Pese a que todavía se está analizando si el campo propiedad de Roque Moreira, Irene Moreira y Guido Manini Ríos pertenece o no al Instituto Nacional de Colonización (INC), el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech reclamó que el director de esa institución en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, sea destituido.

En declaraciones a la radio Monte Carlo, Domenech sostuvo que la investigación sobre el campo que poseen los Manini-Moreira es “una actuación de Colonización totalmente persecutoria”.

El senador, que según informó Sudestada en 2019, se ha desempeñado como escribano de la familia Manini al menos desde la década de 1980, dijo que “se fue a buscar a una persona con relevancia política para estudiar su situación respecto a un inmueble que se adquirió hace 50 años y que durante ese lapso, jamás despertó la preocupación del INC. Es muy claro que se trata de una actuación que tiene una finalidad política muy clara, sea cual sea el resultado de los dictámenes que recaigan, porque yo creo que no hay ninguna duda de que el senador Manini ha actuado siempre con la más absoluta buena fe”.

Recordó que Berterreche fue presidente del INC y que durante su mandato no investigó al senador, y ahora como director en representación de la oposición “se dedica a estas investigaciones que tienen una clara finalidad política”. Por ese motivo, “debería ser destituido por incompetencia, debido a que ha estado omiso durante varios años en el cumplimiento de sus obligaciones”.

El senador de Cabildo Abierto criticó que “no se hizo una investigación general de los campos de Colonización, y así como ahora se investiga este caso, mañana se puede investigar cualquier otro y urdir algún tipo de patraña, como creo que es esta”.

Según el legislador, la finalidad de esta investigación es “perseguir” a Manini Ríos y “desviar la atención” del referéndum del próximo 27 de marzo, en el que se decidirá si se derogan o no 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Pereira defendió a Berterreche

Por su parte, el director del INC en representación del FA presentó a su partido las novedades sobre la investigación acerca del campo que poseen Manini Ríos, Irene Moreira y su padre Roque.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el informe de Berterreche “fue muy pormenorizado” y también fue “tan imponente lo que explicó, la historia del campo, que no hay duda de que Manini, Irene Moreira y su padre son colonos y no han regularizado la situación”. Añadió que “también es claro que dentro del campo encontraron otras violaciones a las normas legales de Uruguay, que tienen que investigar los ministerios”.

Según Pereira, el Frente Amplio esperará a que Colonización procese el informe jurídico. “El informe es de los técnicos del INC, no hay ninguna política para perseguir a Manini porque ellos son colonos propietarios, pero sí tienen que cumplir con las reglas del INC”, indicó.

Ante las acusaciones sobre que esta investigación tiene un vínculo con la campaña por el Sí, Pereira sostuvo que “no tiene nada que ver con el referéndum”. “Estamos muy perseguidos con el referéndum, [ahora] cada noticia que se da es por el referéndum”, dijo.

El presidente del partido planteó que “hay una forma muy fácil de mostrar que Manini no es colono y terminar con la discusión”, que es “mostrando los documentos” de propiedad del campo. “¿Ustedes creen que una propiedad no tiene documentos que la avalen? ¿Creen que hay títulos de propiedad sin antecedentes? Vivimos en una república, y en una república que da garantías jurídicas. Él tiene todas las herramientas para decir que lo que dicen Berterreche, el FA o el inspector del INC no es correcto, pero tiene que presentar documentación y no creo que lo haga”, señaló.

Manini reunido

Por su parte, el senador Manini Ríos se reunió ayer con Julio Cardozo, presidente del INC, en su despacho en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Según informó El País, el senador cabildante y el jerarca intercambiaron ideas y opiniones sobre el informe de la inspección, que todavía no recibió el aval del directorio, a la espera de un pronunciamiento por parte de la asesoría letrada del INC.

Esta mañana, en declaraciones al programa Otra mañana, de radio Oriental, Manini Rïos reiteró que la información publicada el pasado viernes por el semanario Búsqueda es “totalmente falsa” y que no sabe si el INC tiene registros al respecto, pero que si los hay “no figura el nombre de ninguno de nosotros”.

Señaló que el INC compró ese predio en 1970 y que posteriormente “se dieron cuenta de que lo que compraron no servía” porque era un terreno “inundable y tapado por montes”, por lo que “rápidamente lo enajenaron”. En ese momento fue que Roque Moreira, en 1971, fue adjudicatario de una parte mediante un llamado a licitación.

“Fue una enajenación del bien de acuerdo a la ley, están las actas, está toda la documentación”, manifestó. Al igual que Domenech, acusó a Berterreche de “encargar” una “falsedad” para darla a conocer a siete días del referéndum contra los 135 artículos de la LUC, “generando manija y bronca en los colonos, en si mentí o no mentí, por qué no dije que era colono”.

El directorio del INC se reunirá el próximo miércoles. Para ese día, Manini Ríos pidió que “sea muy contundente, claro y que llame a responsabilidad” al director frenteamplista por el “enchastre gratuito”.

Consultado sobre si contaba o no con documentos que avalen sus dichos, el senador sostuvo que “todos los documentos que puse en el comunicado los tengo, pero también los tiene Colonización. Ahí está el acta del directorio del año 1975, que dispone la enajenación del campo, la venta del campo de acuerdo al artículo tal de la ley. No la adjudicación como colono, sino la enajenación”.

“Así como la tengo yo, la original la tienen ellos. No sé por qué se están haciendo los bobos en este tema”, dijo Manini Ríos antes de calificar a Berterreche de ser “el padre de la mentira” y afirmar que “está quedando pegado con una mentira de estas”.

Por último, se refirió a las declaraciones del director frenteamplista, quien sostuvo que presentaría su renuncia si finalmente se determina que el senador de Cabildo Abierto no es colono. “Imagino que si cumple con su palabra, estarán pensando en su sustituto”, dijo.