Para el exvicepresidente y economista Danilo Astori, los anuncios que esta semana hizo el presidente Luis Lacalle Pou sobre el aumento de los salarios de funcionarios públicos y las pasividades a partir de julio son “absolutamente insuficientes, totalmente insuficientes, y además ignoran aspectos fundamentales”. De todas formas, reconoció este jueves que es bien recibida “una actitud que se preocupe por los que más están sufriendo”.

El senador, que actualmente está de licencia por problemas de salud, dijo que la decisión del gobierno ignora que “el poder adquisitivo de los ingresos de la gente, poniendo especial atención en los que más han sufrido, viene cayendo desde 2020, 2021 y ha seguido cayendo durante lo que va de 2022”. En ese escenario entiende que los aumentos anunciados son “modestísimos” y además aseguró, en diálogo con radio Universal, que “no se interpreta bien si son un adelanto a cuenta del que se va a disponer a principios del año que viene, como es normal, o si realmente se agregan o se suman a los que se habían decretado a principios de este año 2022”.

“El presidente en la conferencia de prensa dijo: ‘Hago una cuenta de almacenero y sumo lo que ya dimos, alrededor de 7%, más este 2% o 3%, y ya estoy en un salario real positivo’. Eso es un error muy grande por varias razones”, expresó Astori. Por un lado, explicó que “los poderes adquisitivos de los ingresos de la gente no son puntos en el tiempo; generan efectos en el tiempo. Entonces, considerar los incrementos salariales o las modificaciones salariales en un punto determinado del tiempo ignora que, durante todo el transcurso del deterioro de ese salario se produjeron efectos, efectos que pueden haber sido dañinos y muy profundos”.

De todas formas, consultado sobre si cree, como han manifestado varios economistas, que este ajuste salarial y de pensiones pueden impactar en la inflación a futuro, Astori respondió que no: “Este ajuste salarial, por su escasa importancia, por su ubicación en el tiempo, en particular no creo que tenga efectos muy importantes sobre la inflación”.

En particular sobre la inflación, se detuvo para explicar que está siendo afectada tanto por los aspectos que vienen de afuera como por las políticas económicas del Banco Central del Uruguay. Sobre el primer punto, Astori condenó la invasión de Rusia a Ucrania y detalló que los factores internacionales que hacen a la inflación se explican en que “hay precios excepcionales para los productos que exporta Uruguay, como la soja, el arroz, el trigo, la leche, la carne, que han llegado a límites extraordinariamente importantes; obviamente no hay manera de evitar que se transmita a los precios uruguayos: si los productores nacionales obtienen esos precios en el mercado internacional, obviamente no van a vender a menos en el mercado interno, por eso suben los precios”.