El senador nacionalista Gustavo Penadés fue imputado este martes por múltiples delitos sexuales, entre ellos explotación sexual de menores de edad, abuso sexual agravado y violación, y el Frente Amplio (FA) reaccionó a la noticia en el marco de una conferencia de prensa con motivo de la imputación del gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, por el espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera.

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, calificó el hecho como una “de las cosas más horribles que ha pasado en la historia de la política uruguaya”, por el tenor de las acusaciones que enfrenta Penadés. “Estamos ante un hecho muy grave. El FA ha tenido un silencio prudente, porque hay víctimas menores en el medio de la causa, y porque esas víctimas además estaban tratando de ser custodiadas por la fiscal del caso, pero estamos hablando del abuso de poder, el poder que tiene un senador, para prometer remuneraciones o remunerar a menores para tener actividades sexuales o eróticas”, recalcó Pereira.

El dirigente del FA dijo que “en la medida en que se confirme”, porque luego de la imputación comienza la etapa del juicio, el FA, “desde el primero hasta el último, lo va a condenar, y condenar supone que alguien a quien le teníamos respeto, alguien con quien dialogamos, le dejamos de tener ese respeto, porque no se respeta a alguien que abusa a niños o niñas”, sentenció.

Pereira hizo hincapié en las primeras reacciones de parte de las autoridades del gobierno una vez que se conocieron las denuncias contra Penadés, como el enfático respaldo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el del propio presidente, Luis Lacalle Pou, quien dijo que creía en el senador. “No se minimiza, no se mira a la cara y se cree en alguien cuando hay, por lo menos, una decena de denuncias de niños que fueron abusados, en distintos contextos, en distintos lugares, sin vínculo ninguno. Lo que está pasando en el Uruguay es sumamente grave. Hoy es un día muy duro para el Uruguay”, lamentó Pereira.

Siguiendo con las críticas hacia el gobierno por el manejo del caso, Pereira afirmó que “estamos ante el gobierno con menos transparencia desde la apertura democrática”, y enumeró distintas polémicas que hubo a lo largo del período, como la salida de los ministros Ernesto Talvi y Germán Cardoso; la “entrega del puerto”; el caso del narcotraficante Sebastián Marset, y el reciente escándalo por las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Si bien dijo que este caso “claramente es particular, que lo comete una persona”, Pereira opinó que “afecta a la política y a un partido político en especial, y que claramente tiene que haber condena” del sistema político. “La condena del FA no se dio antes sencillamente porque estábamos esperando el dictamen judicial, y porque también acá priorizamos a las víctimas y sus dolores. Nos cuesta salir de ese lugar, con lo cual durante meses nos guardamos o nos llamamos a un silencio responsable, pero hoy ya nadie puede hacer silencio, ya nadie puede quedarse callado”, consideró Pereira.

El presidente del FA puntualizó que “queda una parte del juicio”, por lo que no hay sentencia firme aún contra Penadés, pero sostuvo que pese a ello “todos nos damos cuenta de que estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay” y adelantó que “el FA lo analizará colectivamente, pero ya es claro que va a haber una fuerte condena”.

Bergara hizo “un llamado a la autocrítica del gobierno”

También se pronunció en la conferencia de prensa el senador Mario Bergara, quien calificó el caso de Penadés como “un tema muy delicado y que interpela a toda la sociedad, porque los temas vinculados a la violencia intrafamiliar, al abuso de menores, etcétera, es algo que interpela a cada uruguayo y a cada uruguaya, porque hay un desafío de carácter cultural”. Sobre este punto, Bergara consideró que se debe “erradicar la idea de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino; esa idea de que todo el mundo sabía esto, todo el mundo sabía lo otro, pero no se denunciaba o no se operaba a nivel del sistema judicial”.

En el terreno político, el senador de Fuerza Renovadora y precandidato presidencial también hizo énfasis en que “hay que recordar que tanto el presidente de la República como el ministro del Interior su primera reacción fue el apoyo al amigo y denigrar las denuncias”. “Uno como amigo puede actuar como decida actuar, pero cuando tiene la investidura del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República, hay cosas que no se deben hacer”, fustigó Bergara.

El legislador recordó que “fue la propia fiscal, cuando envía el documento al Parlamento solicitando el desafuero del senador Penadés, [que] lo puso en negro sobre blanco: que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado la investigación y las denuncias”. Por tanto, para Bergara, tras el pronunciamiento de la Fiscalía se debe hacer “un llamado a la autocrítica del gobierno” y a “actuar en consecuencia desde el punto de vista político”.

Frente a la consulta de si consideran que Penadés debería renunciar a la banca, dado que todavía no lo ha hecho, Pereira respondió que “sin duda”, porque “lo que no puede pasar en Uruguay es que hagamos de cuenta que abusar de un menor o de varios menores es un tema cualquiera. Es de las cosas más graves que hemos visto”, insistió.

Pereira retomó la palabra al final de la conferencia y afirmó que “nos vamos acostumbrando a aberraciones, pero estas, de este tamaño, no se conocían en Uruguay. Y a mí no me digan que todo el mundo lo sabía, porque yo no lo sabía ni nadie me lo había dicho, de ningún partido político. El que sabía que diga que lo sabía, y si lo sabía y no lo denunció habrá cometido un delito”, concluyó.