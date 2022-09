El proyecto de una nueva ley de medios impulsado por el gobierno volvió a oficiar de marco para una discusión entre diputados de la coalición multicolor, ya que el texto lleva más de dos años de tratamiento y hasta ahora no logró salir de la comisión de Industria de la cámara baja. En este caso, el problema se suscitó cuando el representante del Partido Colorado (PC) en la comisión, Martín Melazzi, propuso poner a votación el proyecto para que pasara al plenario, pero como el diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto (CA), no se hizo presente en la sesión, no estaban los votos para aprobarlo y la discusión volvió a atrasarse.

La comisión de Industria la integran siete diputados: tres del Frente Amplio (FA) –que son opositores al texto propuesto por el gobierno para dejar atrás la vigente ley de servicios de comunicación audiovisual aprobada en 2014– y cuatro oficialistas, entre ellos Melazzi y Cal. En la coalición multicolor hace meses que se da por entendido que CA no tiene intenciones de votar el proyecto tal cual está, y sin sus votos es imposible aprobarlo.

Este miércoles, tal como lo anunció luego de la sesión anterior de la comisión, Melazzi llevó la idea de ponerlo a votación y que, en todo caso, Cal explicitara que CA estaba en desacuerdo con el proyecto y votara en contra, pero esto no ocurrió ya que el diputado cabildante no estuvo presente. Consultado por la diaria, Cal sostuvo que su ausencia fue anunciada y que se debió a que a la misma hora quería asistir a la Comisión de Hacienda de la misma cámara, a la que, a pedido suyo, concurrió el director nacional de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois, para exponer su opinión sobre el proyecto de juegos de casinos en línea que está en discusión.

Cal hizo hincapié en que el jerarca concurrió a esa comisión por su solicitud y agregó que las sesiones, además de ser a la misma hora, fueron en edificios distintos, una en el Palacio Legislativo y otra en el Anexo. Por esa razón, afirmó estar “dolido” y “un poco molesto” con Melazzi, a quien acusó de cometer “una canallada” al denunciar su falta en la comisión y la imposibilidad de votar el proyecto. “Realmente me sorprende muchísimo esa actitud tan fea”, expresó.

“Hay temas cien veces más importantes que la ley de medios, dejémonos de joder”, lanzó el diputado del partido que lidera Guido Manini Ríos. Cal dijo entender que “Melazzi está bajo una presión muy grande de gente de su partido, como el director nacional de Telecomunicaciones [Guzmán Acosta y Lara]”, pero opinó que “el Parlamento no puede dar lugar a presiones ni a caprichos personales”. En esa línea, lamentó el “nivel de deslealtad que se está empezando a manejar” por este tema.

Por otro lado, Cal restó importancia a la demora porque, a su entender, el proyecto “se va a terminar aprobando” una vez se agreguen al texto los pedidos de CA, que actualmente tiene “algunas discrepancias”. “Manini está trabajando en una propuesta alternativa que en los próximos días vamos a presentar”, adelantó el diputado, y llamó a “tener en consideración que estamos en plena Rendición de Cuentas”, en referencia al proyecto que ahora se discute en el Senado. Finalmente, en referencia a Melazzi expresó: “Se ve que tiene mucho tiempo libre, la verdad que yo no lo tengo”.

Consultado por la diaria, Melazzi recordó que es la segunda vez que Cal no se presenta a la comisión, ya que también había faltado la semana pasada. “Es la segunda vez que va a la Comisión de Hacienda, que él no integra, por un proyecto de ley de juego online. Me parece que un legislador sabe los órdenes de prioridades”, apuntó, y agregó que la situación lo tiene “molesto”.

Así las cosas, el diputado de Ciudadanos adelantó que en la próxima sesión, si CA se presenta, se someterá el texto a votación “y levantarán la mano o no levantarán la mano”. Manifestó que el partido liderado por Manini Ríos “no muestra intención de querer votar la ley de medios” porque “este es un trámite de diez minutos en la comisión, después se puede retirar e ir a la otra”.

Este jueves será el turno de que la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado reciba a las autoridades del Ministerio de Industria por el proyecto de Rendición de Cuentas. Allí, según comentó Acosta y Lara a la diaria, el gobierno va a insistir en la derogación total de la ley vigente, algo que se había propuesto en el proyecto que entró a la Cámara de Diputados pero que por diferencias entre representantes de la coalición no se llevó a cabo y se optó sólo por sustituir el artículo 56, que prohíbe a los cableoperadores brindar servicios de internet, y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.