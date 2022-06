En Colombia ganó este domingo la presidencia el izquierdista Gustavo Petro y este lunes por la mañana el exmandatario uruguayo José Mujica fue entrevistada por la radio colombiana W y consultado sobre su visión acerca de los principales desafíos que tiene por delante el presidente electo. “Un nuevo presidente no es un dios, es sólo un presidente que no puede hacer magia: necesita la colaboración de buena parte de su pueblo, tienen que sentirse todos comprometidos”, apuntó Mujica.

Consultado sobre el pasado guerrillero de Petro, Mujica dijo que a su entender “esa es la ventaja; eso que es un problema es la ventaja. Conoce el dolor de los dos lados y el problema es superarlo, por eso, no se puede andar toda la vida cobrando cuentas del pasado, hay que poner proa al porvenir. El pasado no tiene arreglo, es el porvenir que sea mejor que lo anterior, y esa es la verdadera lucha que tiene Colombia: no miren hacia atrás tanto, miren hacia adelante”.

Mujica insistió en que el pueblo colombiano debe apoyarse pero a su vez sostener el gobierno de Petro. Para el exmandatario uruguayo, la “lucha” que deberán enfrentar en Colombia se centra en “transformar los enemigos en adversarios, que no es lo mismo. Es decir, dejar al costado las rispideces de una historia; siempre va a haber diferencias, pero [hay que] mantener un equilibrio de mutuo respeto y consideración, aprender a convivir en paz”.

Mujica enfatizó: “Lo primero que necesita Colombia es paz para enfrentar los problemas sociales. Es un país formidablemente rico, de los más ricos de nuestro continente desde el punto de vista potencial, y no se justifica los dolores que han pasado. Hoy es un día de fiesta para mucha gente, pero más que nada hay que tener la conciencia de la oportunidad y hay que ayudar mucho al nuevo gobierno”.

Entre los desafíos a futuro Mujica señaló el reparto de tierras: “Tiene que enfrentar ese problema, porque tiene 20 millones de trabajadores que no se van a poder jubilar, hay una informalidad terrible. El afincamiento y el trabajo de la tierra es un hálito de esperanza y Colombia tiene condiciones para eso. Ojalá que los que vengan le den continuidad, porque necesitan 15 años de dedicarse sobre el tema”.

Además, señaló que Petro deberá darle una culminación al proceso de paz que se inició en el gobierno de Juan Manuel Santos. En particular sobre esto comentó: “Desgraciadamente, las contradicciones de la propia Colombia hicieron que lo que se escribía en el papel, en la práctica no se pudiera implementar, y eso es el desafío más grande que tiene Petro en lo inmediato: cómo desarticular la violencia que está en el seno de la sociedad. Si el pueblo colombiano no entiende y acompaña, va a ser difícil de superar; hay una costumbre de solucionar los altos problemas a tiros, y hay que salir de esa historia”.

Mujica recordó por qué brindó su apoyo a la candidatura de Petro. A su entender, es un hombre que “ha sufrido mucho porque conoce las realidades de distintos puntos”. Asimismo, comentó que “fue administrador de una ciudad importante, tiene experiencia y está maduro, y no destruido todavía por los años; está al borde, con 60 y pocos años está en el ápice de un hombre de Estado, porque tiene que tener mucha experiencia, no ser atropellado, desconfiar de las decisiones, pero tampoco puede ser un anciano destruido porque se acaba la fuerza. Esta es una oportunidad maravillosa, pero ojo, esto es lo más desafiante: para muchos es un día de fiesta, pero para mí es un día de compromiso”.