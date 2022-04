No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La decisión del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, de declarar reservada la información relativa a los gastos en los spots publicitarios emitidos a partir de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, bajo el argumento de que hacerlos públicos podría implicar “una pérdida de ventajas competitivas” para la compañía estatal, generó críticas desde el Frente Amplio (FA), por entenderlo como “una contradicción”.

En tanto, el presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, en diálogo con la diaria dijo que “viene a reafirmar toda una política de opacidad que tiene el Estado uruguayo en materia de publicidad”.

La negativa de Gurméndez se dio en el marco de un pedido de acceso a la información pública que realizó el semanario Búsqueda, y en la respuesta se apeló al inciso E del artículo 9 de la Ley 18.381, que establece como causal para declarar la información reservada la posible “pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado” o que su difusión “pueda dañar su proceso de producción”.

El mismo artículo determina más adelante que la clasificación de la información reservada deberá realizarse “en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, mediante resolución debidamente fundada y motivada”, que “demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido”. Asimismo, señala que excepcionalmente “la información podrá clasificarse como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso”.

Gurméndez al asumir en Antel había sido muy crítico de la política de confidencialidad de la empresa en la gestión de Carolina Cosse, y en setiembre de 2020, tras un pedido de acceso a la información, el actual presidente del ente divulgó los gastos en publicidad de la compañía telefónica entre 2010 y 2014. En ese momento, en su cuenta de Twitter, Gurméndez dijo que “la transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno”.

Desde la oposición se apuntó a que el argumento al que apeló ahora el presidente de Antel es el mismo que utilizaba Cosse. La senadora frenteamplista Silvia Nane –que ocupa la banca por la que fue electa la actual intendenta de Montevideo– escribió en Twitter que “entonces no era tan descabellado declarar la reserva contemplando a la competencia”, y agregó: “Me imagino que veremos a los anti empresas públicas en estos días poner el grito en el cielo”.

Gerardo Rey, dirigente del FA con pasado como director de UTE, planteó: “Antel está en régimen de competencia con dos multinacionales. Es razonable que su estrategia de publicidad tenga cierta reserva (sus competidoras tampoco la publican). Lo cuestionable es el doble discurso de Gurméndez cuando criticaba esa actitud a administraciones anteriores”.

Werner, que habló a título personal porque Cainfo aún no analizó el caso, señaló que el argumento de Gurméndez sobre la pérdida de competitividad se utilizó repetidas veces, también en gobiernos anteriores, “y nunca se ha probado de qué forma la empresa se vería perjudicada por divulgar esa información, sobre todo teniendo en cuenta que Antel sigue siendo la empresa predominante en materia de telefonía celular, que es en lo que compite con los otros privados”.

“En cada caso se busca una argumentación que justifica la decisión de no ser transparente”, sostuvo Werner, y sobre el caso concreto de Antel apuntó que la importancia de conocer estos datos radica en que “habría que demostrar que la estrategia publicitaria que resolvió Antel en este tema es la adecuada y cuáles fueron los criterios para definir eso”. En esa línea, complementó: “¿Por qué se contrata a esas personas determinadas [en referencia a los protagonistas] y no a otras? ¿A qué público se dirige? Son todas decisiones empresariales que no están justificadas ante la opinión pública”, evaluó. En los últimos spots publicitarios de Antel aparecen figuras como los jugadores de fútbol Luis Suárez, Antonio Pacheco y Álvaro Recoba, la directora del Ballet del Sodre, María Noel Riccetto, y el cantante Agustín Casanova.

Tras la polémica instalada, Gurméndez anunció que se harán públicos los datos cuando termine la campaña. Werner dijo que no está seguro de que esto “compense” el hecho, porque “la información no sólo tiene que ser pública, sino también oportuna”. A su vez, opinó que “es complicado aceptar que el criterio sea que se va a difundir cuando el jerarca lo considere oportuno o no lesivo para los intereses de la empresa”.

Modernizar la ley

Werner consideró que el episodio es una demostración de “la necesidad de que haya una discusión mucho más profunda sobre el tema específico de la publicidad oficial” que trascienda a este caso, porque a su entender es una realidad que atraviesa organismos y gobiernos, y remarcó que “Uruguay viene muy atrasado respecto de los estándares internacionales”. Explicó que “a nivel interamericano desde 2011 hay una serie de principios vinculados a la publicidad oficial y a la pauta de los estados que Uruguay no cumple, y que son muy claros y específicos en cuanto a cuáles deberían ser las buenas prácticas en materia de publicidad oficial”, como la transparencia en las contrataciones y compras.

El periodista señaló que precisamente con base en estos principios en la legislatura pasada se presentó un proyecto de ley de regulación de publicidad oficial, “que se aprobó en la Cámara de Diputados y se archivó en el Senado, y que en esta legislatura se volvió a presentar y se volvió a archivar”, con lo cual “a esta altura podemos decir que hay una decisión política del Parlamento uruguayo de no legislar en materia de publicidad oficial”.

Por lo anterior, Werner consideró que “es buena la oportunidad de discutir este tema a partir de este caso puntual, porque es un tema recurrente, que vuelve a aparecer cada tanto, cuando un jerarca decide este tipo de medidas de declaración de reserva de la información, y ya va siendo hora, después de muchos años, de encarar una discusión mucho más abierta sobre el tema del acceso a la información pública”. En ese sentido, indicó que la Ley 18.381 “tiene 14 años y evidencia síntomas de que hay que meterle un poco de cabeza a su modernización”.

Gurméndez: “No hay contradicción”

“Si yo diera esa información, alguno va a decir que estoy favoreciendo a la competencia”, aseveró Gurméndez en conversación con la diaria al ser consultado sobre el tema. “Nosotros desde el primer momento marcamos con firmeza que nuestra política es la de la transparencia y así va a seguir siendo”, dijo, e insistió en que en las administraciones anteriores este tipo de datos “se habían mantenido en reserva durante más de diez años en forma sistemática e infundada”.

Gurméndez añadió que su decisión sobre este caso estuvo amparada “en la norma legal”. Aseguró que “no hay contradicción” en su proceder, “porque los hechos han demostrado que nosotros hemos ido levantando las reservas y lo vamos a seguir haciendo”.

No obstante, subrayó que “en plena batalla, en un momento en que la competencia [entre empresas telefónicas, tras la portabilidad numérica] es todavía más fuerte”, no se puede “brindar elementos que sean aprovechados o utilizados por los competidores”. Hablando “en términos bélicos”, explicó que en una “batalla o guerra” no se puede “estar revelando la cantidad de soldados, el armamento y la munición de la que uno dispone y por cuánto tiempo tiene recursos para mantener la intensidad de fuego”.

Gurméndez aseguró que “la norma debe ser la transparencia y la excepción la reserva”, y que “esta es precisamente la excepción”. “Los hechos van a demostrar que no solamente no existe contradicción, sino que hay una consistencia con el rumbo de la administración”, aseveró. Consultado sobre cuándo y cómo se harán públicos estos datos, dijo que “si alguien lo pregunta los vamos a dar”, sin aclarar una fecha para la finalización de la reserva.

Una fuente de la oposición ligada a Antel dijo a la diaria que no hay “novedad” en la respuesta que adoptó Gurméndez al pedido de acceso de Búsqueda, ya que “en los directorios anteriores y en este toda la información que tiene que ver con marketing y publicidad siempre fue reservada”. La fuente evaluó que tras las críticas políticas al gasto en el Antel Arena y la publicidad de la empresa, Gurméndez adoptó un perfil público sobre que eso era equivocado y había falta de transparencia, pero “siguió declarando reservada” la información esencial para un mercado en competencia. Sí reconoció que varió el tiempo, porque antes “generalmente se reservaba por diez años, ahora por uno o dos”, aunque esto último es “relativo”, porque queda a discreción del presidente del ente, indicó.