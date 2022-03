No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este miércoles en la sede del PIT-CNT se reunieron los integrantes del comando de campaña del Sí, que busca derogar los 135 artículos imputados de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo. Tras la instancia, uno de los voceros de la Comisión por el Sí, José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, anunció detalles sobre el pedido a la Presidencia para hacer uso de la cadena de radio y televisión previo a la instancia electoral; además, advirtió que existe “una acción represiva sistemática” de la Policía contra militantes.

El martes hubo una reunión entre los comandos del Sí y del No en la Torre Ejecutiva para definir detalles del mensaje que darán por cadena nacional. Al hablar al respecto este miércoles, durante una visita a Carmelo, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que si bien el No tiene la opción de dar un mensaje, “no sabemos si la vamos a usar o simplemente convocar una conferencia de prensa y conversar un rato, con preguntas y respuestas, más que con un mensaje grabado”.

Olivera se refirió a estas declaraciones y sostuvo que “cambian las condiciones”, entre otras cosas porque la conferencia de prensa durará “más de siete minutos”, que es lo estipulado para el mensaje grabado.

“Sería una lógica de abuso de poder, con reglas que buscan beneficiar a una de las opciones en desmedro del Sí. No es algo novedoso, pasó durante todo este proceso”, dijo el dirigente sindical, y agregó que hay “una situación compleja”, ya que “se confunde al [comando] del No con el gobierno”. También indicó que “el presidente abandona su condición de jefe de Estado y se embandera con una posición”, porque en la eventual conferencia o cadena nacional “no hablará” como mandatario “sino como jefe de campaña del No, lo que es preocupante”.

Ante esto, Olivera anunció que el Sí solicitará a la Presidencia –”que es dueña de la cadena de radio y televisión y puede disponer su uso”– que el mensaje en favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC sea transmitido el martes 22 de marzo a las 20.00. En caso de que el presidente encabece una conferencia de prensa, “inmediatamente” se convocará a la prensa a una instancia similar para responder.

Por otro lado, el vocero del Sí advirtió que hay “preocupación” por “la utilización del peso y el aparato del Estado en beneficio de la opción del No”. Entre esos casos incluyó “una acción represiva sistemática del Ministerio del Interior, en que todos los días debemos llamar al ministro para que ponga límites al accionar de sectores policiales que hacen un amedrentamiento” de militantes. Además, Olivera cuestionó que por este accionar “la ciudadanía no puede ejercer el derecho de opinión y libre expresión”.