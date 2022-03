“Los hemos convocado por temas que nosotros consideramos importantes y relevantes para nuestra convivencia democrática, y que no tienen que ver con diferencias con personas, sino con políticas”, dijo este lunes Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), en la sede de la coalición de izquierda. Acompañado por varios legisladores de la oposición, Pereira brindó una conferencia de prensa en la que deslizó varias críticas a la gestión del Ministerio de Interior (MI), a cargo de Luis Alberto Heber. Sostuvo que ha tenido acciones en el último tiempo “que la sociedad tiene que mirar con especial atención”.

“Particularmente, hemos puesto nuestro oído y mirada atenta a lo que ocurrió en Durazno, donde se hizo presente, junto con una movilización de policías, que naturalmente puede expresarse, pero el ministro no es el ministro de la Policía, sino de todos los uruguayos y uruguayas, y allí tuvo una fuerte injerencia sobre un poder independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial”, señaló Pereira.

Estos comentarios hacían referencia a que hace unos días se inició el juicio oral en Durazno contra dos policías que fueron imputados por homicidio y abuso de funciones por la muerte de Santiago Cor, y Heber viajó a ese departamento para “respaldarlos”. Pereira resaltó las “quejas” sobre el hecho y los comunicados respecto de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y del Colegio de Abogados, “censurando este tipo de acciones, que claramente dificultan el accionar lógico de la Justicia”.

“Que los jueces no sean presionables no significa que se los presione. Las personas tienen que ejercer el hecho, ni más ni menos, de la justicia con total posibilidad de hacerlo sin interferencias, sin que un poder de Estado interfiera en las decisiones públicas. Todos lo tenemos que ver con esa gravedad, todos aquellos que defendemos la democracia, el republicanismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad tenemos que ver que actitudes de este tipo quitan institucionalidad”, subrayó.

Pereira destacó que lo que se busca hacer desde el FA es “proteger a la buena Policía y separarla de aquella que comete hechos reñidos con los derechos humanos, con las mejores acciones”. Agregó que, en el marco de la campaña del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, hubo “una cantidad de militantes hostigados por manifestantes del No”.

“De hecho, se vieron imágenes donde militantes del No les rompían las papeletas a los militantes del Sí delante de un patrullero, en la ciudad de Treinta y Tres, y no se intervino. De la misma manera que cada uno de esos hechos los cuestionamos, no justificamos bajo ningún punto de vista lo ocurrido en el Cerro [el último fin de semana], cuando un militante de alguna manera ofendió a quienes estaban haciendo, en todo su derecho, la campaña del No. No tenemos una doble vara para medir”, subrayó.

Pereira destacó que cuando el FA denuncia abusos policiales, desde el oficialismo se le dice que “no hay denuncias concretas”. Por lo tanto, en la conferencia se distribuyó un documento con 50 denuncias, y su número de expediente, “de hechos graves o gravísimos” que ocurrieron “cuando estaban detenidos hombres y mujeres en Uruguay; en general, hombres y mujeres jóvenes”, señaló.

Agregó que las 50 denuncias que consignan, al tener número de expediente, “de alguna manera le dan pista al MI para hacer una investigación seria y de urgencia”, ya que “no se puede tener derechos humanos vulnerados” ni abusos identificados “y no actuar en consecuencia”. “Separar a la buena Policía de la mala es defender a la Policía. Si efectivamente quieren defender a la Policía, separen la que es minoritaria, que violenta los derechos humanos y utiliza malos instrumentos, de la mayor cantidad de policías que son los que de verdad defienden la democracia y las libertades”, indicó.

Por último, Pereira dijo que después del referéndum el FA analizará otras decisiones a tomar sobre el tema, pero “ojalá que el MI y el gobierno tomen nota de esta denuncia y, en vez de enojarse, actúen en consecuencia”.