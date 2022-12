“La verdad que venía con un discurso preparado, pero me invitaste a ser sinceros, así que vamos a ser sinceros”. Así comenzó el presidente argentino, Alberto Fernández, su discurso en la cumbre del Mercosur, en respuesta a las palabras del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. Habló sobre la desigualdad que quedó demostrada luego de la pandemia de coronavirus y señaló: “Querido Luis, no tengo la impresión de que el mundo siga como vos decís”.

“He participado del G20 y G7. Lo he visto, no me lo han contado, lo que el mundo se plantea hoy son cosas muy diferentes a la libertad de comercio. Quiero serles muy franco, lo que el mundo se plantea hoy es ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos de la pandemia y la guerra”, resumió el presidente argentino.

Señaló que el Mercosur tiene que “potenciar” su mirada en los “dilemas que nos somete el presente”. Fue así que Fernández dijo creer “firmemente” en el “cómo podemos unir esfuerzos”. Sin embargo, apuntó que el “gran problema” que tiene el bloque son las “asimetrías que tienen sus socios”. “Nunca nos sentamos” para ver cómo limar esas salvedades, expuso.

“Hay que ver cómo las resolvemos, si la solución es que cada uno haga lo que quiera y salvense quien pueda, bueno, discutamoslo; pero me parece que esa solución no sé cuanto camino tiene para transitar, porque finalmente hace un año, Luis, discutimos el acuerdo con China y todos seguimos negociando”, lanzó el referencia al Tratado de Libre Comercio que impulsa Uruguay con el gigante asiático.

Para Fernández, es “muy difícil” que un acuerdo de esas características se concrete “desde la individualidad. Podemos proclamarlo, Uruguay es un país libre, autónomo, puede hacerlo, pero, ¿por qué no nos ponemos a pensar en lo que nos conviene como región?”, se preguntó.

A diferencia de Lacalle Pou, que dijo que el Mercosur “es más” que la zona de alimentos del mundo y explicó el afán por exportar inteligencia y commodities, Fernández insistió en que esa es la ventaja y hacía ahí deberían ir los esfuerzos, en tanto “energía y alimento” son las mayores necesidades del mundo contemporáneo.

Otro de los aspectos que el presidente argentino decidió responderle al uruguayo es sobre la posibilidad de crear un Banco Central regional, algo que para Lacalle sería muy adelantado. “No es una locura pensar en un banco central común, no es una locura para Brasil ni para Argentina, claro que lo estamos hablando, porque lo que más queremos es potenciar nuestro comercio. Me importa comprarle más a Uruguay, Paraguay, Bolivia que a otros países extrazona. Eso lo tenemos que discutir, no ver el modo de que tome impulso propio para ver cómo sigue su vida”, planteó.

En agregado, apuntó en especial al presidente uruguayo por no cumplir las reglas básicas del bloque, y lo equiparó con el fútbol. “Las reglas del Mercosur es que esos acuerdos tienen que tener otro tratamiento. Decías que no había que romper el bloque, pero si alguien incumple se está rompiendo. Las reglas del Mercosur hoy dicen algo distinto y eso tenemos que respetarlo”, afirmó.

Al cierre de su discurso, antes de cederle la palabra al vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, Lacalle Pou respondió, fuera de protocolo, que se debería cambiar el formato de la cumbre: “Quiero que sea con debate para ir y venir; y ya hablamos en tonos futbolísticos, me gustaria ver el VAR para saber quién ha incumplido las reglas”.

Desde Brasil y Paraguay

Por su parte, Mourao señaló que desde la presidencia de Jair Bolsonaro, que está a unas semanas de dejar el Palacio Itamaraty para cederle el lugar a Luiz Inácio Lula da Silva, trabajaron para “fortalecer” el Mercosur. “Un bloque moderno con reglas sencillas y un Mercosur renovado con frente de negociaciones y socios y amplios temas como infraestructura, agenda digital y desarrollo sostenible”, expresó, y agregó que pese a la pandemia -cuya gestión de Bolsonaro fue duramente cuestionada- se ha logrado “avanzar mucho”.

El vicepresidente saliente apuntó que están dispuestos para “discutir” las distintas formas de negociación observando siempre la regla del consenso y los estatutos originarios que dieron nacimiento al bloque en 1991. De esa manera, indicó, “podemos desarrollar una visión común”.

En tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, indicó los desafíos que tienen en el proceso de integración y aludió a las decisiones unilaterales, por ejemplo, las reducciones de aranceles comunes. “Son temas que tenemos que abordar con sinceridad”, indicó.