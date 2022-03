No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) resolvió este miércoles convocar a una conferencia de prensa el lunes 14 a las 17.00 en La Huella de Seregni, en la que anunciará “alguna medida política” contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de que el jerarca respaldara a los policías imputados por la muerte de Santiago Cor, el 9 de agosto, en Durazno. Este lunes se inició el juicio oral por ese caso en Durazno y hasta allí viajó el ministro, quien cuestionó el accionar de la Justicia: “la Policía a nuestro juicio trabajó muy bien” y “están ahora en una audiencia con una solicitud de formalización que no entendemos”, dijo entonces.

Las afirmaciones le valieron el rechazo de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que en un comunicado repudió “cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas”.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo a la diaria que el episodio de Durazno es “institucionalmente muy preocupante” y consideró que Heber debió “dejar actuar a la Justicia” y “tener la camiseta puesta de todos los ciudadanos, los afectados también”, y no sólo de los policías, como dio a entender el jerarca.

“La mayoría de los policías son buenos policías, pero en ese caso debió permitir que la Justicia determinara. No puede hacer un acto que no tiene otra lectura que presionar a la Justicia, cuando todavía se estaba investigando”, reflexionó la legisladora.

Consultada por la diaria sobre la posibilidad de que se promueva una interpelación, Kechichian dijo que no se definió la herramienta en cuestión y que este elemento se va a resolver el mismo lunes.

Por otra parte, la senadora de Fuerza Renovadora afirmó que el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou al ministro por este caso “es preocupante”, e insistió en que “una república tiene que dejar actuar a la Justicia y un ministro del Interior tiene que tener cierta equidistancia, no puede presionar desde el Poder Ejecutivo a otro poder”. “La independencia de los poderes es la base de la democracia. Yo no me imagino ni a Juan Andrés Ramírez ni a Guillermo Stirling [ambos exministros del Interior en gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado] haciendo un episodio como el que sucedió en Durazno”, analizó Kechichian.

En la misma línea, la senadora Silvia Nane sostuvo que Heber “no es el ministro de la Policía, es el ministro del Interior de todos los uruguayos y todas las uruguayas”, y consideró que su accionar fue una “afrenta” a la Justicia. Sobre el respaldo de Lacalle, opinó que “es más grave aún”. “Nos hablan de republicanismo y se enfrentan al Poder Judicial. Vamos a pensar para adelante las acciones parlamentarias que se tengan que hacer, pero lo primero es ponerlo en la palestra como fuerza política”, afirmó Nane.

Kechichian explicó que esta no es la única situación vinculada a la cartera que preocupa al FA, sino que se trata de un “cúmulo” de situaciones, como el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos en que solicita la investigación urgente de los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos; denuncias que llegan a la fuerza política “todos los fines de semana de jóvenes en plazas de todo el país, donde no se les permiten estar”; el “episodio de la señora anciana que cinco policías la fueron a sacar” cuando agitaba una bandera del Sí durante la marcha en defensa del No de cara al referéndum, y algunos casos de abuso sexual protagonizados por efectivos policiales que se conocieron recientemente.