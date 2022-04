La fiesta organizada por la juventud del Partido Nacional (PN) en la que una adolescente denunció haber sido violada en grupo se hizo en el establecimiento de Sergio Delpino, senador suplente de Gloria Rodríguez. Este martes, tras conocerse los hechos, la senadora brindó su respaldo al joven y pidió dejar el tema en manos de la Justicia, que investiga el caso.

“La organización de la fiesta estuvo a cargo de la comisión departamental de la juventud. Sergio Delpino, propietario de ese lugar, tuvo la gentileza de prestar ese sitio; obviamente pertenece al partido, fue un gesto de colaboración y lamentablemente ante estos hechos termina siendo noticia”, dijo la legisladora nacionalista en rueda de prensa.

Según opinó, la situación “es lamentable”, pero aclaró que le da “el total respaldo a Sergio Delpino, porque sabemos perfectamente de su trayectoria empresarial, y lo mismo a los jóvenes; los responsables son quienes tienen que pagar”.

“No podemos poner a todos los jóvenes en la misma bolsa cuando esto está en investigación, nosotros vamos a colaborar y estamos seguros de confiar en la Justicia, que va a actuar como corresponda, y cuando la Justicia se expida el PN va a ser muy severo sobre este hecho”, agregó.

La senadora comentó que pasó por la fiesta a “saludar” y comprobó que había “un espíritu festivo que lamentablemente se empañó con este hecho, que realmente nos llena de congoja a todas y es un repudio, no solamente de los integrantes del PN, sino de todo el sistema político y la ciudadanía”.

La legisladora fue consultada sobre si se hará una investigación sobre la organización del evento, ya que se constató que había menores alcoholizados, entre ellos, la víctima de la violación. Ante esto, la senadora puntualizó: “Sobre el tema de menores alcoholizados no puedo aseverarlo. Estuve, me retiré antes, pero no me encontré con menores alcoholizados. La víctima puede confesar, incluso no la identifico, sé que es una militante de nuestro partido, pero no la identifico, y seguramente si ella confiesa que estaba alcoholizada podía estar ella alcoholizada, pero no podemos hablar de menores alcoholizados”.

Rodríguez hizo hincapié en que hay que “proteger a la víctima” y repudiar “el hecho en sí”: “Acá no es quiénes lo organizaron, quiénes fueron los responsables; acá lo más grave es que hay una denuncia de que una joven fue violada sexualmente, ese es el fondo del tema, en eso nos debemos concentrar y es el hecho que debemos repudiar totalmente”.

Por su parte, el senador suplente Delpino emitió un comunicado este martes en el que condena y repudia “enfáticamente todo acto de violencia o abuso de cualquier índole y muy especialmente hacia mujeres, jóvenes y niños” y aclara que “confía” en que la Justicia dilucide “el evento denunciado”, para lo que dice estar “a su entera disposición”. En ese sentido, remarcó que “desde el primer momento hemos prestado nuestra mayor colaboración a las autoridades policiales, brindado declaración y aportando las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar”.

“Nuestro establecimiento cuenta con 30 años de intachable trayectoria, sin haber tenido nunca que lamentar un hecho de violencia ni de otra índole que empañara nuestra reputación. Nos sentimos consternados y acongojados por lo sucedido y expresamos nuestra mayor solidaridad hacia la menor involucrada y su familia, de quienes también nos ponemos a entera disposición”, finaliza el comunicado.