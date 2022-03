El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) se reunió este lunes y, entre los temas vinculados a la campaña contra la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), abordó el caso de un hombre que increpó a militantes por el No en el Cerro. El presidente de la fuerza política, Pablo Iturralde, había solicitado horas antes en su cuenta de Twitter al Frente Amplió (FA) y a la comisión del Sí que pidieran disculpas por el episodio.

Ante los hechos patoteriles, agresión y amenaza, ocurridos ayer en el Cerro de Montevideo, por parte de un militante frenteamplista plenamente identificado, estamos esperando las disculpas y aclaraciones por parte del @Frente_Amplio su presidente y la Comisión del SI — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) March 13, 2022

En el video viral, se ve al hombre acercándose a un grupo de militantes por el No y decirles: “Acá el No nada. ¿Qué No? A volar, a volar de acá del Cerro. Acá aguante el Sí, el Sí a derogar todo”. Luego, los acusa de ser una “manga de atrevidos” que vienen acá al barrio” cuando “nos están matando de hambre”. “¿Dónde está el presidente? Ahh, está en Chile”, afirma, refiriéndose al viaje de Luis Lacalle Pou para presenciar la toma de mando de Gabriel Boric.

Tras la sesión del directorio, Iturralde manifestó que se habló de la necesidad de frenar la desinformación y disminuir el “creciente enfrentamiento”. “Estamos convencidos que los uruguayos tenemos que pensar que el 28 (de marzo) seguimos transitando un camino conjunto todos y que esto del 27 es una definición acerca de 135 artículos de una ley, y de eso tenemos que hablar”, expresó.

Sobre el episodio del fin de semana, manifestó que el PN vivió una agresión y “una amenaza hacia cuatro mujeres, vecinas que estaban militando”. “Lo vamos a denunciar, le hemos pedido a las autoridades del FA y al presidente (Fernando Pereira) que desautoricen ese accionar, que lo rechacen, repudien y hemos recibido un silencio”, sostuvo.

Iturralde manifestó que esperan que los partidos políticos condenen el hecho y recalcó que la militancia seguirá estando presente “en todos los rincones”.

Más tarde, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa que “una cantidad de militantes por el Sí han sido hostigados por manifestantes del No”. Se refirió, a modo de ejemplo, al caso de militantes del No que rompieron papeletas adelante del Sí en Treinta y Tres. “De la misma manera que cada uno de estos hechos los cuestionamos, no justificamos bajo ningún punto de vista lo ocurrido ayer en el Cerro, donde un militante de alguna manera ofendió a quienes estaban haciendo en todo su derecho la campaña del No. No tenemos una doble vara para medir”, recalcó.