Luego de que algunos sindicatos y dirigentes pidieran públicamente revisar la decisión de convocar a un paro general para el 8 de marzo, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizará los planteos en su próxima sesión ordinaria, el martes 22. La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República fue una de las filiales que propuso rever la decisión en un comunicado público, mientras que el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) lo planteó en el Secretariado del martes, y la Federación Ancap reconoció que votó a favor de la medida “por error” cuando el tema se trató en la Mesa Representativa Nacional Ampliada.

La resolución de un paro general surgió en el 14º Congreso de noviembre del año pasado y se aprobó en una Mesa Representativa del 22 de diciembre. En la última reunión de este ámbito, el jueves 10 de febrero, y pese a que ya habían surgido voces críticas desde dentro y fuera del movimiento sindical, se refrendó la decisión porque ninguna filial presentó una moción para revisarla. Esta semana algunas mujeres de la central sindical criticaron el traslado de la discusión a las redes sociales y otros ámbitos, por entender que no faltaron espacios de discusión orgánica, empezando por el último Congreso.

“El voto de nuestra Federación Ancap en la Mesa Representativa a favor de un paro general de hombres y mujeres el próximo 8 de marzo obedece a un error cometido por nuestra delegación en ocasión de discutirse el tema. Asumimos como organización esta equivocación y reconocemos que hubiera correspondido presentar la propuesta de un paro únicamente de mujeres”, reza una resolución del Consejo Federal de Fancap que difundió este jueves el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez. Allí, Fancap solicita “disculpas” a “compañeras y compañeros del movimiento sindical” y pide al Secretariado Ejecutivo “que se convoque a una Mesa Representativa extraordinaria, de carácter urgente, para poner a reconsideración la resolución adoptada sobre el paro del 8M”.

En diálogo con la diaria, Rodríguez destacó que “la posición de Fancap no cambió”, sino que siempre estuvo a favor de que “el paro fuera sólo de mujeres”, y que el error estuvo en que su delegación “no lo expresó en la Mesa, y por tanto no se constituyó en una propuesta”. “Nosotros lo asumimos institucionalmente y pedimos las disculpas del caso, pero lo más sensato es tratar de enmendarlo y no continuar por el camino del error”, afirmó.

Un comunicado de Sifpom, que los delegados entregaron al Secretariado el martes 15, expresa: “Cuando se congrega a las calles a las mujeres no puede ser con condicionantes ni selectividades; todas es todos; no es un día para marcar diferencias políticas, tergiversarlo sería un retroceso. Creemos que haría mucho bien al movimiento sindical no silenciar las verdaderas reivindicaciones de las mujeres”, en alusión al planteo de la central sindical de incluir el Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC entre las reivindicaciones del 8M.

La presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, dijo a la diaria que en diciembre Sifpom se abstuvo de votar porque “no había una posición formal de la dirección” y porque el sindicato no puede acompañar los paros. Rodríguez resaltó que luego del Secretariado surgieron más sindicatos reprochando la medida y opinó que “ya no es una solicitud del Sifpom”. “Más allá de que se pueda cambiar o no, me parece sano, por lo menos, que se pueda rediscutir. Uno no se tiene que aislar, y si está quedando solo el PIT-CNT con esa bandera, no sería bueno hacer oídos sordos a todos esos demás movimientos y asociaciones”, consideró Rodríguez.

Fernando Gambera, representante de la corriente Articulación en el Secretariado Ejecutivo, coincidió con Sifpom en el planteo de la reunión del martes, según confirmó a la diaria. “Lo que manejé fue que cuando hay repercusiones como las que está habiendo tiene que haber espacio para repensar, reflexionar y eventualmente rever lo que tenías decidido o no”, manifestó. Aunque también el secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay aclaró que no habla en nombre del sindicato, que todavía no tomó una resolución.

Más allá de su postura personal, Gambera recordó que el paro general fue una “decisión tomada por todos los canales y vías democráticas que tiene el movimiento sindical” y que si bien “hubo algunas abstenciones, no hubo votos en contra” y “por poco no fue unanimidad”. “Hace pocos días, en la última Mesa, en febrero, se ratificó por unanimidad, porque nadie dijo nada en contra, entonces es una decisión tomada con alta adhesión”, remarcó.

En tanto, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, escribió en Twitter: “El #8M es de todas, no importa lo que votamos, la causa es de todas. ¡Basta de partidizar todo!”; sin embargo, Adeom por el momento no presentó un planteo formal al respecto.

Elbia Pereira: planteos “no van en la misma dirección”

La secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, dijo a la diaria que hasta el momento son tres los sindicatos que han planteado el tema “en notas formales, con su posicionamiento con respecto a la medida”: Sifpom, Affur y Fancap. Al respecto, dijo que el tema se analizará en el próximo Secretariado, aunque hizo énfasis en que se deben respetar los estatutos a la hora de revisar las decisiones y en que el Secretariado por sí no tiene “potestad de reconsiderar ninguna resolución que haya tomado la Mesa Representativa”.

En el estatuto del PIT-CNT se establece que la Mesa Representativa se reunirá “en forma extraordinaria cuando: a) lo resuelva la Mesa Representativa por simple mayoría; b) lo solicite el 20% de los integrantes del cuerpo o un quinto de las organizaciones filiales”. Asimismo, “será instalada por el Secretariado de la Mesa Representativa” y “adoptará resolución por simple mayoría”. Debe ser convocada ordinariamente con 15 días de anticipación y extraordinariamente con siete días.

Pereira subrayó que los planteos presentados hasta el momento no van “en la misma dirección”: por ejemplo, indicó que la carta de Sifpom “no pide una Mesa para la reconsideración”, pese a que sus dirigentes en redes sociales sí. “Sus argumentaciones son distintas, [Sifpom] argumenta su solicitud en el tema de la campaña”, señaló. En cuanto al pedido de Fancap, Pereira comentó: “Si el delegado que fue ese día se equivocó en el voto, el problema está en otro lado, no en el PIT-CNT”. También aclaró que su sindicato, la Federación Uruguaya de Magisterio, “se abstuvo” en la votación, “pero no porque estuviera en contra, sino porque no tenía posición”.