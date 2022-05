Algunos dirigentes colorados miran con atención la posibilidad de que el exsenador Pedro Bordaberry vuelva al ruedo político y sea uno de los precandidatos del Partido Colorado (PC). El jueves de la semana pasada un grupo de dirigente cercanos inició un trámite ante la Corte Electoral para volver a tener el número de la lista 10, que supo usar Bordaberry en su sector -hoy sin actividad- y que había sido cedido al Partido Independiente en las elecciones departamentales, informó Subrayado y confirmó la diaria.

En la solicitud, un grupo de dirigentes, entre los que figura la vicecanciller, Carolina Ache, pide que se les autorice utilizar el número en futuras elecciones. La lista 10 fue liderada por Bordaberry desde 2007, cuando se conformó Vamos Uruguay (VU).

El diputado de Ciudadanos Felipe Schipani explicó a la diaria que se trata de una “formalidad” porque para las elecciones departamentales de Montevideo la coalición se presentó bajo el lema del PI y, en ese contexto, le cedió el número, que finalmente no utilizó, y ahora sus correligionarios lo volvieron a pedir ante “la eventualidad de que se vuelva a usar”.

Sin embargo, señaló que el pedido generó sorpresa a la interna de Ciudadanos, sector al que pertenece Ache. El diputado colorado reiteró que el sector tendrá su propio candidato y “por eso llama un poco la atención que el número 10, que es de Pedro, también lo tenga una agrupación de nuestro sector”. A la interna de Ciudadanos, por el momento, se mencionan como posibles candidatos del sector el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, y recientemente algunos diputados plantearon que podría sumarse a la “grilla” el nombre del abogado Andrés Ojeda.

Ayer, Ojeda divulgó en su Twitter que había estado reunido con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado: “Me vine a charlar sobre temas varios: mejora salarial a la Policía [es abogado del sindicato policial], reforma del Código Penal y -como siempre- también hablamos de política. Gracias por el tiempo, amigo”.

Sobre un eventual retorno de Bordaberry, Schipani manifestó que no tiene “información de primera mano”, pero sí “la convicción de que él volverá a la actividad política”. “No me cabe ninguna duda, y estos movimientos tienden a confirmar eso”, agregó.

En ese sentido, para Schipani “genera cierto cortocircuito” la solicitud y agregó que no se ha comunicado con Ache, pero “quizás se trate el tema” a nivel del sector, para ver “qué es lo que pasa con esto, porque ese número está íntimamente ligado a Pedro”.

En diálogo con la diaria, el senador colorado Germán Coutinho, que perteneció al sector VU, fue cauto y manifestó que no ha habido mayores movimientos en un eventual regreso de Bordaberry. Coutinho manifestó que siempre sucede “en estos escenarios” que empiezan a manejarse nombres de posibles candidatos y si bien “hay intercambios y conversaciones”, no ha habido “avances” porque “hay muchísimas cosas antes para el partido y la coalición” que las elecciones de 2024.

Un mes atrás, Bordaberry se reunió con Coutinho y Ojeda, que integró VU y actualmente milita en Ciudadanos. En esa oportunidad, el exintendente de Salto informó a la diaria que el encuentro no fue para hablar de su eventual candidatura, aunque sí se tocó el tema, pero el exsenador no respondió si aceptaría o no regresar; aunque señaló que no ve “imposible” el retorno de Bordaberry a la política, Coutinho dijo en esa oportunidad que “seguramente” no será en 2022, y que “no hay quien no quiera” que “vuelva y sea candidato”.