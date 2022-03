No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A tres días del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y dos días después de que referentes frenteamplistas expusieran sus argumentos a favor de la derogación en ese mismo recinto, dirigentes de la coalición de gobierno hicieron su defensa de la Ley 19.889 en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, en el hotel Radisson de Montevideo. Participaron el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde; el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti; el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quienes –a diferencia de sus adversarios– recibieron aplausos del auditorio en varias ocasiones a lo largo de sus discursos.

Iturralde comenzó su exposición criticando la actuación de la oposición a lo largo de lo que va del gobierno; no sólo al adoptar la decisión de acompañar el referéndum sino también por sus cuestionamientos durante la pandemia del coronavirus, con “caceroleo, cuarentena y mentiras”. Consideró que “llama la atención” que se opongan a una LUC que tiene incluidas una serie de normas con las que el gobierno se comprometió “durante todo el trámite electoral, en todas las instancias; o sea que se nos cuestiona por cumplir el compromiso de estos cinco partidos. Es nuestro derecho y nuestra obligación llevar adelante esos cambios con los que nosotros nos comprometimos”, alegó.

El dirigente blanco se refirió a algunos contenidos puntuales de la norma que están en tela de juicio, como los cambios en el régimen de adopciones, y aseguró que uno de los puntos criticados por la oposición es “el régimen para disminuir los lapsos a través de los cuales se lograba la adopción de un niño, que duraba entre siete y ocho años y que ahora está durando dos o tres años”, aunque los artículos que están en disputa son el 403 y el 404, que no refieren a los plazos sino a la participación de la Justicia y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en los procesos de selección de las familias adoptantes y de integración de los niños, niñas y adolescentes a las familias. Iturralde añadió que según los promotores del Sí, los cambios adoptados en la LUC “iban a fomentar el tráfico de órganos de niños”.

Iturralde también rechazó que desde el FA se alegue que se legisló “a la carrera”, porque a su entender se “olvidan” de que “durante 15 años se paraban en la Huella de Seregni, en la calle Colonia y Ejido, y largaban en bajada hacia el Palacio Legislativo las soluciones para la legislación y no podíamos tocar ni una coma. Mientras tuvieron mayoría absoluta toda la oposición fue rehén de personas que no nos permitieron discutir ninguna de las leyes, las votaban como querían, cuando querían”, afirmó.

Sanguinetti: el referéndum debe “ratificar” la “conducción” del gobierno

Sanguinetti, en tanto, evaluó que la campaña de cara al referéndum se ha visto “degradada” por “quienes han preferido la tergiversación, la falsedad, y que ahora ya no discuten la ley, hablan de otras cosas”. Defendió los contenidos sobre seguridad, que en su interpretación “son el rescate del orden público”, un tema en el que el FA se equivocó por su “concepción ideológica”, sostuvo. “Es preciso entender que su actuación en esta materia no fue resultado de una casualidad, sino de una visión errada de la sociedad, en la convicción de que en el delito la responsabilidad era toda de la sociedad, y que como consecuencia la política no tendría que ser defender a la sociedad, sino apenas buscar las garantías del delincuente”, reflexionó el exmandatario. El líder colorado dijo que estas garantías están aseguradas en la Constitución y lo seguirán estando, “pero en ese equilibrio ante quien agrede y los derechos de una sociedad a ser defendida de una agresión”. Esta afirmación le valió los aplausos del auditorio.

Para Sanguinetti, “detrás de todas esas normas aparentemente diferentes, aparentemente muy concretas o particularistas”, hay “algo mucho más fuerte, mucho más importante, que es el rescate de los valores esenciales, la reafirmación sustantiva de la capacidad de gobernar”. En referencia a las palabras del presidente, Luis Lacalle Pou, en su conferencia de prensa del miércoles, señaló que “el presidente dijo ayer, porque es su deber decirlo, que el día siguiente [al referéndum], cualquiera sea el resultado, el gobierno seguirá andando. Pero no es lo mismo un resultado que el otro: tenemos que ratificar la conducción del gobierno. Tenemos que ratificar la eficacia de su acción”, analizó, y consideró que “el domingo la sociedad uruguaya va a demostrar no sólo que sostuvo una ley y la marcha de un gobierno, sino también que ratificó los valores eternos de nuestra democracia”.

Para Manini, votar el Sí es “volver a esa Policía de manos atadas”

Manini Ríos calificó de “jornada histórica” la elección del domingo, y opinó que en esa instancia electoral “está en juego mucho más que 135 artículos de una ley”. En la misma línea que Sanguinetti, consideró que se definirá “si el país va a continuar por el camino de cambios que, nosotros entendemos, es esencial que se transite de una vez por todas, o vamos a seguir anclados, paralizados en la foto de marzo del año 2020”. Hizo foco en los contenidos sobre educación, y al respecto aseguró que “nadie puede dudar que la educación pública uruguaya está en crisis” y que la LUC establece “herramientas” para empezar a revertirlo.

“Estamos seguros que en materia de seguridad tampoco es la solución; no es una ley mágica”, apuntó Manini, pero lo señaló como un primer paso e indicó que se debe “complementar con muchas cosas: con instrucción y entrenamiento a la Policía, con equipamiento y salario, con buena conducción, con buen comando”. En línea con lo que afirmó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en el último acto de la coalición, aseveró que quienes buscan derogar los artículos quieren “volver a marzo de 2020, a esa Policía de manos atadas, a esa Policía tantas veces humillada, corrida a pedradas de barrios de Montevideo, insultada o escupida”.

Combustibles

El titular de Trabajo respondió a la consulta del panel periodístico respecto de si cabe la posibilidad de revisar el mecanismo para fijar los precios de los combustibles aunque se mantenga la norma, teniendo en cuenta que el valor en dos años aumentó 36% y desde que se incorporó la fórmula del precio de paridad de importación en la LUC, subió 13%. Mieres contestó que “el problema del aumento del precio de los combustibles también es parte de la inflación global” y destacó que “el procedimiento que se estableció en la LUC para aumentar los combustibles fue aprobado por unanimidad”. “Insólitamente, el FA, que participó en la redacción del artículo, luego lo incluye en la lista de artículos que va a derogar, y, yo diría, de manera oportunista, aprovecha la situación internacional que estamos viviendo para marcarlo”.

El líder del Partido Independiente defendió la modificación, y argumentó que “en el período anterior y hasta la LUC primaba la arbitrariedad en la fijación del precio del combustible. Era una variable que el gobierno usaba con intereses en función de, incluso, necesidades de caja”. Si bien dijo que “no se va a retroceder” en “el camino de la transparencia y del sacar de las manos del propio gobierno la capacidad de fijar el precio del combustible según lo que quisiera”, Manini aseguró que “todos los artículos de esta ley y de todas las leyes son mejorables” y se mostró abierto a que “mañana” se haga “otra ley que establezca otro parámetro”, siempre y cuando “haya acuerdos nacionales”.

Rendición de gastos

También en la ronda final de preguntas, los invitados fueron consultados sobre el financiamiento de la campaña. El que tomó la palabra fue Iturralde, quien aseguró que se ha llevado adelante “con fondos propios del partido y con recaudaciones que ha venido haciendo el partido” y que “cada uno de los partidos lo ha hecho de esa misma manera”. “No olvidemos que los partidos políticos en Uruguay tienen un financiamiento del Estado, que todos los meses reciben de acuerdo a la cantidad de votos que han tenido. Además recauda, naturalmente, de sus afiliados, que nosotros tenemos unos cuantos miles, y de quienes ejercen cargos de gobierno. Es una suma importante que nos permite abordar una campaña como esta”, indicó.