El diputado de Cabildo Abierto y abogado constitucionalista Eduardo Lust visitó a varios exmilitares que se encuentran presos en la cárcel de Domingo Arena, condenados por torturas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1984). Mientras tanto, trabaja en una alternativa para lograr su liberación.

Según informó El Observador, el diputado ingresó a la cárcel el pasado 24 de febrero y durante la reunión que mantuvo con los detenidos, algunos de ellos le manifestaron que estaban “injustamente presos” y que “el sistema los olvidó”.

El legislador también afirmó que el nuevo proyecto que está preparando será diferente del presentado por Cabildo Abierto en 2021, que busca otorgar la prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años que se encuentran en las cárceles.

Este proyecto de ley, que fue impulsado por el líder del partido, Guido Manini Ríos, no recibió a apoyo de los restantes partidos de la coalición de gobierno y fue rechazado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien sostuvo en una rueda de prensa, el pasado 23 de noviembre, que al “establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para un determinado grupo de población” se estaría rompiendo con “toda la lógica del Código de Proceso Penal [CPP], que al país le costó décadas superar”. En este sentido, recomendó que se lleve adelante una resolución “caso a caso”.

Según Lust, su proyecto busca dar una “solución de fondo” a la situación de los represores presos, y considera que probablemente genere un “rechazo político”, pero no podrá ser refutado desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, consideró que a veces “lo político está por encima de lo jurídico”, por lo que espera que igualmente sea rechazado por los legisladores de otros partidos.

El proyecto de ley, según adelantó el diputado a El Observador, estará listo hacia fines de marzo y buscará que los detenidos de Domingo Arena tengan penas alternativas como la prisión domiciliaria, o que directamente sean liberados.

El pasado 10 de noviembre, el diputado Lust reconoció en una entrevista con radio Sarandí que el proyecto de Cabildo Abierto que actualmente está en el Parlamento “está pensado para los presos de Domingo Arena” y que “no está mal que un partido político que se identifica con un sector de la población presente un proyecto de ley para beneficiar a ese sector de la población”.

El diputado forma parte del Foro de Montevideo, un think thank de la Fundación Free, conformada por pensadores que se consideran liberales, entre quienes se encuentran la escritora Mercedes Vigil, Francisco Faig y Álvaro Diez de Medina.

El año pasado, el Foro de Montevideo llevó adelante una recolección de firmas para solicitar al presidente Luis Lacalle Pou que libere a los represores presos en Domingo Arena. En noviembre, Vigil y el también escritor Eduardo Abenia, en representación del Foro, se reunieron con el mandatario para entregarle las firmas.

Según Lust, él no se encuentra entre los firmantes de la petición porque “no quería aparecer como un político firmando la carta”, considera que “en su texto hay partes con las cuales no estoy de acuerdo” y que además “el presidente de la República no tiene competencia constitucional para hacer lo que se le pide”.

Dos semanas después de la visita del diputado Lust a la cárcel de Domingo Arena, dos represores que se encuentran detenidos allí no concurrieron a declarar ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en el marco de una investigación sobre el Plan Cóndor.

Según el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, especializado en casos de derechos humanos, los detenidos no concurrieron a declarar “porque la Policía dice que no tiene vehículos para trasladarlos”.

En su cuenta de Twitter, Chargoñía afirmó que ya es “la segunda vez que ocurre” algo similar. El abogado se quejó del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al que le pidió que “en vez de presionar a los jueces, colabore con ellos”.