Una encuesta de Factum divulgada este lunes por El País revela que 15% de las personas habilitadas para votar en el referéndum del próximo 27 de marzo contra la ley de urgente consideración (LUC) desconocen que el voto es obligatorio.

En el estudio de Factum se les preguntó a las personas seleccionadas si creían que el voto en el referéndum sería voluntario u obligatorio. Además del 15% que consideraba que era voluntario, 2% respondió que no sabía.

El porcentaje de desconocimiento de la obligatoriedad es mayor entre los entrevistados más jóvenes (habilitados para votar), las personas provenientes de los sectores socioeconómicos más bajos y quienes declaran no tener interés en la política.

En este sentido, en el sector etario de 18 a 33 años, 27% respondió que el voto del referéndum era voluntario y 3% que no sabía. Por otro lado, 90% de las personas de más de 62 años respondieron que la votación era obligatoria.

En la división por nivel socioeconómico, 20% de los consultados que integran el sector medio-bajo y 19% del bajo consideran que el voto en el referéndum es voluntario. Por otra parte, entre las personas que afirmaron no estar interesadas en la política, 28% afirmó que no existe obligatoriedad y 5% que no sabe.

La votación

Según informa la Corte Electoral en el artículo 13 del reglamento de este referéndum, “el voto será secreto y obligatorio”. Además, la persona que acuda a votar deberá recibir de manos de las comisiones receptoras de votos una constancia que acredite “la emisión del sufragio”. Esta deberá estar firmada por el presidente y el secretario de la comisión.

Quienes acudan a votar deberán elegir entre la papeleta rosada del Sí para derogar 135 artículos de la LUC o la celeste del No, para que estos se mantengan. También podrán votar en blanco o anular su voto.

Si la persona habilitada no acude a votar, deberá pagar una multa de una unidad reajustable (UR), que actualmente vale 1.428 pesos. Si la persona multada es además funcionario público o tiene un título universitario de la Universidad de la República, la multa será de dos UR.