La marca de 74.704 votos de su tradicional adversario y circunstancial socio en el gobierno está lejos. En un contexto distinto al de los jóvenes blancos, la juventud colorada competirá este sábado con el moderado objetivo de superar los 30.000 votos de la última elección en 2017. Con ese propósito, se presentaron alrededor de 12.000 candidatos en más de 200 listas. Quienes tienen mayores expectativas son los principales sectores del Partido Colorado (PC): Ciudadanos, fundado por el expolítico Ernesto Talvi, y Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti.

“Yo veo un panorama complejo, no veo un escenario tan claro como hace cinco años atrás”, dijo a la diaria Sebastián Rodríguez, edil de Florida y candidato a uno de los 100 lugares en disputa para la Convención Nacional, máximo órgano soberano del PC. A criterio del edil, el partido “está difuso en cuanto a liderazgos” y eso, además de ocasionar “inestabilidades”, “genera que los jóvenes tampoco se la jueguen de lleno”.

Este sábado, también se elige a los integrantes de las convenciones departamentales. Será la quinta elección de la juventud colorada. Pueden votar todas las personas de entre 14 y 30 años de edad. Basta con presentar cédula de identidad, no se exige afiliación al PC.

Batllistas

Las listas del sector de Sanguinetti competirán bajo el sublema “Juventud republicana”. En diálogo con la diaria, Paula Peláez, primera candidata a la convención de Montevideo por la lista 350, comentó que el objetivo de Batllistas es obtener “al menos” uno de los dos cargos juveniles en el Comité Ejecutivo Nacional. Estos lugares se eligen de forma indirecta una vez definida la integración de la Convención Nacional. Actualmente, están ocupados por representantes de Batllistas y Ciudadanos.

Peláez destacó que entre la militancia joven hay una diversidad ideológica “interesante”, aunque aclaró que “en el fondo todos tenemos las mismas ideas”. Los matices, sostuvo, se observan en intereses puntuales. “En el caso de la agrupación que yo encabezo, pero que tiene todo un equipo atrás, la mayoría de la lista es liderada por mujeres y eso es a lo que nos interesa darle visibilidad”, señaló.

Pese a los vínculos “históricos” de su familia paterna con el PC, Peláez asegura que “eso no fue algo que haya influido” en su acercamiento al partido. “Yo me arrimo por mí misma, porque me escribieron y me invitaron”. Su referente, “sin dudas”, es Jorge Batlle. “Por la manera de hacer las cosas, por ir por las ideas más allá de los resultados. Es algo que él decía mucho. También por todo el lugar que les dio a los jóvenes en su momento; todos los días invitaba a jóvenes a su casa para que leyeran libros y le preguntaran cosas para poder formarlos”.

Fallecido Batlle, menciona con simpatía al diputado Conrado Rodríguez y al edil de Montevideo Matías Barreto. “Y si hablamos de historia y de una mente que sabe hacer política de una manera diferente, Julio María”.

Peláez apuntó que las elecciones del sábado sirven para “colocarse de determinada manera a la interna del partido”, además de “la experiencia que te da tener que armar una lista, negociar y trabajar en grupo”. Batllistas tiene como diferencial una organización considerable en el departamento de Rivera.

Ciudadanos

“Esto no está perdido todavía”, afirmó a la diaria Diego Riveiro, líder de la Unión de Jóvenes Reformistas (UJR) y principal candidato a la Convención Nacional por el sublema “Espíritu nuevo”, que agrupa a las listas de Ciudadanos. A su modo de ver, el “duro golpe” de la salida de Talvi le abrió espacio a una “generación intermedia” con “perfiles muy interesantes”. Si bien “no son líderes mayores”, el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el abogado Andrés Ojeda “ilusionan porque pueden agarrar el timón del barco”.

En cuanto a la militancia joven, a diferencia de Peláez, Riveiro no observa “tanta” diversidad ideológica sino algunas “diferencias circunstanciales”. Sí comparte la importancia de obtener votos para “legitimarse” a la interna del partido, “porque es muy fácil hablar, tener un montón de ideas y tirar un montón de palos, pero lo difícil es poder remarcarlo con gente que te apoye”. “Muchas veces, tal vez, la política se reduce a eso: cuántos votos conseguís y cuánta gente tenés atrás apoyando tus ideas”.

La UJR reivindica a tres figuras históricas del PC: el presidente Baltasar Brum, el diputado Julio César Grauert y la senadora Isabel Pinto de Vidal.

“Muchos jóvenes se arrimaron a militar en el partido por la figura de Talvi”, aseguró a la diaria Francisco Zas, primero en la lista 30 para la Convención Nacional, “yo incluido”. La 30 es una agrupación liderada por el director de Desarrollo Rural, Carlos Rydström, y compite dentro del sublema de Ciudadanos. Zas dijo que, si bien “han pasado muchas cosas” desde la renuncia del excanciller, la mayoría de los jóvenes entusiasmados por Talvi “se quedaron en el partido”, porque “se quedaron por algo más grande que sólo eso”.

En cuanto a la actualidad de Ciudadanos, Zas opinó que el sector “está cercano al centro en general”, y no tanto a la centro-izquierda. “Intentamos ser moderados pero no tibios. Somos firmes en convicciones pero buscamos consenso”. A su juicio, “la figura más importante en la historia del PC” es José Batlle y Ordóñez.

También lo es para Rodríguez. Aunque el dirigente juvenil de Florida sí adhiere a la etiqueta de centro-izquierda para Ciudadanos. “Yo personalmente siento que nuestro grupo político, la lista 501, es un grupo político de centro-izquierda. Fue desde ahí que se logró conseguir el gobierno nacional en coalición”. Agregó que tras el alejamiento de Talvi la juventud “logró trascender la figura de la persona al sobreponer las cuestiones ideológicas”.

Afirmó que los jóvenes “han avanzado” dentro de los ámbitos de decisión del PC, pero “siempre falta”. “El joven en muchos casos es la primera mano de obra para hacer el trabajo más dificultoso, colocar carteles, doblar listas, abrir clubes, atraer nuevos jóvenes... Pero creo que el partido ha cedido espacios porque se ha dado cuenta de la necesidad de que los jóvenes sean parte de las discusiones”. Rodríguez nombra como referentes actuales a Ojeda y al senador Pablo Lanz, coterráneo suyo.

Otros sectores

Aparte de Ciudadanos y Batllistas compiten otros tres sectores con sus respectivos sublemas: “Viento joven”, asociado al director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; “Jóvenes en acción”, vinculado al senador Raúl Batlle; y “Jóvenes por más”, que nuclea a una decena de agrupaciones que apoyan al diputado Gustavo Zubía. Una de ellas es La Libertad Avanza, liderada por el nieto de Luis Alberto Ney Castillo, Bautista Gil Castillo, quien predica contra la “ideología de género” y el Estado.

Una agrupación que “hace ruido en redes y no mucho más”, comentó Riveiro. Para Rodríguez, se trata de “expresiones nuevas” que “nunca se habían animado a dar batalla dentro del PC”. Señaló que hasta ahora daban la batalla desde el “submundo” de las redes sociales. “Para trabajar en política hay que caminar los barrios y estar en cercanía con la gente. Igual me parece bueno que se midan para ver qué cabida tienen esos lineamientos ideológicos dentro de la juventud colorada”.