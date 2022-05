La diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera, manifestó en un grupo de Whatsapp su disconformidad con algunas de las últimas decisiones que tomó la cúpula del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos. En una serie de audios difundidos este jueves por el semanario Búsqueda, Capillera apunta contra la contratación de Alejandra de Mello, viuda de Eleuterio Fernández Huidobro, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Son las cosas que te enojan porque no tienen cargos para nosotros… soy la lista más votada de Montevideo y le da un cargo a gente que no sabés de dónde viene. Será muy amiga de ella [por Irene Moreira], pero no la puede poner ahí”, dijo Capillera el 28 de abril en referencia a De Mello.

“¿Me vas a decir que no puede llamar a cualquiera de los diputados y decirme ‘necesito uno para acá’? Le vamos a recomendar a alguien que valga la pena”, agregó y enfatizó que le pedirá a Manini Ríos que explique la decisión que tomó su esposa, la ministra de Vivienda. De todas formas, según supo el semanario esos reclamos aún no se formalizaron.

Otra de las decisiones que molestaron a la diputada es la propuesta en Salto del militar retirado Hugo Núñez da Rosa para ocupar un cargo en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Núñez da Rosa es uno de los tres oficiales del Ejército procesados por la muerte del alférez Carlos Olivera en un ejercicio de adiestramiento para fuerzas especiales, el 2 de setiembre de 2009. Capillera dijo que el líder del partido atiende “lo que le pide” la exdiputada colorada Cecilia Eguiluz, actualmente líder de la agrupación cabildante Éxodo Siglo XXI, “que no es nadie, vino recién ahora”, y recomendó a alguien con “antecedentes penales”.

A fines de abril, cuando medios de Salto informaron que se manejaba el nombre del exmilitar, la diaria consultó a Eguiluz, quien negó haber presentado su nombre para cambiar la dirección departamental del INAU.

En los audios Capillera anunció que pedirá estar en “la mesa chica” donde “se toman las decisiones” del partido. Insistió en el diálogo con otros militantes que su agrupación “es la más grande de Montevideo” y que ella vive “en la calle”, por lo que sabe “lo que se puede hacer y lo que no, lo que la gente necesita”, y subrayó: “Nunca me dieron esa oportunidad”.