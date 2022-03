No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo el domingo que el contacto telefónico con Luis Lacalle Pou días atrás fue para hablar sobre “tener grandeza” durante el tramo final de la campaña por el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), “y sobre todo para poder establecer el diálogo el 28 de marzo”. Sin embargo, aseguró que “algunos de sus senadores [en referencia a la coalición de gobierno que lidera el mandatario] no le están haciendo caso”, porque “no están pensando en el 28 de marzo”, sino en cómo generar “odio” y “fastidio en la gente”.

Según dijo Pereira, esto lo hacen “porque están nerviosos, porque el Sí está desbordando el vaso”, en referencia a que puede ser la opción mayoritaria el domingo.

En diálogo con la diaria durante la caravana del Sí, Pereira manifestó que desde el FA “nadie” ha incurrido en agresiones. En su opinión, aunque algunos “a veces se equivocan”, ninguno llegó “a ese nivel de agresividad” de los oficialistas, y puso como ejemplo los embates que recibió el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a quien la senadora Graciela Bianchi le espetó: “Tú no sos democrático [...] porque el Movimiento de Participación Popular no quiere la república y la democracia. En el Uruguay ustedes no pasarán ni por las armas ni por los votos”. Pereira manifestó que “a ese nivel nunca” se expresaron: “Nosotros hemos tenido una campaña sin insultos, sin agravios”.

Mientras tanto, consultado acerca de si el FA dará sus votos en el Parlamento para aprobar la eliminación del IVA al asado de tira con el fin de bajar su precio durante un mes, una propuesta del presidente Lacalle Pou, Pereira respondió que sí. Con ironía, agregó: “Y si proponen aumentar el [salario] mínimo nacional también. Todo lo que propongan para que la gente viva mejor el FA lo va a apoyar”.

Acerca de la proximidad con el referéndum de este anuncio del gobierno, Pereira comentó que “si es una jugada política pero la gente va a vivir mejor, la gente lo distingue” y “no hay que votar en contra de algo que puede favorecer a la gente”.