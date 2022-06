La senadora nacionalista Graciela Bianchi asumió el cargo de vicepresidenta el jueves, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou viajara a Colombia. Tras la sesión de la unión interparlamentaria que se celebró por primera vez en Uruguay, habló con la prensa sobre la moción del Frente Amplio (FA) para analizar en comisión sus “inconductas”; al respecto, dijo que es un tema que no considera “importante”.

El martes el senador del FA Enrique Rubio planteó en la Comisión de Constitución y Legislación sumar al orden del día como asunto político la moción presentada en diciembre, “a raíz de la sucesión de inconductas de la senadora Graciela Bianchi”. Tras el pedido de la oposición, hubo un cuarto intermedio y se votó el asunto, quedando cuatro a cuatro, al abstenerse Bianchi.

Por eso está previsto que la moción sobre sus conductas sea tratada en una próxima sesión del plenario del Senado, con un informe en minoría del FA, que realizará el senador Charles Carrera, y uno en mayoría, que hará Carmen Asiaín, del Partido Nacional, por la coalición.

Al respecto, el jueves Bianchi sostuvo en rueda de prensa que lo que tenía para decir lo dijo en la comisión y que, cuando se trate en el Senado, tal vez vuelva a hablar: “no lo tengo decidido”, expresó.

A su entender, el tema no es “importante”: “para mí, que soy la directamente involucrada o acusada, entre comillas, no reviste la menor importancia, lo que no quiero es que el Parlamento de la nación, en este caso el Senado, vuelva a ser un circo; no le gusta a la población, no es para eso que nos pagan los sueldos. En definitiva, no voy a colaborar en que eso se produzca”, comentó.

Además, se refirió al pedido de la bancada del FA de tratar como asunto político el episodio entre la presidenta del Senado y la legisladora frenteamplista Amanda Della Ventura. “Ya tuvimos un episodio lamentable con Beatriz Argimón hace unos días y ahora vienen por mí. Yo no entro en determinado corral de ramas, vengo de esa fuerza política, los conozco muy bien, así que no voy a emitir ninguna opinión. Me van a escuchar si decido intervenir o no cuando se trate”.

Menos drama

Bianchi también minimizó dos hechos que la involucran de los últimos días. Se refirió a la reunión del martes por la noche del sector Aire Fresco, al que pertenece. En su momento se comunicó que ese encuentro iba a ser para apoyar la candidatura a la presidencia en 2024 del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aunque después se supo que sólo era una reunión del sector a la que Delgado ni siquiera asistió. Bianchi sostuvo al igual que otros senadores que se trató de un error en el comunicado que se divulgó a la prensa y que, cuando le llegó, prefirió no concurrir.

“Hemos manifestado muchas veces que no es momento de candidaturas, ni de Álvaro ni de nadie. La gente está necesitando que nosotros sigamos gobernando y sigamos resolviendo los problemas. Este no es el momento para hablar de candidaturas, discrepo con todo el mundo que lo hace, y me consta que Álvaro Delgado opina eso y me consta que estuvo muy molesto por ese error de convocatoria”, señaló la senadora.

Al mismo tiempo, minimizó la convocatoria que hizo a comisión del Fiscal de Corte, Juan Gómez. “Es una citación a la comisión de Asuntos Administrativos que es habitual que se haga. Gómez vino más de una vez”, apuntó y agregó: “Somos los que damos las venias, obviamente que nos reunimos de forma normal”. Según adelantó, lo más probable es que la convocatoria se haga para el primer miércoles de julio y aseguró que se tratará de una reunión en la que hará “unas preguntas, como le han hecho otros legisladores en otras oportunidades”.