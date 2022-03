No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou comparecerá este miércoles, por segundo año consecutivo, ante la Asamblea General, integrada por todos los senadores y diputados, para dar un “informe sobre la situación actual de nuestro país”, según la solicitud que emitió el pasado 25 de enero. La presencia del mandatario en el Palacio Legislativo coincide con la finalización del segundo año de su mandato y se espera que haga una puesta a punto de los principales temas de interés nacional.

No obstante, según comentaron varios legisladores nacionalistas a la diaria, Lacalle Pou centrará su discurso en “anuncios” de “acciones bien concretas” y “proyectos futuros” para los últimos tres años del período, más que en repasar lo hecho por el gobierno en los dos anteriores.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo a la diaria que, si bien es esperable que haga una “puesta a punto” de las medidas del gobierno durante el año pasado, “va a centrarse mucho en apuestas del futuro”. La presidenta de la Asamblea General manifestó que entre los legisladores “hay expectativa” porque el jefe de Estado va a “hacer anuncios”. Expresó que se prevén novedades referidas a “acciones bien concretas”, ya que se espera que este sea un año de “consolidación económica”, una vez avanzada la etapa de superación de la pandemia de covid-19.

Fuentes de Presidencia indicaron a la diaria que todavía no se definió el discurso del presidente, que probablemente se termine “a último momento”. Igualmente, otros legisladores del Partido Nacional comentaron que Lacalle Pou hablará “muy poco para atrás y mucho para adelante”, en el sentido de que se referirá a “proyectos futuros”.

Sobre este aspecto, manifestaron que “probablemente haya una referencia” a los tratados de libre comercio que están en proceso de análisis con China y Turquía.

También en el plano económico, pero referido exclusivamente a lo local, los legisladores esperan que el presidente haga referencia al “tema asentamientos”, ya que “lo tiene como prioritario”.

“El plan de regularización de asentamientos es muy importante”, dijo una fuente en referencia al Fideicomiso de Integración Social y Urbana que se aprobó en la última Rendición de Cuentas y que se financia con fondos que antiguamente correspondían al Instituto Nacional de Colonización.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial indicaron a la diaria que aún se está analizando la forma de implementación de ese plan, pero desde la aprobación del proyecto se iniciaron conversaciones entre la cartera y todas las intendencias, ya que la idea es iniciar las obras a mediados de este año con la regularización de al menos un asentamiento por departamento, tal como informó El Observador días atrás. Las mismas fuentes indicaron que la intención es “que se duplique la inversión” en asentamientos en los tres años que restan del período de gobierno.

No obstante, la presencia de Lacalle Pou en el Parlamento no es una instancia que genere grandes expectativas en la oposición. El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera dijo a la diaria que prevé “una gran puesta en escena por el contexto en que estamos”, en referencia a la campaña por el referéndum del 27 de marzo. Además, recordó que el año pasado, en la misma instancia, el presidente “hizo una serie de anuncios de una inversión pública de magnitud que no se concretó”, ya que “las obras que se están desarrollando en el país vienen heredadas de la administración anterior”.

Además, señaló que entre los anuncios del año pasado se tuvo “conocimiento” del “negociado sobre el puerto de Montevideo”, en el que “se nos hablaba de un inminente juicio” por parte de Katoen Natie “que no pasó de una amenaza” y, en consecuencia, “existió la mayor entrega de soberanía de la historia reciente”. También recordó que este es un caso que, “luego de una serie de acciones legislativas”, comenzó a investigarse penalmente “por graves delitos contra el patrimonio público”.

Por otro lado, Carrera arriesgó que Lacalle Pou “nos va a plantear que la economía creció, pero tenemos que por lo menos 70% de la población hoy está más pobre, y está más pobre a consecuencia de las políticas públicas que se están aplicando”. “Los trabajadores públicos y privados, los jubilados y los pensionistas están perdiendo capacidad de compra”, agregó.

Consultado por la diaria, el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo que espera que el discurso de Lacalle Pou “tenga resultados distintos a los del año pasado”, cuando “hizo muchos anuncios y las concreciones fueron muy pocas”. “Lo más importante de lo que anunció el 2 de marzo ya lo había resuelto el 25 de febrero, que fue el negocio del acuerdo con Katoen Natie que resulta muy negativo para los intereses del país”, expresó.

Mahía criticó que en otros temas “no hubo concreciones reales” y eso “ha sido más o menos lo que ha caracterizado a este gobierno, muchos anuncios y escasísimas concreciones, mucha presencia en los medios y muy pocas realizaciones”. “Debería hacer anuncios en línea con lo que se comprometió con la ciudadanía y explicar todas aquellas cosas que se han anunciado y no se han concretado”, afirmó Mahía.

También manifestó que “la agenda de este año va a tener una influencia directa del resultado del 27 de marzo”, y lo que anuncie el presidente “va a estar bastante condicionado” por esa consulta popular.