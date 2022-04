No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Corte Electoral culminó este lunes el escrutinio definitivo del referéndum del domingo 27 de marzo contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), con leves variaciones respecto del resultado conocido en aquella jornada tras procesar unos 36.000 votos observados. Tras el último racconto, la papeleta del No obtuvo 50,02% del total de sufragios válidos, a lo que deben sumarse 1,31% de votos en blanco que contabilizaron para el No, mientras que el Sí alcanzó 48,67% de los votos emitidos. En agregado, hubo 3,59% de votos anulados, opción neutra dentro del referéndum.

Llevando estos resultados a números absolutos, sobre un total de 2.298.937 votos emitidos -todas las opciones- y de 2.215.904 sufragios válidos -sin contar los anulados-, el No obtuvo 1.108.360 apoyos contra 1.078.425 del Sí, así como hubo 29.119 votos en blanco y 82.463 anulados. A su vez, hubo 570 votos observados que fueron rechazados por la Corte Electoral.

Con el escrutinio final se amplió la diferencia de la papeleta del No sobre la del Sí, que quedó en 29.935 votos, cuando era de 22.500 tras el resultado primario. No hubo cambios en los resultados por departamento, donde el Sí ganó en tres (Montevideo, Canelones y Paysandú) y el No en los 16 restantes.