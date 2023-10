Recién conocida la formalización del senador blanco Gustavo Penadés por múltiples delitos sexuales, la diaria se contactó con legisladores del Partido Nacional (PN) para conocer sus primeras reacciones. En el caso de la senadora Graciela Bianchi, recordó lo que escribió en la red social X cuando se votó el desafuero del senador –en días en los que Bianchi estaba fuera del país–, y lo parafraseó: “Para mí siempre existe la presunción de inocencia hasta que esté la condena firme, [pero] sin ninguna duda hay muchísimos elementos acusatorios, es innegable”. Agregó que aquella vez escribió algo que cree que es lo que sienten “muchos” nacionalistas ahora: “Nunca se termina de conocer a la gente”.

“Vuelvo a repetir lo mismo. En aquel momento, no había tantos elementos como hay hoy. ¿Eso significa que pierda el principio de inocencia? No, porque yo soy muy constitucionalista, pero evidentemente que la Fiscalía ha investigado mucho, y esta [Alicia Ghione] es de las fiscales serias, diligentes, de las que investiga. Yo tengo bastante conocimiento de los fiscales –no de todos podemos decir lo mismo–, y las imputaciones son gravísimas, así que ahora habrá que procesar, cada uno de nosotros, que lo conocimos, eso de que nunca se termina de conocer a las personas”, insistió.

Consultada sobre si el tema puede afectar al PN, Bianchi dijo que no sabe, aunque le parece “obvio” que “bien” no les hace, y agregó: “También creo que la gente es sabia y se puede dar perfectamente cuenta de que ninguno de nosotros, los que lo conocieron mucho más que yo, y los que lo conocieron como yo, que trabajé cinco años [junto con Penadés, en la bancada] como diputada y ahora en el Senado, jamás pensaron que estaban con una persona que cometa esos delitos tan aberrantes. La verdad que para nosotros no dio ningún elemento de sospecha, nunca jamás”, sostuvo.

Por su parte, el senador blanco Sebastián da Silva subrayó que en su momento “ya habló” sobre el tema, por lo tanto, “ahora que es oficial” reafirma lo que dijo antes: “Yo lo advertí, fui de los pocos que en aquel momento, viendo las cosas en perspectiva… Nunca le creí. Obviamente, te impacta, pero lo que tenía que hacer ya lo hice, en aquel momento, que dije que no le creía y que se tenía que ir del Senado”, subrayó.

En cuanto a cómo podrá afectar en filas blancas, agregó que imagina que parte del PN “debe estar en shock”, pero “son delitos de una persona, puede repercutir en un shock”, e insistió con que ya había dicho que no le creía. “Ha sido tan dinámico todo, pero lo que es claro es que no sólo es un abusador de menores, sino que también es un enorme mentiroso. Yo lo que tenía que hacer lo hice: lo advertí antes que nadie y, lamentablemente, los hechos me dieron la razón”, finalizó.

Por otra parte, Da Silva subrayó que en este caso se demuestra que “hay un sistema muy garantista, por el cual Uruguay es ejemplo, porque gran parte de la investigación fue con base en evidencias de teléfonos intervenidos”. Y aseguró que “en otros países es impensable” que “la mano derecha” [Penadés] del ministro del Interior [Luis Alberto Heber] “esté intervenido, habla de que el sistema es objetivo, funciona y que no hubo injerencias de parte de las autoridades políticas para obstruir, todo lo contrario”.

A su vez, Laura Raffo, cuya precandidatura es impulsada por diversos sectores blancos, entre ellos, el herrerismo –al que pertenece Penadés–, consultada por la diaria sobre el tema dijo estar “muy impactada por la acumulación de cargos e imputaciones presentadas por la Fiscalía”. “Es una situación muy grave. Desde el comienzo de este caso dije que confiaba en la Justicia. Dejemos que cumpla su rol y de concluir que es culpable, tiene que aplicarse todo el peso de la ley”, sentenció.

El senador Jorge Gandini, de Por la Patria, también se sumó a los pronunciamientos, a través de su cuenta de X. Allí escribió: “No puedo guardar silencio, ni dejarlo pasar. Aunque lo deseara, es mi obligación no hacerlo. Impacta la gravedad de los hechos que se imputan a Penadés. Excede lo peor que pude imaginar. Por eso no me puede sorprender ahora que nos haya mentido a todos en bancada y a cada uno en persona. Nos ahorró la vergüenza de tener que expulsarlo”, lanzó.

En tanto, fuera del PN pero dentro de la coalición, el senador colorado Adrián Peña subrayó a la diaria que nunca tuvo “una cercanía muy importante” con Penadés, por lo tanto, “no tenía aquello de creer si decía la verdad o si realmente esto podía pasar”, y tampoco tenía conocimiento del “entorno” del senador, por lo tanto, estaba esperando el resultado de la Justicia. “Si la fiscal hizo la imputación y la jueza entiende, será por ahí; ahora hay que esperar la definición de todo este proceso, porque esto todavía no es condena”, afirmó, aunque consideró que “de confirmarse todo esto, es lamentable; es lamentable en cualquier caso y más si se trata de un legislador”, finalizó.