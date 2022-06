La asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) terminó de analizar la documentación presentada por Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra Irene Moreira, y su suegro, el militar retirado Roque Moreira, con respecto a la compraventa de sus terrenos en Artigas. Además analizó todos los registros archivados en el INC y llegó a la misma conclusión que había presentado una inspección realizada a fines de 2021: Manini Ríos y los Moreira son colonos propietarios y están en infracción.

Según informó Búsqueda este jueves, Manini Ríos ya fue informado de la situación y presentó una nota con sus descargos al directorio del INC, que decidió trasladarla también a la asesoría letrada para dar una respuesta.

Desde que se conoció el conflicto con los campos de Artigas, tanto Manini Ríos como los Moreira negaron contundentemente ser colonos y aseguran que esas tierras fueron compradas al INC y desde ese momento no volvieron a tener vínculo con el instituto.

Cuando se dio a conocer el informe de la inspección del INC se supo que Manini y su familia están en infracción en tanto no residen ni trabajan en el predio como exige la ley y además se encontró empleados en condiciones precarias.

En ese momento, el senador y líder de Cabildo Abierto emitió un comunicado en el que sostuvo que “el señor Roque Moreira nunca fue colono” y que tampoco lo son su esposa ni él, pero no presenta pruebas de que las tierras mencionadas hayan sido desafectadas del INC. Desafectar no es lo mismo que enajenar, ya que, aunque las tierras se vendan, siguen estando afectadas al instituto y se rigen bajo su normativa. Para efectivamente desafectar las tierras se precisa una resolución del directorio del instituto en ese sentido, aprobada por unanimidad.

“Se está hablando del acta de desafectación, esa acta está, dice que hay que enajenarlo y lo firman los directores de Colonización. Esa es el acta de enajenación, la tengo yo, la tiene Berterreche, la tiene Colonización, la exhibió un periodista, es el acta del 21 enero de 1975, acta 2815, es del 85 porque es cuando se terminó la documentación”, comentó el senador, dando a entender que el acta de desafectación es la misma que la de enajenación.

El informe

Según detalla Búsqueda, del informe se desprende que el INC compró 2.970 hectáreas en 1970; cinco años después, un directorio presidido por la intervención militar decidió vender esos terrenos luego de comprobar que no son explotables. La mitad de las fracciones fueron a José Zenón Montero y la otra mitad a Roque Moreira. Por esta compra Moreira fue sancionado por un Tribunal de Honor Militar, que entendió que cometió una “falta grave con agravantes” al comprar tierras en Artigas en calidad de colono.

Actualmente los terrenos que fueron de Zenón Montero son propiedad de El Palomar SA -cuya presidenta es la ministra Irene Moreira- y del senador Guido Manini Ríos.

El informe concluye que “el grupo familiar compuesto por Roque e Irene Moreira y Manini Ríos maneja y explota unas 4.350 hectáreas en propiedad, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029”, es decir, la ley del INC.

El documento aclara que la compraventa de los terrenos que hizo la familia de Manini Ríos fue realizada en infracción al artículo 70 de esa ley, que establece que “toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del INC aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones”. En este sentido se entiende que la compraventa era “nula de pleno derecho” y agrega que los titulares no han registrado la inscripción de los títulos de propiedad.