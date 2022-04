La vicecanciller, Carolina Ache Batlle, envió días atrás una carta al ministro de Ambiente, Adrián Peña, por su rol de líder de Ciudadanos, en la que le comentó su “preocupación” sobre cómo “se está manejando” ese sector del Partido Colorado, al que pertenece. Ache le señaló en particular dos episodios que, a su entender, “merecen especial atención por su gravedad política, por el volumen de contradicciones, por el modo en que se sustanciaron y el desconcierto” que produjeron.

En el texto, que compartió en Twitter el periodista Nicolás Núñez, Ache señala que es preocupante la carta que envió el diputado Ope Pasquet al semanario Búsqueda, en la que cuestionó las negociaciones de Uruguay por un tratado de libre comercio (TLC) con China por la relación entre el país asiático y Rusia. El diputado señaló que “un TLC tiene siempre un componente político” y que, tras la invasión rusa a Ucrania, el acuerdo comercial con el gobierno chino “no significaría lo mismo que hubiese significado hace uno o dos años”.

Este jueves Pasquet escribió en su cuenta de Twitter que no esperaba esa respuesta de parte de Ache. “Me sorprendió esta crítica de Carolina. El viernes siguiente a la publicación de mi carta a Búsqueda conversé con ella en su despacho y no sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado”, dijo.

Me sorprendió esta crítica de Carolina. El viernes siguiente a la publicación de mi carta a Búsqueda conversé con ella en su despacho y no sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado. 1/2 https://t.co/gII5YIcGF7 a través de @elpaisuy — Ope Pasquet (@opepasquet) April 28, 2022

Agregó que reivindica su “libertad de opinión sobre los temas de interés público” y dijo que prefiere “ejercerla antes de encontrarme frente a hechos consumados. Creo que la pluralidad de voces no debilita a la coalición de gobierno, sino que la enriquece”, dijo, y finalizó aclarando: “Por mi parte, punto final”.

Ache le había escrito a Peña indicando que el hecho de que Pasquet hiciera “un planteo de esta naturaleza” sin pasar por “las instancias partidarias es, por lo menos, una equivocación, un modo no disimulado de menoscabar el encuadre en el que se encuentra, su condición de integrante de Ciudadanos, su condición de miembro del Partido Colorado, su condición de presidente de la Cámara de Representantes”.

En su opinión, Pasquet “se debe a sus pertenencias institucionales y partidarias y es ante ellas que debería plantear discrepancias nada menos que en una materia tan delicada como lo son las relaciones exteriores de la República y en especial las relaciones con uno de nuestros principales socios comerciales”. Además, dijo que la carta del diputado puede comprometer “seriamente los intereses del país en más de un aspecto”.

Voto a favor del préstamo del BID

Otro de los puntos de preocupación para la vicecanciller es el hecho de que Peña mandató a los ediles de Ciudadanos en la Junta Departamental de Montevideo a votar a favor del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le había aprobado a la Intendencia de Montevideo para obras de mejora en la recolección de residuos y saneamiento. El visto bueno de Ciudadanos no alcanzó para que se aprobara, pero generó una ruptura de la coalición multicolor en el gobierno de Montevideo. “Nuestras agrupaciones de la capital quedaron fuera de una decisión que nos envuelve a todos y en la que todos debimos participar”, le dijo Ache a Peña.

“Los casi 35 años de manejo irresponsable de poder capitalino por parte del Frente Amplio han llevado a los montevideanos a pagar cuantiosos impuestos sólo para recibir servicios deficientes y ver cómo todos los días se incrementa la plantilla”, le espetó la vicecanciller.

Ache dijo que hablaba en representación de toda la agrupación 919 y finalizó: “Adrián, debemos defender el derecho y los principios de nuestro sector como forma real de contribuir al bien del Partido Colorado, del gobierno de coalición y de los intereses de la República”.