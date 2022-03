Daniel Radío, Gonzalo Pérez del Castillo, Ope Pasquet y Gustavo Penadés, el 27 de marzo, durante los festejos en el comando del NO, en el hotel Radisson.

No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El senador nacionalista Gustavo Penadés fue cauto en la evaluación de los resultados del referéndum. En una entrevista el lunes en Desayunos Informales, de Canal 12, dijo que lo importante hoy “es que los 135 artículos de la LUC no fueron derogados”, y consultado por la opinión de quienes manifiestan que no fue un buen resultado para el presidente Luis Lacalle Pou, consideró que “los análisis van a dar para cualquier tipo de conjeturas”. “Nosotros sentimos que es un gran respaldo hacia el gobierno y la gestión que se llevó adelante y los del Sí dicen que es una importantísima votación que han obtenido, y es todo muy legítimo”, opinó.

Consideró que lo que sucedió “es que la gente terminó expidiéndose más por su preferencia político partidaria que por el contenido mismo de lo que se pretendía o no derogar”, y dijo que el resultado ajustado era “lo que esperaba: que el Sí no alcanzara el número requerido de votos para poder derogar los 135 artículos”.

Los periodistas lo consultaron porque los votos del No tampoco alcanzaron el 50%, a lo que el senador oficialista respondió que, si el domingo “hubiera sido el balotaje, el presidente Lacalle Pou hubiera vuelto a ganar la presidencia de la República”.

Prefirió no responder sobre si la votación del Sí es “un llamado de atención” al gobierno, y descartó que el país esté dividido, como señalaron varios actores políticos. “Tenemos que trabajar para que no lo esté y no están ayudando muchos actores de todos lados para que eso así suceda. Creo que en Uruguay hay dos visiones que tienen un porcentaje de adhesión muy similar y que democráticamente termina laudándose”, opinó.

Reivindicó que durante 15 años “la visión del Frente Amplio resultó mayoritaria y nadie la cuestionó; en este momento, la visión mayoritaria la tenemos una coalición de partidos políticos y esperemos que nadie la cuestione. Ese es el mecanismo democrático de funcionamiento”. Añadió que, a su entender, “ni las unanimidades son buenas en la democracia ni el ejercicio excesivo de la democracia directa garantiza que vivamos en una sociedad más libre y democrática. Yo creo que una república se sustenta en la democracia representativa”.

Señaló, además, que siempre la aspiración es “en el futuro obtener una mayoría más grande”, pero apuntó que “cuando eso no se logra, mientras sea por un voto, por diez o por 50, la mayoría está garantizada”.

“Ni terminó ni empezó nada”

Sobre las consecuencias del referéndum, Penadés opinó que tras la elección “ni terminó nada ni empezó nada”, y que “la única tranquilidad que nos deja esto es que el gobierno volvió a obtener el respaldo de una mayoría de los uruguayos para que su ley, catalogada como la columna vertebral, siga vigente, y seguir siendo un poquito más grande que quienes pretendían derogarla”.

El senador afirmó que la ley de urgente consideración (LUC) “no es ni una varita mágica que va a solucionar todos los problemas ni es tampoco la madre de todas las catástrofes. La LUC contiene gran parte de las herramientas que el gobierno entendía debía contar para su aplicación lo mas rápido posible para gobernar”.

Con respecto a la relación con la oposición, remarcó que se puede decir que “el presidente Lacalle Pou dialoga más que lo que dialogaba el presidente [Tabaré] Vázquez” y que recibe con asiduidad a la oposición y miembros de la sociedad civil. Remarcó que la LUC se discutió con tiempo y recordó que en 2007 el Frente Amplio le dio 60 días a la entonces oposición para discutir la reforma tributaria.

Sobre las consecuencias del referéndum a la interna de la coalición, puntualizó que los distintos partidos se “amalgamaron”: “se logró un mejor dialogo, un participar todos del mismo objetivo, que en ese caso era defender la LUC, que funcionó en un régimen de coordinación que creo que nos va a servir para encarar esta segunda etapa del gobierno que se avecina”.