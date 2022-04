No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El dirigente del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, y ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo este lunes que su sector está a la espera de que el Poder Ejecutivo responda a las propuestas económicas que presentaron la semana pasada en Torre Ejecutiva. Las medidas buscan contrarrestar los efectos de la inflación y de la suba de los precios, provocada en parte por el conflicto bélico en Europa.

En rueda de prensa resaltó: “Las propuestas están arriba de la mesa. La semana pasada fue una semana en la que el Poder Ejecutivo en su conjunto ha recibido insumos y seguramente haya noticias en esta. Esta semana quizás sea una semana de definición en tal sentido en los diferentes ámbitos que se puedan tomar”.

En particular espera alguna acción sobre las iniciativas que podrían implementarse más rápido, como adelantar los ajustes salariales. “Alguno de los insumos pueden ser de utilidad, no en el 100%, pero también los de otros compañeros de la coalición. Además, me consta que este es un tema que el equipo económico viene trabajando”, dijo, y agregó que están “a la expectativa de lo que pueda pasar esta semana y que exista alguna respuesta del Ejecutivo”.

En este sentido, enfatizó que el gobierno puede tomar algunas de las medidas o tomarlas en parte, pero lo que se espera es que proponga alguna “solución que vaya en esa línea”.

De todas formas, el dirigente político entiende que el gobierno debe “tomar decisiones en un momento de incertidumbre, que es quizás lo más complejo. Hay una volatilidad muy alta a nivel internacional”, señaló, y subrayó que “en ese clima de inestabilidad, obviamente que ese tema se complejiza”.

Con respecto a la situación a la interna del Partido Colorado, luego de que el sector Batllistas expresara su sorpresa por la decisión de Ciudadanos de presentar una propuesta sectorial en vez de partidaria, Peña aseguró que “la interna colorada está muy bien y el vínculo es permanente”. Agregó que no se está trabajando en otra propuesta “en clave partidaria” y que haberse presentado ante el presidente “en ningún caso va a contrapelo de una línea que el partido viene teniendo”. Expresó: “Sorpresa puede ser, pero no hay inconveniente”.