre quienes quieren que se apoye a Cosse o a Orsi. Incluso, en conversaciones informales hay quienes plantean que el sector “va a terminar apoyando a Carolina”, mientras otros formulan la misma oración y le cambian la última palabra por Yamandú. Sin embargo, en el congreso pudieron verse algunas pistas de lo que podría llegar a pasar en esa definición a tomar en 2023.

La primera es que la intendenta de Montevideo se hizo presente en la instancia, a diferencia de su par canario, quien envió un mensaje avisando que tenía fiebre. La segunda es que Cosse dio un discurso que tuvo coincidencias con el de Michelini. El máximo referente del sector puso énfasis en el cuidado del medioambiente como una de las principales definiciones programáticas, y en ese sentido dijo tener “una aliada” en la jefa de la comuna capitalina, lo que fue interpretado como un guiño por varios de los presentes consultados por la diaria.

Al terminar los discursos, un dirigente del NE arriesgó ante la diaria que Cosse “avanzó unos pasitos” en la búsqueda de su apoyo y otro apuntó que el sector “vale más” para la intendenta de Montevideo que para el de Canelones. Esto último en el entendido de que la probable precandidatura de Cosse, hasta el momento, no está parada sobre la plataforma de ningún sector que pudiese considerarse socialdemócrata, ya que sus más afines son el Partido Socialista (PS) y sus aliados y, con una postura menos definida sobre las elecciones internas, el Partido Comunista. En cambio, entienden que al lado de Orsi -a quien de por sí suele considerarse más moderado- habrá otros sectores con definiciones ideológicas que pueden percibirse similares a las del NE, como probablemente la Vertiente Artiguista.

Michelini: “Hay que hablarles a los ciudadanos que están más al centro”

En su oratoria, el líder del sector dejó varias definiciones planteadas, como que “no hay nada más importante que ganar en 2024” y “el que no tenga claro esto, no tiene claro nada”. Con esa lógica, apuntó que no puede haber en simultáneo “otras votaciones y otras reformas”, una referencia al PS, que plantea una reforma constitucional sobre varios temas. “Esa elección tiene que ser limpia, el partido de la igualdad contra el partido del mercado, y no le pongamos otras cosas, no construyamos ruidos o turbulencias que nos desenfoquen”, señaló Michelini.

También dijo que para ganar en 2024 “hay que hablarles a los ciudadanos que están más al centro”. Si bien afirmó que “hay un millón o 1.100.000 uruguayos que se sienten de izquierda”, ese número “no es suficiente” para vencer a la coalición que gobierna actualmente y por tanto hay que “construir un programa de izquierda y traducirlo para lograr que la mayor cantidad de gente se sume”. Agregó que para ello hay que construir “el lenguaje para enamorar” a ese sector que se considera de centro, que a su entender es de “100.000 o 150.000 uruguayos”, y “no tener claro esto es volver a perder”.

En esa misma línea dijo que el FA debe “construir amplitud” y llamó a “reconstruir lo que fue la Nueva Mayoría”, en referencia al nombre que se le agregó al Encuentro Progresista-Frente Amplio para las elecciones de 2004, en las que, precisamente, el NE adhirió a la coalición de izquierda luego de concurrir a los comicios por separado. “Será con otro nombre”, propuso Michelini, quien preguntó: “¿Cuándo ganamos en primera vuelta? Cuando generamos una inmensa alianza política”.

“No entendieron para dónde teníamos que ir”

Michelini fue uno de los dirigentes que estuvo al frente de la recolección de firmas y el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, primero como secretario político del FA durante la presidencia de Javier Miranda y luego como integrante del comando de campaña por el Sí. En su discurso, el exsenador recordó las declaraciones que le costaron su cargo dirigencial en el FA y criticó a los sectores que, en su consideración, en aquel momento no estaban del todo comprometidos con el referéndum.

Según Michelini, aquel proceso sirvió para poner “el barco en dirección” y que el FA actualmente pueda pensar en “ser gobierno”. “No todos lo entendieron, sinceramente no entendieron para dónde teníamos que ir”, dijo y agregó: “Y cuando estábamos juntando las firmas en marzo del 2021, que se nos cayó la recolección de firmas porque además la pandemia se desató, y cuando había algunos compañeros -lo digo con fraternidad- que no estaban acompañando, que pensaban que ese no era el camino, que dejaban que la militancia se desangrara en las calles, levantamos nuestra voz, nos pusimos a la cabeza de decir que había que salir a los barrios. Nos costó la Secretaría Política, poco importa, no es un tema de cargos, pero alguien tenía que levantar la voz”.

La crítica de Michelini estaba dirigida hacia algunos correligionarios como Bergara, que en su momento manifestó que el FA debía ir por el denominado camino corto para juntar las firmas -opción que finalmente no fue la elegida- porque en aquel momento, en octubre de 2020, no estaban “las mejores condiciones” para juntar 700.000. “Cuando entregamos las 800.000 firmas, ahí había un pueblo de pie, diciendo presente. Nadie daba nada por el referéndum”, apuntó Michelini.

“Esas son las cosas que marcan el esfuerzo y el sacrificio que el NE hizo porque esta izquierda está en pie, porque creemos en ella, porque somos parte de ella”, señaló.

En otros temas, el líder del NE dijo que la fórmula electoral para 2024 “tiene que salir el día en las internas” para evitar “el papelón” de 2019, en referencia a cuando Daniel Martínez, electo para ser el candidato de la coalición de izquierda, pasó varios días desde que venció en las internas para anunciar a su candidata a vicepresidenta, que fue Graciela Villar. “No nos vengan con más papelones de tres, cuatro o cinco días” para elegir la fórmula presidencial, resaltó.

Con respecto al medioambiente y el énfasis que el NE quiere darle a ese tema, está previsto que en marzo de 2023 haya un plenario de la agrupación para desarrollar propuestas y estará sobre la mesa la posibilidad de relanzar el sector como Nuevo Espacio Verde.