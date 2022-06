Luego del naufragio del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Junta Departamental de Montevideo (JDM), la titular de la Intendencia de Montevideo (IM), Carolina Cosse, presentó el Plan V (Plan Verde) en la cancha del club Stockolmo el viernes 6 de mayo. La propuesta contiene acciones de limpieza y saneamiento alternativas al proyecto original con distintas modalidades de financiamiento.

Cosse anunció al menos seis acciones que se realizarán en el marco de esta iniciativa. Entre ellas, las obras en el arroyo Mataperros, un nuevo préstamo “desde cero” con el BID, acciones de reciclaje de residuos en cooperativas y complejos de viviendas, un nuevo ingreso que deberán pagar las grandes empresas generadoras de basura y un llamado a voluntarias y voluntarios por el ambiente.

Ignacio Lorenzo, director de la División de Limpieza de la IM, afirmó en diálogo con la diaria que el Plan V “está en marcha”. “Ya estamos avanzando en todos los frentes anunciados por la intendenta”, añadió. En ese marco, comentó que autoridades de la comuna capitalina tuvieron las “primeras” reuniones con representantes del Ministerio de Ambiente (MA) y otros organismos para progresar en la definición de los contenidos del proyecto. No obstante, aclaró que aún no hay ningún documento concreto ni un plazo temporal establecido para terminar este trabajo. Al igual que Cosse, Lorenzo manifestó que va a llevar “varios meses”.

Aunque aún no hay planteos concretos los titulares anunciados por Cosse tuvieron repercusiones entre los ediles de la JDM, que tuvieron conocimiento del Plan V a través de la prensa. Tanto desde la oposición multicolor como desde el Frente Amplio (FA), ediles manifestaron a la diaria “dudas”, preocupaciones y reparos con el contenido del proyecto.

Un plan con “raíces profundas”

“Lo primero que hay que señalar es que las acciones del Plan V están enmarcadas en la política Montevideo Más Verde, que se inició con esta administración. Entonces, si bien son propuestas bien concretas para actuar y sostener la agenda de la IM, que surgen tras la negativa del préstamo del BID en la JDM, las raíces profundas del plan están ancladas en ese marco más amplio. Ahí está la semilla del proyecto”, dijo Lorenzo sobre la elaboración del Plan V y su rápido anuncio.

El director manifestó que en esa línea fue que se incluyó en el plan el llamado a voluntarias y voluntarios, que apuesta a un cambio cultural “sustantivo” en materia ambiental. Precisamente, este es uno de los puntos del proyecto que ya comenzaron. Desde el anuncio de la intendenta y la publicación del número de Whatsapp en la página web de la IM, “alrededor de 400 personas” manifestaron su interés en participar, aseguró Lorenzo, y agregó que “en los próximos días serán convocadas para una actividad inicial de lanzamiento”.

En relación a las obras en el arroyo Mataperros, Lorenzo aseguró que ya se abrió el “proceso de compra de la obra”, que había quedado suspendido con el fracaso del préstamo y “[en este momento] está en proceso la adjudicación”. El director recordó que esta obra se financiará con fondos remanentes del Plan de Saneamiento Urbano (PSU) V –el anterior proyecto con el BID–. Comentó que la IM recibió “buenas ofertas”, alrededor de cuatro y cinco millones de dólares, que están por debajo del precio estimado por el gabinete departamental (cerca de siete millones de dólares). “Es algo muy bueno porque ayuda a la concreción de este proyecto en este contexto de escasos recursos”, apuntó.

En materia de limpieza Lorenzo sostuvo que “los niveles de inversión, en particular en temas de equipamiento como camiones de recolección y contenedores plásticos intradomiciliarios, será más acotada”. “Al ser una inversión pesada, se priorizarán los puntos de mayor exigencia, es decir, donde hay más concentración de personas”, planteó. En ese marco tuvieron lugar los anuncios de la intendenta sobre la instalación de contenedores en cooperativas y complejos de vivienda de más de 20 unidades para residuos reciclables y no reciclables.

Lorenzo afirmó que cerca de 20 cooperativas ya se han sumado a la propuesta. “La posibilidad de tener contenedores dentro de los complejos habitacionales permitirá quitar contenedores de las calles aledañas, y eso favorece la limpieza urbana y el trabajo con la comunidad en materia de clasificación”, manifestó. El director aseveró que la IM asumió el compromiso de implementar este nuevo sistema de recolección de residuos en todas las cooperativas que lo soliciten durante este período.

“No es un impuesto”

Otro de los anuncios de la intendenta de Montevideo estuvo vinculado con el establecimiento de una “tasa” a grandes empresas generadoras de residuos. Lorenzo aclaró que aún no está definida la propuesta, pero aseguró que “jurídicamente” el planteo no es un impuesto sino una “tasa o precio” a las grandes empresas, que implica una “contraparte del costo de gestión de los residuos o materiales que estas generan y hoy asume la IM”. Asimismo, señaló que todas las acciones de “recuperación” que realice el sector privado y gestione por sí mismo no van a tener “ningún costo” desde la intendencia.

Con este nuevo ingreso la IM busca cubrir por lo menos dos aspectos. Por un lado, contar con más recursos para invertir en la salud ambiental; por otro lado, incentivar a que las empresas se adhieran a políticas medioambientales. “Esperamos que con este proyecto haya más recolección de origen y más limpieza de espacios públicos, playas y cursos de agua. Para la IM este es el camino”, sostuvo Lorenzo.

Lorenzo señaló que autoridades de la IM ya se han reunido con el MA y con representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay para avanzar en la delimitación de la propuesta, pero “hasta ahora sólo hubo un intercambio de información sobre los conceptos iniciales del proyecto”. “Todavía no tenemos un documento de presentación, sólo una enumeración de los principales conceptos y pilares que va a tener la propuesta”, contó. Por su parte, el titular del MA, Adrián Peña, se limitó a decir a la diaria que se “está trabajando” en este tema junto a las partes involucradas.

El director de la IM comentó que la comuna tiene “un diálogo de trabajo” con el MA “muy positivo” desde la instalación de la cartera y el inicio de la gestión de Cosse. “Gran parte de la agenda de la IM tiene un claro carácter ambiental y obviamente hay aspectos que implican articulaciones y coordinaciones con el ámbito nacional”, señaló.

“Desde cero” con el BID

Algunas de las obras previstas en el proyecto con el BID quedarán en la lista de pendientes de la comuna. Es el caso, por ejemplo, del saneamiento para Rincón del Cerro, Casabó Norte y las reparaciones de la Red Arteaga. Para poder llevar adelante alguna de estas acciones, la intendenta anunció que se iniciará un nuevo proceso con el BID. Este es el único punto entre los anuncios de Cosse en el club Stockolmo que requiere una mayoría especial en la JDM por tratarse de un endeudamiento a largo plazo.

“Vamos de cero. Ya tuvimos algunas conversaciones informales con el BID para indicarles que vamos a empezar a trabajar de nuevo con ellos”, señaló Lorenzo. En la misma línea, afirmó que desde la IM han mantenido conversaciones con integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “solicitar la autorización de endeudamiento”.

El director sostuvo que el proceso tiene varias etapas y, por eso, será un camino de “varios meses”. A modo de referencia, Lorenzo se remitió al proceso del préstamo que fracasó. “Nuestros primeros análisis fueron alrededor de marzo y el proyecto concluyó su diseño en setiembre. Luego hubo un mes más de consideración y aprobación. En este caso capaz que lleva un poco menos o un poco más”, dijo. El primer paso es obtener autorización del MEF para que los técnicos de la IM y el BID puedan elaborar los proyectos incluidos e identificar las obras que pueden llevarse adelante en Montevideo, explicó.

Lorenzo sostuvo que a partir de los planteos que realizó la oposición multicolor en la JDM, en la IM piensan que este nuevo préstamo tiene probabilidades de ser aprobado. “Este nuevo proyecto está basado en una concepción más tradicional de saneamiento de redes en lugar de un saneamiento ambiental. Lamentablemente vamos a ir con esta visión más tradicional, pero porque entendemos que será aprobada”, sostuvo. Agregó que “sin perjuicio” del tipo de saneamiento, las obras se deben hacer para “dar soluciones a las y los vecinos'”.

Asimismo, el director de Limpieza señaló que desde la comuna no se desarrollarán nuevas estrategias para conseguir la aprobación de este nuevo préstamo con el BID. “Vamos a conducir el proceso con la misma naturaleza, con toda la información pública, claridad y seriedad. La única estrategia posible es la de la institucionalidad y proceso ordenado”, expresó.

“Anuncios mediáticos”, “preocupaciones” y reparos desde todos los frentes

Martín Nessi, coordinador de la bancada de ediles del FA en la JDM, señaló en diálogo con la diaria que la bancada oficialista no tiene datos más específicos sobre el contenido del proyecto que los anunciados por Cosse en el Stockolmo. “Es bastante complejo conversar sobre algo que en realidad no se conoce bien”, expresó el edil, y comentó que han solicitado información a las autoridades correspondientes para poder hacer un análisis en profundidad.

De todas formas, Nessi manifestó que la bancada del FA tiene “algunas dudas y preocupaciones” en relación a los planteos de la intendenta. “A primera vista, aun faltando mucha información, no parece coincidir con el orden, el método y la planificación que el departamento ha venido llevando adelante en estas últimas décadas”, manifestó. El coordinador agregó que aguardan más detalles para determinar el camino a seguir. “Hay algunos temas referentes a jurisprudencia y competencias que hay que ver”, apuntó.

Por su parte, la bancada de ediles del Partido Nacional (PN) tampoco ha analizado formalmente el contenido del Plan V porque la IM aún no ha presentado ningún documento, señaló a la diaria el edil del PN Javier Barrios Bove. El edil nacionalista sostuvo que, en principio, si el nuevo préstamo que la IM piensa gestionar con el BID se destina exclusivamente a obras de saneamiento, su bancada “estaría de acuerdo” y “en condiciones de acompañar”, pero subrayó que aún deben aguardarse los detalles del contenido. “No hay que olvidar que el préstamo que no salió era el Préstamo de Saneamiento Urbano VI, que de saneamiento tenía muy poco”, sostuvo.

Barrios Bove sostuvo que está de acuerdo con el inicio de las obras en el arroyo Mataperros y consideró como otro aspecto positivo la iniciativa de recolección de residuos en cooperativas y complejos habitacionales. No obstante, el edil planteó que esta acción debe ir acompañada de una campaña de comunicación y programas de educación ambiental para la ciudadanía. “La IM ha insistido muchas veces en el tema del reciclado en administraciones anteriores, pero eso no ha dado sus frutos porque no se ha transmitido bien”, señaló.

El edil nacionalista planteó otros reparos con las propuestas del Plan V. Señaló que para las y los ediles de su partido la IM “tiene fondos propios para comenzar las obras de saneamiento y reparación, por ejemplo, en la Red Arteaga y otros sitios, mientras que se gestiona el nuevo préstamo del BID”, dijo. En cuanto a la “tasa” o “precio” que la IM pretende establecer para las grandes empresas generadoras de residuos, Barrios Bove opinó que “se debe ir por el camino inverso”, es decir, en lugar de generar “más impuestos”, se debe implementar “exoneraciones o incentivos” para las empresas.

Desde el Partido Colorado, el edil Luis Aguirre (Tercera Vía) dijo a la diaria que los planteos en el Stockolmo fueron “anuncios mediáticos”, “no hubo nada específico” y “parece que, al igual que el proyecto anterior, vendrá encapsulado sin poder modificar nada”. Manifestó que le “parece bien” el inicio de las obras en el arroyo Mataperros y que “siempre” estuvo de acuerdo en lo referente a saneamiento. Sobre otras propuestas, como la recolección de residuos y la tasa a grandes empresas generadoras de residuos, señaló que desconoce cómo se piensa implementar y, por ende, no tiene una postura definida aún.