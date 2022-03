El senador nacionalista Jorge Gandini comentó el jueves sobre las medidas que ha tomado el gobierno para contener la suba de precios general. A su entender, lo hecho hasta el momento es bueno pero no tiene “ninguna duda de que hay que hacer algún esfuerzo más”. En ese sentido, adelantó que ha hablado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para recibir informes y plantear algunas propuestas, aunque admitió que muchas de las iniciativas no pasan por el Parlamento y son potestad directa del Poder Ejecutivo.

En diálogo con Doble click Gandini aseguró que comparte algunas de las propuestas que divulgó en la prensa el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Rios, en particular la que hace referencia a la necesidad de bajarles el IVA a las carnes de pollo y cerdo. “Es más, lo estoy planteando internamente. Nosotros estamos planteando ideas, no lo hacemos públicamente, estamos adentro del gobierno, yo levanto un teléfono y hablo con el ministro de Ganadería o el subsecretario”, afirmó.

Según Gandini, tanto el pollo como el cerdo son “una proteína fundamental, de consumo muy aceptado, que sustituye bien a la carne vacuna y que hace bajar los precios. No alcanza con el precio del asado, y hay una norma específica que ya le permite al Poder Ejecutivo quitar o rebajar el IVA a otras carnes por decreto, y me parece que rápidamente estudiar eso impacta en la canasta básica”.

El miércoles Manini Rios dio una entrevista a En Perspectiva en la que admitió que siente que el Partido Nacional (PN) a veces “se cierra en sus propuestas”. Al respecto, Gandini señaló que “eso es la adjudicación de un comportamiento que no me parece que el PN tenga. Obviamente, podemos tener diferencias y a veces las propuestas que pueden ser buenas en sí mismas hay que valorarlas en un contexto y ver si tienen margen para aplicarlas, y a veces articular todo no es posible. Hemos aceptado muchas propuestas de CA, que es muy proactivo en la generación de propuestas, algunas salen, otras no y otras se postergan”.

En particular, se refirió a una de las propuestas que hizo Manini Ríos en relación a pedirles a las cadenas de supermercados que durante un período de tiempo congelen los precios y no obtengan ganancia en productos de la canasta básica. Al respecto, dijo: “La propuesta de Manini no es mala en sí misma, me seduce en algún aspecto, pero requiere ese espacio de acuerdo”.

“Creo que el senador Manini ha hecho buenas propuestas, será el Poder Ejecutivo [el que defina] cuánto las puede aplicar. Esta de congelar los precios de la canasta y que el comerciante no gane, eso surge por acuerdo, no puede ser por ley, no le puedo obligar a un comerciante que quite el margen de lucro y que haga un trabajo que es prácticamente un servicio, si no le compenso esa tarea. Se puede acordar con las grandes cadenas de supermercados y eventualmente con Cambadu, que está formado por cientos de comercios”, agregó.

Asimismo, manifestó que se enteró de esta propuesta por la prensa y que no ha tenido con el senador ninguna reunión donde se hiciera el planteo, “ni tuvimos un espacio de diálogo sobre este tema a nivel parlamentario. En principio, la idea está buena, hay que ver cómo se puede instrumentar y aplicar, no sé cómo está planteado en su contenido para hacerlo aplicable”, detalló.