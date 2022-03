El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se volvió a referir el miércoles a las tierras que posee junto a su esposa la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro Roque Moreira en Artigas. Una inspección y un informe posterior del Instituto Nacional de Colonización (INC) indica que son “colonos propietarios”, pero el legislador se mantiene firme en su relato de que no es así.

A su entender, “esto es un golpe bajo, totalmente fuera de lugar, es una gran mentira, se fabrica un hecho para generar ciertos réditos políticos, y más allá del referéndum, es para pegarle a Cabildo que molesta”, sostuvo en declaraciones a radio Sarandí.

“Ese campo claramente no es de Colonización. Lo compró en el año 70, a los pocos meses descubrió, y es parte de esas cosas que pasan en las empresas públicas, que no le servía y en el 71 lo vende en una licitación pública, que es una forma que tiene de enajenar un campo”, explicó.

Cuando se dio a conocer el informe del INC, Manini emitió un comunicado en el que sostuvo que “el señor Roque Moreira nunca fue colono” y que tampoco lo son su esposa ni él, pero no presenta pruebas de que las tierras mencionadas hayan sido desafectadas del INC. Desafectar no es lo mismo que enajenar, ya que, aunque las tierras se vendan, siguen estando afectadas al instituto. La única forma de cambiar esa situación es que esas tierras hayan sido desafectadas del INC, para lo que se precisa una resolución del directorio del instituto aprobada por unanimidad.

“Se está hablando del acta de desafectación, esa acta está, dice que hay que enajenarlo y lo firman los directores de Colonización. Esa es el acta de enajenación, la tengo yo, la tiene Berterreche, la tiene Colonización, la exhibió un periodista, es el acta del 21 enero de 1975, acta 2815, es del 85 porque es cuando se terminó la documentación”, comentó el senador, dando a entender que el acta de desafectación es la misma que la de enajenación.

Manini Ríos dijo que “el acta tiene la firma de cuatro directores, no sé si el quinto estaba enfermo o no estaba. Hay casos que con cuatro alcanza. Esa acta existe”, subrayó.

Tras defender el informe de Colonización, el director por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, dijo públicamente que si se demostraba que esas tierras no eran del INC ponía su cargo a disposición. Ante esto, Manini Ríos dijo: “Espero que el Frente vaya buscando un buen sustituto para él, si es que va a cumplir con su palabra. Yo no soy colono, nunca fuimos colonos, lo sabe todo el entorno, jamás fuimos colonos, jamás hubo un reclamo, un saludo de fin de año de Colonización, nada, porque no somos colonos”, insistió.

Detalló que el campo se vendió porque no es apto para Colonización, y que cuando se llamó a licitación se presentaron una treintena de oferentes y dos de ellos terminaron con las propiedades. “Esa es la realidad, hay contratos de compraventa que no hablan de colonos, como si fuera un negocio común y corriente, cuando se otorga la escritura se dice 'pleno dominio'”.

El referéndum y la postulación de Salinas a la OPS

Para el senador, la propuesta de que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sea candidato a dirigir la Organización Panamericana de la Salud desde 2023 a 2028 es “una moneda de dos caras”; por un lado, implica el “reconocimiento del gobierno nacional a la buena gestión que ha hecho Salinas y por eso lo propone a nivel internacional”, pero por otro lo quieren “tener en la campaña, sería un activo muy importante para Cabildo”.

De todas formas, indicó que “lo que le sirve al país está por encima de lo que le sirve a Cabildo; esto le va a servir a Uruguay para prestigio y para muchas cosas en la OPS que hay que mejorar, y este sería un buen camino”.

Puntualizó que es crítico “de los organismos internacionales cuando se quieren meter a dirigirnos la vida interna a los uruguayos, pasándole por arriba a la Constitución. Estoy en contra de que se metan a legislar, pero creo que sería un activo para Uruguay y, si bien nos gustaría que fuera integrante de nuestra propuesta para los próximos años, hay que anteponer lo que le sirve al país”.

Con respecto al referéndum del domingo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, dijo que “estamos en un escenario binario” y que desde la coalición de gobierno “no se busca alimentar fracturas, pero sí dejar en claro relatos que se intentan imponer que a mi entender no son reales y lleva a confundir a mucha gente que tal vez vote pensando que vota a su favor y en realidad es en contra”.