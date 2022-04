Mientras que los precios siguen al alza, son varias las voces desde el sector político y de los trabajadores que subrayan la necesidad de adelantar las negociaciones salariales de cara a cumplir con el compromiso de recuperación salarial que había hecho el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Ante esta situación, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, señaló el miércoles que “el compromiso de la recuperación salarial sigue estando y es al final del período”, y apuntó que en la situación actual “las proyecciones inflacionarias fueron cambiando”, por lo que desde el gobierno deben “hacer un análisis estricto de cómo terminó la novena ronda del Consejo de Salarios”.

Daverede admitió que las variables con las que se estableció la recuperación salarial cambiaron, particularmente por la guerra que se desató tras la invasión rusa a Ucrania, que impactó directamente en el aumento de precio de algunos bienes de consumo.

“Ahora estamos en un proceso de análisis, dentro de toda esta nueva coyuntura que tenemos arriba de la mesa, para ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Si está en duda la recuperación o no? Eso es un análisis que hay que hacer en función de que hoy estamos transcurriendo una ronda de Consejo de Salarios que está finalizada, que tiene su fecha de vencimiento en 2023, y que hay otros sectores de actividad que en la novena ronda pautaron a un año y que tienen que empezar a negociar ahora, que son los sectores que están muy afectados por la pandemia: el turismo, algunos sectores vinculados a la educación como las camionetas escolares”, explicó en entrevista con Desayunos Informales.

Según comentó, son unos 30.000 trabajadores con vínculo directo que se desempeñan en áreas que deben negociar este año por ser de los más afectados por la pandemia de coronavirus.

Con respecto al planteo de adelantar las negociaciones colectivas, Daverede opinó que “parece que estamos hablando de una ronda de Consejos de Salarios que es cierto que terminó de negociarse sobre octubre del año pasado, pero tiene una retroactividad al 1º de julio. Estamos a dos o tres meses de que muchos apliquen correctivos anuales. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de adelantos. ¿Es una propuesta de análisis? Sí, pero hay que tener cuidado de no tomar decisiones a la ligera”.

El jerarca del Ministerio de Trabajo fue consultado sobre los diferentes escenarios que se podían prever con base en las proyecciones oficiales, ya que más allá de la guerra, hubo críticas con respecto a la estimación de la inflación, que terminó siendo muy superior a lo esperado. Daverede dijo que “toda estimación económica tiene su incertidumbre de futuro, pero se hace sobre aspectos técnicos”; en este sentido, agregó que “cuando pasan estas cosas uno está atento a la revisión, pero no lo hace pensando en un plan B, se plantean las pautas convencido de esas proyecciones técnicas”.

El jerarca subrayó que hay algunas mesas de negociación que no vienen de la octava ronda, del período puente, sino de antes, lo que “implica que no tienen pérdida salarial, porque negociaron antes convenios más largos que venían quizás de 2017 o 2018, que habían negociado a cuatro años; ese análisis también hay que hacerlo”.

En este sentido, también pidió recordar que hay más de 100 grupos que negociaron de formas muy diferentes”, y que algunos “mejoraron las proyecciones o pusieron otras proyecciones de inflación, otros pusieron una recuperación económica más acotada en el tiempo, otros que cambiaron los correctivos. Ese es el análisis que el Poder Ejecutivo tiene que hacer detenidamente para ver el estado de situación”.

Asimismo, enfatizó que los subgrupos también son muy diferentes: “El país creció, la preocupación es cómo se derrama para abajo. No todas las mesas de trabajo actuaron igual. A veces se habla por sectores de actividad. Por ejemplo, el sector de la industria de la carne, que es notorio que en 2021 fue una industria que le fue bien. Cuando voy a los Consejos de Salarios, me meto en el subgrupo de los frigoríficos, que tuvo un buen acuerdo salarial. No así otros subgrupos, que no reflejan esa proyección o bienestar del sector. Ahí me tengo que meter en el análisis de los Consejos de Salarios. No es tan sencillo hacerlo”.

“El ánimo de la recuperación por parte del PE está. Ahora, tenemos que analizar esta nueva realidad para tomar medidas en función de cómo se comportaron las mesas en los Consejos de Salarios y de esta nueva realidad”, destacó el jerarca.

Leé más sobre esto: 59% de la población considera insuficientes las medidas del gobierno para contener los precios