Durante su visita a la Expo Durazno, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, repudió la invasión de Rusia a Ucrania. “No se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción; alternativas hay varias”, expresó en una rueda de prensa este jueves. En ese marco, recordó que la cancillería emitió una declaración repudiando la actuación del gobierno de Vladimir Putin. “Lamentablemente, es un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos”, consideró.

Sobre los uruguayos que están varados en Ucrania, el mandatario dijo que no sabe cuántos compatriotas hay en ese país a la espera de regresar al territorio. “Recién estaba fijándome en Instagram que un par de uruguayos estaban tratando de tomar contacto y no podían hacerlo. Enseguida le mandé la copia a mi gente de cancillería para que urgentemente tome contacto con aquellos que no pudieron hacerlo por canales normales”, apuntó.

Esta tarde, la cancillería volvió a divulgar un comunicado en el que reitera su “apego” a la aplicación estricta de las normas de derecho internacional y, a su vez, renueva su llamado a las partes “a retomar el camino de las negociaciones, al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el actual conflicto de intereses”.

En referencia al aumento del precio del barril del crudo Brent, consideró que hay “un antes y un después en el mundo” debido al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Dijo que eso amerita una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que se concretará este viernes, para evaluar si el mes próximo se aumentan los combustibles. “Hoy estaba arriba de 100 dólares el precio del petróleo Brent, veremos si sube o no”, detalló, y rememoró que la semana pasada el precio era de 90 dólares.

Este viernes, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) cierra el informe sobre el precio de paridad e importación para luego elevarlo al Poder Ejecutivo, que decidirá si aumentar o no los combustibles a partir de marzo. “El mundo ya cambió, va a haber un aumento en las materias primas, de las cuales algunas producimos. Ya está habiendo aumentos en otras materias primas que nosotros importamos, o sea que hay alteraciones económicas importantes que hacen que todo el mundo tenga que prever las próximas estrategias”, indicó.

El viaje

Con relación al viaje a Emiratos Árabes Unidos con la excusa de visitar la expo universal en el Día Nacional de Uruguay, Lacalle Pou dijo que sirvió para fortalecer lazos comerciales y que, por ende, volvieron con “muy buen ánimo”. “Uruguay está bien visto no sólo por un tema de actualidad sino históricamente, y en este mundo tan turbulento y cambiante, un país estable, que respete los contratos, las leyes, que es una democracia plena, que se den discusiones que estamos teniendo en estos últimos días previo a un referéndum, pero que la democracia sea siempre firme, que es algo que tenemos que cuidar todos los días, hace también a las cuestiones comerciales”, consideró.

“Más que nada, con estos países [a los] que les ha ido muy bien y que están buscando diversificar su economía y quieren seguridad alimentaria, ven en la región esa seguridad alimentaria y dentro de la región ven en Uruguay un lugar para pararse, para ser base”, agregó.

Por el momento, dijo, Uruguay tiene dos acuerdos con Emiratos Árabes Unidos. Por un lado, está el de la doble tributación, algo que, según Lacalle Pou, “le sirve para avanzar en el sentido comercial”. “Eso tiene su peso específico en el momento de ponerles precio a las exportaciones y a las importaciones; venimos caminando. Vi un interés fuerte; el canciller [Francisco Bustillo] se reunió con el de Emiratos Árabes Unidos para tener un listado de negocios antes del 2 de junio”, explicó.

Sostuvo que aparentemente en el corto tiempo vendría una delegación de ese país a Uruguay para comerciar. “Veremos cómo sigue. Venimos ilusionados; ahora hay que trabajar, porque oportunidades hay”.

Debate

Lacalle Pou fue consultado sobre el debate entre los senadores Óscar Andrade (Frente Amplio) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y el supuesto no apoyo al cabildante por parte de los otros actores de la coalición. Ante la consulta del periodista, el jefe de Estado preguntó: “Si yo te digo que no es cierto, ¿me creen o no? Bueno, no es cierto”. Aseguró que no sólo no es verdad, sino que se comunicó con Manini Ríos para desearle suerte en su defensa de la ley de urgente consideración (LUC), dado que es “un compromiso del país”.

En referencia al referéndum, que se llevará a cabo el 27 de marzo, el presidente consideró que hay una “gran cantidad” de ciudadanos que “no creen en la necesidad de esta convocatoria”. “De hecho, las encuestas dicen que hay un gran desinterés, capaz que la Ámsterdam y la Colombes ya están decididas antes de empezar. Naturalmente termina siendo una discusión sobre el gobierno”, justificó.

Por último, cuestionó que, si a alguien lo “perjudicó” la LUC, que se lo diga, y si es así que vote a favor de la derogación de los 135 artículos. “Pero, si no lo perjudicó, ¿qué necesidad? Desde mi punto de vista no sólo no lo perjudicó sino que además generó derechos, libertad, y podría poner varios ejemplos, pero no los quiero aburrir”, concluyó.