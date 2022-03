En la recta final de una temporada de verano que operadores turísticos calificaron como mala y los trabajadores como “nefasta”, el fin de semana de carnaval y sus feriados del 28 de febrero y el 1 de marzo fueron una bocanada de aire fresco para el sector, con guarismos de ocupación de entre 70% y 90% en varios puntos del país, según informó a la diaria el ministro de Turismo, Tabaré Viera. El jerarca consideró que estos números reflejan una “tónica de lenta recuperación”, y aunque la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) celebraron el desempeño de estos días, también advirtieron que no alcanza para “compensar” la temporada que está por terminar.

Viera aseguró que el “movimiento” por estas fechas es sobre todo de “turismo interno”, y señaló que según informes que recibió de cámaras y operadores turísticos “hay zonas con 70%, 80% y 90% [de ocupación], sobre todo en los días de feriado; esto incluye la zona termal, Colonia y el este del país”, detalló. Asimismo, sostuvo que hay “llenos totales en departamentos con fiestas carnavaleras, como Cerro Largo y Artigas”. A su entender, estas cifras muestran una “tónica de lenta recuperación”, aunque apuntó que “a partir del miércoles bajan considerablemente las reservas, que vuelven a 30% de ocupación” en promedio.

Si bien dijo que aún no hay cifras oficiales de la cantidad de ingresos desde el exterior, Viera consideró que la decisión del gobierno de requerir solamente test de antígenos para turistas extranjeros y ya no PCR “ayuda”, como “todo lo que dé más facilidades al turista”. “El test PCR, cuando se trataba de turismo en familia, era un costo a tener en cuenta. El test de antígeno es más rápido y más económico, y eso sin lugar a dudas que ayuda”, aseveró.

Por su parte, la presidenta de la Camtur, Marina Cantera, describió el fin de semana de carnaval como días “buenos en casi todos los destinos, sobre todo en los de la costa”. “Colonia, que es el único departamento que ya nos entregó los números de ocupación hotelera, estaba sobre 80% de ocupación, o sea que los números son buenos. Entendemos que todos los destinos van a andar entre 60% y 80% de ocupación”, adelantó a la diaria.

¿A qué se debe el repunte? Para Cantera, “la situación del turismo en este momento fluctúa acompañando las curvas de casos [de covid-19]” y “la situación sanitaria, hoy, es la gran responsable de la situación del sector turístico”, por lo que un factor determinante fue la caída en la cantidad de casos nuevos de covid-19 registrados en los últimos días. “Hoy la situación es mejor que hace dos o tres semanas atrás, y eso se refleja en la movilidad”, consideró.

“No compensa” la mala temporada

Pese a las buenas nuevas que trajo el carnaval, Cantera resaltó que esta festividad “es una situación puntual de un fin de semana y no soluciona la mala temporada”. En un análisis más genérico de la temporada estival, la empresaria dijo que “seguramente” fue “de regular a mala, dependiendo del destino”, pero “buena para ninguno”. Indicó que solamente en la primera semana de enero fue “muy buena”, con números de ocupación que superaron el 90%. “Después fue bajando y ya en las últimas dos semanas de enero y casi todo febrero fueron ocupaciones que iban, las mejores, hasta 40%”, añadió.

Cantera explicó que los números que se registraron en la mayor parte del verano fueron “bastante bajos para lo que necesita el sector, porque si uno habla de una ocupación de 40% en junio, para un departamento que depende del sol y playa, está bueno”, pero no así “en plena temporada de verano, que es casi el único momento en el que esos establecimientos tienen posibilidad de generar ganancia, porque el resto del año prácticamente se pierde plata o se empata”. “El verano tiene que ser el momento en que la empresa genera más ganancias, y eso este año seguramente no va a ser así”, analizó.

En la misma línea, el presidente del Sughu, Jorge González, dijo a la diaria que la valoración que hace el sindicato del fin de semana de carnaval es que “no alcanza” para compensar la temporada. “Sirve como alivio, pero está lejos. Nosotros a nivel del sindicato seguimos teniendo problemas en hoteles que están llenos, por ejemplo, que no pagan los sueldos”, ilustró, y opinó que “ese tipo de cosas van a seguir pasando con empresarios que aprovechan que no es buena la temporada”. “Estos dos o tres días no compensan todo lo malo que fue. Está bueno, estamos contentos, pero no compensa lo que pasó”, reflexionó González.

Por otro lado, el dirigente sindical destacó que este año “cambió mucho el consumo de los trabajadores” y que eso se percibe en que en los restaurantes “se consume menos; platos que son para una persona, los comparten” y “a lo que merma el consumo de la mesa, en general, la propina ha mermado”. Explicó que esto último afecta significativamente los ingresos de los trabajadores, ya que “un gran porcentaje cuenta con esa plata”.

Viera: “un buen inicio de recuperación”

El titular de Turismo, en tanto, consideró que, en general, la temporada que llega a su final marcó “un buen inicio de recuperación del sector”. “Empezó muy bien en diciembre, enero muy bien en la primera quincena, luego se mantuvo con movimiento. Hay diferencias según las zonas del país y en los subsectores; la hotelería cayó mucho sobre fines de enero, febrero estuvo más o menos, la gastronomía trabajó muy bien, pero hay subsectores como las agencias de viajes o el transporte turístico que no han iniciado su recuperación”, evaluó Viera.

El ministro también remarcó que entre el 1 de diciembre de 2021 y el 24 de febrero de este año “ingresaron al país 550.000 visitantes”, de los cuales aclaró que “no todos son turistas y no llegan a las cifras prepandemia”, pero igualmente opinó que “hubo movimiento”. “Hubo mucho turismo de propietarios, con lo cual las inmobiliarias trabajaron a un 30%, pero el sector gastronómico trabajó bien, y el hotelero, según la época y la zona, trabajó medianamente”, acotó.

Viera resaltó que desde este martes empezó a regir el IVA tasa cero para uruguayos en hotelería, lo cual, en su opinión, “ayudó a incrementar el turismo interno”. Esta medida surgió a pedido de la Camtur y la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay.