El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, analizó nuevamente el miércoles los resultados del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) y resaltó que, “si se cometen errores como no lograr los objetivos o no cumplir con lo que se prometió, como que se reactive el mercado de trabajo, un clima de seguridad, que se haga la reforma de la educación, hacer las cosas de forma tal que la gente perciba que los cambios que se prometieron se cumplan… si eso no se logra puede salir muy caro”.

En diálogo con En Perspectiva, el senador fue consultado por la conversación que tuvo con los nacionalistas Alberto Volonté y Carmen Asiaín la noche del domingo, en la que, según divulgó El País, les dijo: “Creo que lo bueno del resultado de esto es que a todos nos pone nerviosos. Somos conscientes de que cualquier error perdemos. Porque esta diferencia dentro de dos años no está más; cualquier error perdemos, cualquier error”.

Al respecto, Manini Ríos dijo que más que “nervioso” lo deja “preocupado”, porque se muestra que “sigue habiendo dos bloques muy similares a los del año 19 y esa diferencia es nula”. En ese sentido, retomó las palabras que el diputado cabildante Sebastián Cal dijo a la diaria sobre que el resultado del domingo debería servir para “recordar” que “gobierna la coalición y no un partido”; para el dirigente político, el resultado “obliga a todos a repensar y tiene que ser un estímulo para trabajar de forma mucho más efectiva y perceptiva por la gente”.

“Entiendo que en estos dos años de gobierno se ha trabajado en la dirección de cambio en buenos aspectos, han sido años de variables no previsibles -la pandemia y la guerra en Europa- y que puede ser excusa para no haber cumplido con ciertos aspectos de los programas, pero de aquí en más tenemos que ser bien conscientes de que el resultado del domingo es de paridad total y eso tiene que ser un estímulo más que suficiente para decir que tenemos que cumplir con todo lo prometido”, expresó.

En cuanto al rol de CA en la coalición de gobierno, el senador aseguró que se los “contempla” y “escucha”, pero “se sigue adelante con las soluciones previstas por un partido y no se consideran a veces los aportes que se hacen”. Consultado sobre si se refería al Partido Nacional dijo que sí y que “muchas veces el partido hace la propuesta y se cierra”.

A su entender, “nuestros caminos no son contemplados y creemos que hay que enriquecer la marcha de la coalición, incorporando visiones que son diferentes a distintos problemas. Tal vez el mensaje más importante de la votación del domingo es que todos tomemos consciencia de que la coalición necesita a todas sus partes, ni una está sobrando”.

Por otra parte, Manini Ríos opinó que “es hora de empezar a tomar las medidas necesarias para ir distendiendo el ambiente político que se ha crispado más de lo aceptable, por el que se ha instalado en nuestra sociedad una lógica de los buenos y los malos, y en esa bipolaridad, en esa fractura cada vez más profunda, se recurre a elementos más sucios, más confrontativos, se va generando resentimiento, odio y se alejan dos mitades del país”.

En este sentido, comentó que es tarea de todos los actores políticos, pero principalmente del gobierno, tomar “todas las medidas necesarias para ir acercando esas partes”. Para CA es necesario “terminar con esa lógica de que medio país le pone un freno a la otra mitad, en esa disputa quedamos más relegados en el mundo”.

El senador afirmó que “hay problemas que son de todos los uruguayos, necesitamos pensar en clave de país, terminar con esta lógica de enfrentamiento” y para eso “necesitamos tener gestos claros de que queremos dialogar”, aunque aclaró que “de nada sirve si alguien va a una mesa de diálogo con el puño cerrado, todos tienen que estar dispuestos a ceder algo”.