El anteproyecto de ley sobre la reforma de la seguridad social está a “unos meses” de quedar pronto, según estimó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Especialistas del Poder Ejecutivo trabajan en la redacción en base a las recomendaciones que hizo la comisión asesora, que aprobó un documento sin el visto bueno del Frente Amplio (FA). Para Mieres el próximo paso, luego de tener el texto terminado, es colectivizarlo con los partidos de la coalición y con el FA, porque “lo mejor que le puede pasar al país es que haya un acuerdo entre todo el sistema político”.

El ministro aseguró este jueves en Quién es quién que “el consenso es muy importante en estas cosas” y por eso pidió no adelantarse, ante la consulta de qué haría si el FA no apoya el proyecto. “Me preocupa enormemente que un partido, como es el FA, que aspira legítimamente a ganar las próximas elecciones, no sea capaz de hacer una propuesta alternativa, porque lo que han hecho en la comisión de expertos es oponerse, [pero] yo no leí un solo documento que diga ‘esta es la reforma de la seguridad social que el FA cree necesaria’”.

Para el jerarca, “no es responsable” que los representantes de la fuerza de izquierda “se sienten a esperar”. “Tengo la esperanza de que el FA reflexione”, dijo, y aseguró que de parte del gobierno se cumplirá con tener un anteproyecto a tiempo y colectivizarlo, y que en su opinión, lo mejor sería “buscar nuevamente, aunque sea cansador y reiterado, el planteo del FA, porque me cuesta creer que se lave las manos y espere al próximo período”, porque “si ellos pretenden ganar van a tener un lío arriba de la mesa”.

Mieres fue consultado sobre si comparte la visión del senador nacionalista Jorge Gandini, que en ese mismo programa la semana pasada había dicho que no votaría la reforma si no está el apoyo del FA, porque no estaría dispuesto a que sólo la coalición de gobierno asumiera el costo político. “Una reforma de este tipo nos obliga a corregir parámetros de la seguridad social que nunca son agradables y probablemente tengan un costo electoral”, opinó.

“Entiendo lo que dice Gandini: ‘Yo les hago los mandados y después por eso pierdo, y estos, que se sentaron a esperar, tienen el tema arreglado’. Es casi el premio del gil. Es lo que dijo Ganidini, lo entiendo, pero tengo una responsabilidad en el gobierno que me obliga a decir: ‘Hay que hacer una reforma de la seguridad social’, tengo que seguir insistiendo, [pero] yo no me creo un gil, hasta aquí llego”, expresó.

Regulación del trabajo por aplicaciones

En otros temas, el ministro fue consultado por las demandas de los trabajadores por aplicaciones, principalmente de dos rubros: el transporte de pasajeros y el delivery. Ante esto, dijo que el Ministerio de Trabajo elabora un proyecto para la regulación de estas empresas que garantice los derechos de los trabajadores.

“Nosotros entendemos que llegó la hora de establecer algunas regulaciones, sin entrar en ese debate que tiene que ver sobre la discusión acerca de la naturaleza jurídica; hay gente que es dependiente de una empresa y otros que no, que contratan, que son unipersonal, y ese debate es complejo”, estableció.

Según adelantó, el ministerio encarará la situación “de una manera más directa” para que, “sea cual sea la modalidad de relación laboral, haya ciertas protecciones mínimas, que tienen que ver con salud y seguridad, con garantías de descanso, con criterios de evaluación. Eso debería estar disponible, que no sea una suerte de algoritmo que nadie conoce; queremos dar garantías”.

En particular, detalló que se buscará que esté claro “que los derechos de los trabajadores tienen que ser cubiertos. La computadora puede evaluar, pero tiene que haber una transparencia en los criterios de evaluación”. En este sentido, subrayó que una vez que se apruebe la norma, si hay incumplimientos, la Inspección de Trabajo será la responsable de fiscalizar y multar.