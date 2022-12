La Junta Departamental de Canelones (JDC) aprobó este martes una anuencia para que la intendencia encabezada por el frenteamplista Yamandú Orsi se endeude por cerca de 22 millones de dólares (880 millones de pesos) para invertir en los rubros de limpieza, caminería rural, movilidad eléctrica y alumbrado público.

El proyecto de Orsi volvió a mover el tablero de la política partidaria en Canelones porque se trata del segundo endeudamiento aprobado en el año, ya que en abril, y con un voto del edil del Partido Nacional (PN) Juan López, sumado a los de la bancada del FA, se votó un fideicomiso por 44 millones de dólares para invertir en obras públicas.

Lo aprobado este martes no refiere a un fideicomiso pero sí se trata de un permiso para solicitar un préstamo que, como el pago irá más allá del período de esta administración, requería los votos de dos tercios de la JDC, es decir, 21, cuando el FA cuenta con 20. Otros diez votos están en manos del PN y uno es de Jerónimo Costa, del Partido Colorado (PC).

Precisamente, el documento presentado por la comuna el pasado lunes en la comisión de Presupuesto de la JDC, en su segunda página, hace referencia a Costa y unas palabras suyas vertidas en una sesión en la que mencionó la necesidad de mejorar la caminería rural en el departamento. A raíz de esta “inquietud”, la comuna manifestó su “voluntad” de realizar obras en esa materia y otras, para las que necesitaría 880 millones de pesos con una tasa máxima de intereses de 7% a pagar hasta en 20 años y con un período de gracia de dos.

La división entre los rubros es la siguiente: 320 millones de pesos para el “sistema de limpieza pública y gestión de residuos”, 80 millones para el “fortalecimiento del Plan Vial Departamental de Caminos Rurales del Noreste y Fomento de la Producción Rural”, otros 80 millones para movilidad eléctrica y 400 para alumbrado público. Sin embargo, el propio documento presentado en la JDC indica que “los montos asignados entre los destinos podrán ajustarse hasta en un 20% entre sí”.

La mención a Costa fue interpretada por la oposición departamental como un guiño para que diera el voto que faltaba para la aprobación del préstamo. Sin embargo, hasta el momento antes de entrar a la sala el edil del PC no tenía decidido si sumarse o no al voto favorable que daría la bancada del FA. De hecho, el día anterior, en la comisión de presupuesto, no había acompañado la propuesta.

“Lo estamos analizando y viendo qué posibilidades hay”, dijo en referencia a que había dos temas que le preocupaban: uno era “el aumento de la deuda” en la comuna, y el otro era la cantidad de dinero destinada a cada rubro, ya que, para su pedido de mejorar la caminería rural, se necesitarían “alrededor de diez millones de dólares”, superiores a los cerca de 2,5 señalados en la propuesta. “Eso no daría para realizar el trabajo en todo el departamento”, apuntó en diálogo con la diaria.

Además, dijo que el planteo de la intendencia lo “tomó de sorpresa” porque “fue muy rápido todo”, en el sentido de que se planteó el lunes en la comisión y se pidió para votar este martes en el plenario. “Para hacer un estudio serio precisábamos reuniones y un análisis concreto del pedido de anuencia”, sentenció.

Por otro lado, según supo la diaria, hasta la tarde de este martes en la oposición del departamento también había dudas de que fuese López, el edil blanco que en abril votó a favor del fideicomiso, quien levantara la mano decisiva. Sin embargo, consultado por este medio, adelantó su posición contraria. Manifestó que “recién” arrancaron las obras por el endeudamiento anterior y plantear otro “está totalmente fuera de lugar”, por lo que dijo estar “totalmente en desacuerdo con este nuevo pedido del intendente”.

Otro edil blanco, Alejandro Repetto, también señaló a la diaria la postura contraria de su partido. “Estamos en desacuerdo en la manera de presentarlo, sorpresiva. El lunes nos ingresan el tema a las 5 de la tarde y a las 6 lo tratamos en la comisión de presupuesto y no nos dejan ni estudiarlo. Les pedimos una semana para estudiar un préstamo importante y no nos dan ni 24 horas” para votarlo en el plenario, se quejó.

Así, apuntó que “esto fue entre gallos y medianoches”. Pero esa no fue su única crítica. Por otro lado apuntó que “gran parte de este préstamo” va para el rubro limpieza, lo que “llama poderosamente la atención porque el intendente puso un mazazo tributario hace menos de un año” en referencia a este tema, ya que en enero se anunció el aumento de la tasa que se cobra por gestión de residuos. “Mató a todo el departamento con un impuesto más grande y aparte de eso no se conforma, sino que ahora sale a pedir 320 millones para limpieza”, criticó.

“A la intendencia no le queda más nada para hipotecar, se tocó fondo totalmente y esto demuestra cabalmente que está sin recursos y peligra la viabilidad de la intendencia”, sentenció el edil del PN.

Así las cosas, luego de un largo debate, pasadas las 21.00, se aprobó el préstamo con 21 votos sobre 31, siendo el apoyo que le faltaba al FA el del único edil colorado, Jerónimo Costa.