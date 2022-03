Sobre el término del fin de semana largo de Carnaval, este martes, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dio algunas cifras de ocupación durante el fin de semana y los feriados del 28 de febrero y el 1º de marzo, de entre 70% y 90% en varios puntos del país, con base en informes que recibió de operadores turísticos. El jerarca agregó que entre el 1° de diciembre de 2021 y el 24 de febrero de este año “ingresaron al país 550.000 visitantes”, de los cuales aclaró que “no todos son turistas”, y consideró que con esos guarismos la temporada que está terminando marcó “un buen inicio de recuperación del sector”.

Para el exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, que se desempeñó en esa cartera durante el último gobierno del Frente Amplio (2015-2019), “los números que [el ministro] está dando son inconsistentes”, y el resultado magro de esta temporada no responde tanto al aumento de casos de covid-19 que se registró en enero o el clima, como a la falta de adopción de políticas para incentivar el turismo por parte del gobierno. “Si uno mira los niveles de competitividad de la moneda uruguaya, estaba claro que no había capacidad de recambio [en la segunda quincena]; no por ómicron ni por el mal tiempo”, sino “porque los niveles de competitividad le posibilitan venir a gente de altos recursos, y luego el recambio [de turistas de clase media] no se podía dar”, afirmó.

Liberoff no negó que los casos de covid-19 y el tiempo “inciden” en el desempeño de la temporada, pero dijo que las autoridades deberían “estudiar en serio” las políticas, ya que “ni siquiera la promoción internacional se centró en la devolución del IVA que se les hace a los extranjeros”. “Lo que está claro es que la competitividad de Uruguay iba a impactar una vez que se abrieran las fronteras”, resaltó el exjerarca, puesto que “los valores que Uruguay maneja hoy, y eran una realidad antes de la temporada, le dan dificultades para acceder a una clase media y media-baja argentina para recambiar, hubiera ómicron o no”.

Por otro lado, cuestionó que se reconozca que el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia pero no se invierta en él: “Cuando aparece una rendición de cuentas como la que se presentó el año pasado, donde el ministerio se ufana de que ahorró 130 millones de pesos, uno se pregunta: el sector está como está, ¿y ahorrar te parece bien?”, inquirió. En su opinión, “es una visión un tanto peculiar de cómo se va a ayudar al turismo”.

Liberoff se refirió también a otro de los datos aportados por Viera, en cuanto a que el “movimiento” que se dio en carnaval fue sobre todo de turismo interno. Al respecto, subrayó que “el movimiento de turismo interno era, y es, un factor de mitigación del impacto” en una mala temporada, pero se ve afectado por la pérdida de salario real registrada en lo que va del período: “Todos sabemos que si la expectativa de los sectores trabajadores y capas medias del Uruguay es la pérdida del poder adquisitivo, el turismo no está dentro de las prioridades que establecen esos sectores de la población”.

El presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, Jorge González, había dicho a la diaria que este año “cambió mucho el consumo de los trabajadores” y que eso se percibe en que en los restaurantes “se consume menos; platos que son para una persona, los comparten” y “a lo que merma el consumo de la mesa, en general, la propina ha mermado”. En la misma línea, Liberoff sostuvo que “cuando los trabajadores y los empresarios dicen que fue una mala temporada, lo que están diciendo es que va a haber un período marzo-noviembre con enormes dificultades” y que para revertir eso “no alcanza con decir que se va a flexibilizar el seguro de paro”, aunque aclaró que ve con buenos ojos esta medida.

Liberoff también consideró que hubo una oportunidad perdida en noviembre, cuando Uruguay fue sede de las finales de las copas Libertadores y Sudamericana: “En el caso de los brasileños, nosotros nos perdimos una enorme oportunidad de hacer promoción segmentada, concentrada, con el tema de las copas”, señaló. Por otra parte, destacó que había “datos” en poder del ministerio “que no se estudiaron”, y que demostraban que “los brasileños son más sensibles a los impactos que tienen que ver con lo sanitario que los argentinos; eso lo visualizamos cuando tuvimos la gripe H1N1”.

Números inconsistentes

Liberoff criticó la ausencia de una metodología transparente de procesamiento de los datos en materia de turismo, y puso en duda los números de ocupación e ingreso de extranjeros aportados por Viera. “No hay ninguna ficha técnica sobre cómo se obtuvieron esas cifras. El ministerio llevaba 30 años teniendo una metodología; esto es absolutamente inconsistente”, acusó. Sobre los números de llegadas del exterior, dijo que no se puede descartar que sean “residentes en Uruguay y vuelven de un viaje”, y señaló que precisamente para discernir estos casos “las cifras tienen ciertas metodologías” para su obtención. “Se puede entender que con la pandemia y el cierre de fronteras se discontinuó, y eso es una realidad, pero cuando empezás a dar cifras no podés hacer cualquier cosa”, acotó.

Consultado sobre cuál era la metodología implementada en administraciones anteriores, Liberoff dijo que se nutrían de dos fuentes: Migraciones, que “de acuerdo a criterios internacionales” tomaba como base “que un visitante es aquel que por lo menos pernocta una noche en el país”, y encuestas a partir de un diseño muestral “auditado regularmente por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central y la Organización Mundial del Turismo, con una metodología trimestral, en los puntos de ingreso y egreso”. Liberoff dijo que la importancia de que haya una metodología seria para la recolección de los datos radica en que estos números tienen “un impacto sobre el conjunto del análisis de la economía del país”, con ingresos de entre 1.700 y 2.000 millones de dólares.